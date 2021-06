Llamados a la moderación, la precaución y la prudencia son la constante del gobierno central, de expertos en emergencias y de alcaldes cuando mañana se celebra la Noche de San Juan, la segunda en medio de una pandemia, pero ahora sin toque de queda.

Nazario Lugo, presidente de la Asociación de Manejadores de Emergencias y Profesionales de Seguridad, recalcó que la protección personal debe ser la prioridad, pero no se puede olvidar que seguimos ante la emergencia causada por el COVID-19.

“La recomendación es visitar playas preferiblemente donde haya salvavidas, que son los balnearios que administra tanto el gobierno municipal como el Estado. Control en el consumo de alcohol porque esa mezcla es fatal y ha cobrado vidas anteriormente. También hacer caso a los equipos de emergencia”, sostuvo Nazario.

Agregó que la gente, en términos generales, olvida en medio de las celebraciones que el país sigue inmerso en una pandemia. Por lo tanto, dijo que es medular que los adultos protejan a los menores de 11 años, que aún no están vacunados y que no olviden que la vacuna, para aquellos adultos que la hayan recibido, no inmuniza totalmente contra el virus.

“Se le olvida a la gente la pandemia y cuando comienza la fiesta y toman alcohol, se les olvida más rápido. Tenemos que pensar en los niños que actualmente son los más susceptibles al contagio del COVID-19 y los adultos también están expuestos porque la vacuna no evita que te pueda dar (el virus). Es importante que la gente mantenga las reglas para evitar que aumenten los casos”, abundó.

El comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa, no estuvo disponible para entrevista. Heriberto Saurí, exdirector de esa agencia cuando no estaba bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública, dijo que lo primordial es entender que, aunque será viable la celebración, aún hay una pandemia.

“La primera precaución de las personas debe ir dirigida a evitar aglomeración y optar por medidas básicas de protección: lavado de manos y usar la mascarilla. Si van a las playas, usar las que tengan presencia de salvavidas o personal de seguridad y evitar ríos si hay lluvia en la cercanía”, dijo.

Saurí comentó que aunque, de ordinario, la mayoría de las personas celebran la Noche de San Juan en playas, en el centro de la isla también se suele acudir a los ríos.

Entretanto, el director ejecutivo de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), Noé Marcano Rivera, hizo un llamado a la moderación con el consumo de alcohol para así evitar accidentes de tránsito.

“La celebración de la Noche de San Juan este año será más concurrida, ya que no hay toque de queda en la isla y los ciudadanos podrán disfrutar de los espacios al aire libre tomando las medidas de protección y evitando la aglomeración. Queremos que toda persona que salga a disfrutar y a compartir en familia durante la tradicional Noche de San Juan regrese a su destino sin incidentes que lamentar. Por eso hacemos un llamado a moderar el consumo de alcohol, si bebes pasa la llave o coordina un transporte”, señaló Marcano Rivera en declaraciones escritas.

Recordó que conducir bajo los efectos del alcohol o drogas conlleva multas que van desde $500 a $5,000 e incluso hasta cárcel, según lo dispone la Ley 22 de Tránsito. Asimismo, Marcano Rivera dijo que estar ebrio y provocar un accidente es motivo para que la ACAA realice un recobro por los servicios médicos hospitalarios recibidos y la persona responsable se expone a que se incluya un gravamen sobre el vehículo de motor involucrado en el accidente y la licencia de conducir.

La ACAA provee una cubierta de servicios médico-hospitalarios, servicios quiroprácticos, casas de convalecencia, rehabilitación y los equipos médicos y medicinas que requiera el tratamiento para aquellos que se lesionan como consecuencia de un accidente que involucre un vehículo de motor y que cumpla con la ley vigente

“Una de las recomendaciones más importantes para los que celebrarán la Noche de San Juan es que si van a guiar, no ingieran bebidas alcohólicas, y si deciden hacerlo, busquen un conductor designado. De igual forma, no se debe mezclar alcohol con medicamentos o sustancias controladas”, sostuvo Marcano Rivera.

Mientras que el secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo Maldonado, dijo que miembros del Cuerpo de Vigilantes estarán activos mañana de 6:00 p.m. a 2:00 a.m.

“Las unidades terrestres y marítimas redoblarán esfuerzos e intensificarán el patrullaje en las costas, a donde miles de personas llegan a celebrar la festividad. Solicito a los bañistas y nautas a seguir las medidas de seguridad establecidas por la Ley 430 de Navegación y Seguridad Acuática y a recordar que continuamos en medio de una pandemia, por lo que se deben cumplir los protocolos recomendados por las autoridades de salud”, puntualizó el funcionario.

“Los bañistas deben tener en cuenta que las fogatas en la playa están prohibidas, que hay nidos en muchas de ellas y que debemos respetar esos espacios y no pasar los límites marcados. También el llamado es a que cada persona utilice materiales reusables, como vasos, fundas y envases que tanto ayudan a no generar basura en las playas. Si cada cual lleva una bolsa para llevarse lo que generó, les garantizo que las playas amanecerán limpias como ya ha pasado en otras ocasiones”, agregó Machargo Maldonado.

Respecto a la navegación, recordó que los operadores de embarcaciones deben estar alertas a las condiciones del tiempo, a usar salvavidas y a tener el equipo necesario establecido por los estatutos ambientales.

De hecho, el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, el coronel José Juan García, exhortó a la ciudadanía a respetar la rotulación no solo la que destaca qué áreas son aptas para bañistas, sino también las que indican que son de anidación de tinglares.

“No se pueden acercar a esa área porque está restringida. Donde quiera que haya rotulación, que no es apta para bañistas, no usen esa área. Que usen área de playa. Son áreas rotuladas porque nosotros hemos verificado, están en inglés y español”, afirmó.

“Que se mantengan en grupo, en familia para que se puedan identificar unos a otros y que mantengan el área limpia. Que sigan manteniendo el distanciamiento y que disfruten, pero en las áreas donde no hay mucho alumbrado, que no se concentren”, abundó el coronel.

Precisó que tiene un plan elaborado para manejar cualquier incidente que se reporte en la Noche de San Juan que incluye a la unidad de buzos del municipios, dos lanchas del ayuntamiento para patrullar El Escambrón y Ocean Park, incluyendo la zona de El Condado, y empleados de Manejo de Emergencias.

Recordó que en lo que va del año, ocho personas se han ahogado en la playa cercana al Hotel La Concha, en el Condado.

“El problema es que ahí hay un rompeolas porque hay corrientes marinas fuertes. Hay una rotulación, pero no le hacen caso”, destacó el oficial.

Por su parte, el alcalde de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez, dijo que tan reciente como el pasado fin de semana se ahogó una persona y el cuerpo aún no ha sido reclamado porque no tenia identificación consigo y se presume que sea de un turista. En lo que va de este año, 18 personas se han ahogado, según estadísticas de la Policía.

Sostuvo que alteró el horario de la Policía municipal para que en vez de que tuvieran tres turnos, tuviesen dos de 12 horas.

“(La Noche de San Juan) es una tradición, pero debe ser con cordura y mesura porque el tiempo parece que no va estar muy bueno”, dijo.

Además, comentó que tendrán el apoyo de la Policía estatal, pero lamentó que aún el comisionado del NMEAD no esté confirmado en su cargo.

“Debemos tener alguien ya (confirmado) y más cuando tenemos la temporada de huracanes”, sostuvo el alcalde.