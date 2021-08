En la Escuela Superior University Gardens, en Río Piedras, volvió a verse hoy, miércoles, la estampa de un primer día de clases. Los jóvenes estudiantes, emocionados, se bajaban del carro para entrar a la escuela, mientras sus encargados les miraban fijamente desde la entrada del plantel.

La mascarilla que protege a los alumnos del COVID-19, sin embargo, impidió ver sus sonrisas. La entrada al plantel, además, estuvo marcada por los nuevos protocolos de salubridad determinados por el Departamento de Educación.

En esta ocasión, los adolescentes de noveno a duodécimo grado hacían filas para entrar de forma organizada a la escuela, donde los esperaba una maestra que les roseaba alcohol en las manos y luego los dirigía a mesas designadas para presentar su tarjeta de vacunación contra el virus.

Estudiantes esperan para pasar por el proceso de cernimiento en la Escuela Superior University Gardens, en Río Piedras. (Ramón "Tonito" Zayas)

Pese a lo diferente que podría resultar este primer día, tres padres y una maestra entrevistados por El Nuevo Día se expresaron emocionados y satisfechos por el regreso a clases.

PUBLICIDAD

“Me siento segura y calmada. Ya yo vacuné a mi hijo. No tengo temor. Pienso que se están protegiendo bien. Mi hijo está feliz, le hacía falta el regreso a clases”, expresó Elsa López, madre de un estudiante de noveno grado, quien llegó hoy a ese plantel por primera vez.

López, quien es profesional de la salud, confesó, no obstante, que se mantiene atenta y vigilante a cualquier evolución del virus en la escuela, puesto que para ella es casi seguro que se identificará un caso positivo durante el año escolar.

“No te niego que sí me siento temerosa, porque los casos están aumentando, pero pienso que después que se protejan... ya ellos (los estudiantes) tenían que regresar al salón de clases. Ellos se protegen, usan sus mascarillas y desinfectantes... todo lo que la escuela pidió. No creo que tengamos problemas con esa área. Sí me preocupa un contagio, eso va a suceder, pero no podemos bajar la guardia”, manifestó.

La Escuela Superior University Gardens fue una de las 751 escuelas que abrieron hoy sus puertas para recibir estudiantes, según el secretario interino de Educación, Eliezer Ramos. Algunos planteles recibieron la mitad de su capacidad de matrícula, mientras otras a todos sus estudiantes, como es el caso de este plantel.

Nelson Rosa, quien es Policía, dejó a su hijo en la escuela con la certeza de que estará seguro, aunque nervioso por cómo será su primer día. Es la primera experiencia de su hijo en una institución pública.

/ Los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Superior University Gardens llegaron en caravana a la escuela, como parte de la tradicional celebración por su el inicio de su último año escolar. (Ramón "Tonito" Zayas)

Los padres, madres y encargados lucían emocionados por la oportunidad de ver sus hijos y nietos celebrando el regreso a clases. (Ramón "Tonito" Zayas)

La Escuela Superior University Gardens recibió estudiantes desde noveno a duodécimo grado. (Ramón "Tonito" Zayas)

Los estudiantes en University Gardens pasaron por un proceso de cernimiento para luego entrar al plantel. (Ramón "Tonito" Zayas)

Zoray Pérez Díaz, madre de una estudiante de duocécimo grado, agradeció la oportunidad de que se retomaran las clases presenciales. (Ramón "Tonito" Zayas)

La Escuela Superior University Gardens fue una de las 751 escuelas que reabrieron hoy sus puertas. (Ramón "Tonito" Zayas)

Elsa López es una profesional de la salud y madre de un estudiante de noveno grado que llegó a University Gardens por primera vez. Se mostró confiada en que los menores mantendrán los protocolos de seguridad. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Parte de los nuevos cambios en las escuelas es que los estudiantes recibirán sus almuerzos para llevar y en ese momento se acabarán las clases. En University Gardens el horario será de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (Ramón "Tonito" Zayas)

Estudiantes esperan para pasar por el proceso de cernimiento en la Escuela Superior University Gardens, en Río Piedras. (Ramón "Tonito" Zayas)

Algunas de las estudiantes de duodécimo grado en la Escuela Superior University Gardens, en Río Piedras. (Ramón "Tonito" Zayas)

“La decisión (de cambiarlo a escuela pública) se dio luego de la pandemia y de evaluar la educación, porque esta es una de las mejores escuelas en Puerto Rico. Le dije que mantenga el distanciamiento y pues esperando en Dios que no suceda nada adverso. La vida continúa, tenemos que vivir con esto y a la medida de lo posible tener el control con las mascarillas, cuidándonos y esperando en Dios que no siga el repunte (de contagios)”, aseveró Rosa.

PUBLICIDAD

Con Rosa coincidió Zoray Pérez Díaz, quien llegó en caravana con su hija, como parte de la tradicional llegada de estudiantes de duodécimo grado al lo que sería el primer día del último año en la escuela.

“Es una emoción que no puedo calcular, después de tantos contratiempos y todo lo que vivimos. Estamos más que felices y me siento cien por ciento segura”, acotó la madre.

Algunas de las estudiantes de duodécimo grado en la Escuela Superior University Gardens, en Río Piedras. (Ramón "Tonito" Zayas)

Todos los padres abordados manifestaron que, si bien las clases virtuales están a la vanguardia de los nuevos métodos de enseñanza en dicho plantel, el año en que los estudiantes no tomaron sus cursos de manera presencial fue complejo.

“El año pasado fue sumamente difícil. Yo como mamá y ellos (como estudiantes) sé que fue difícil. En algún momento tenemos que seguir adelante. Con miedo y encomendándonos a Dios, pero tenemos que arrancar y que todo siga su curso poco a poco”, indicó Pérez Díaz.

“Es necesario que ellos tengan al maestro de frente y el bonding (interacción) con los compañeros”, apuntó, por su parte, Rosa.

Maestros listos para el nuevo año

Una maestra de historia de este plantel, que no quiso ser identificada, aseguró que todos los maestros se unieron para colaborar en la limpieza de salones y colocar estaciones de sanitización en aras de adelantar el acondicionamiento de la estructura.

“Nosotros estábamos preparados desde el semestre pasado para recibir estudiantes. Los estudiantes tienen sus materiales a través de Internet, los maestros y estudiantes tienen acceso, la escuela no es un peligro en infraestructura y tenemos todo el protocolo contra el COVID-19″, sostuvo la maestra.

PUBLICIDAD

El currículo escolar, explicó, se estructuró considerando tanto la modalidad presencial como virtual, por lo que en caso de que se deba cerrar la escuela en algún momento ya la matrícula tendrá los recursos para continuar las clases sin interrupciones.

Sobre el año escolar mediante aulas virtuales, la educadora reconoció que el mayor reto fue brindar las clases de forma generalizada, sin tomar en cuenta las necesidades particulares de los estudiantes.

“Yo no te puedo decir que no funcionó la modalidad a distancia. Que nos hubiera gustado que hubiera variabilidad de acuerdo a las necesidades del estudiante, pues sí, pero había que garantizar la salud y vida de los estudiantes”, puntualizó.

Por el momento, el horario en la Escuela Superior University Gardens será de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. debido a que el almuerzo de los estudiantes será para llevar.