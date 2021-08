Desde su construcción en el 1982, la escuela Juan B. Miranda en la avenida Lomas Verdes en Guaynabo, apenas ha tenido retoques en su fachada. Si bien es cierto que la vida útil de una estructura se puede extender con un mantenimiento constante, ese no parece ser el caso de este plantel. La escuela inició hoy, miércoles, un nuevo año escolar luciendo la misma pintura de hace 12 años, la que se va cayendo a pedazos.

Además, el hollín que proviene de la carretera está impregnado en las puertas de los salones, el piso acumula moho ante la falta de un lavado a presión máquina de presión y los lavamanos de los baños lucen con mugre.

A juicio del director de la escuela, Perfecto Trabal Esteves, las necesidades en el plantel no son nuevas para el Departamento de Educación. El problema, señaló, es que su escuela es administrada por la Administración de Edificios Públicos (AEP), dependencia que no se ha encargado de atender el plantel.

“El Departamento (de Educación) paga un alquiler millonario por estos edificios (a la Administración de Edificios Públicos), pero ese alquiler que se le paga no se contrasta con el servicio que se le da a las escuelas”, manifestó Trabal Esteves en entrevista con El Nuevo Día tras un recorrido por el plantel escolar.

PUBLICIDAD

Imagen de uno de los pasamanos de la escuela. Al fondo, el director de la escuela Juan B. Miranda, Perfecto Trabal Esteves.

Trabal Esteves, quien es director en la escuela Juan B. Miranda hace 39 años, se expresó así luego de que este periódico comprobó que la mayoría de las necesidades que denunció el pasado 11 de agosto una maestra seguían sin subsanarse.

Sheila Mercado, maestra de español, señaló que cuando regresó a su trabajo por primera vez luego de la pandemia encontró la escuela sin pintar, sin limpieza y con la grama alta, mientras que su salón estaba sucio y con materiales rotos. De dichas denuncias, tan solo se recortó la grama del plantel, se limpió su salón y los alrededores principales de los predios de la escuela, pero el resto sigue igual.

El director del plantel indicó que constantemente conversa con directivos del Departamento de Educación y la AEP, pero aludió a la falta de seguimiento y atención de las agencias como uno de los obstáculos para resolver los problemas.

“Yo como director tengo una responsabilidad y tengo un compromiso. Yo todavía estos años de servicio que tengo me siento comprometido y me siento en la vocación y estoy motivado. Yo canalizo todo lo que a los maestros le afecta aquí, si es limpieza o mantenimiento. Yo me comunico y me reúno para buscar la manera que visiten. Yo puedo hacer un sinnúmero de cosas, pero yo tengo una limitación como director, porque yo no dirijo la Administración de Edificios Públicos. Es constante la queja que le llevamos año tras año. Habría que preguntarle a ellos (AEP) qué están haciendo para corregir la misma situación que año tras año ustedes como reporteros encuentran en la escuela”, abundó.

PUBLICIDAD

Trabal Esteves indicó que cursado varias cartas a Educación y AEP con los señalamientos de problemas en su plantel.

El superintendente del Departamento de Educación en la región de San Juan, Jorge Santiago Ramos, dio por ciertas las denuncias de Trabal Esteves y Mercado, al tiempo que tildó de burocrática la administración de las escuelas.

“Eso es una característica que se ha encontrado en muchas escuelas de Edificios Públicos que llevan bastante tiempo que no son pintadas por esa dependencia. Yo no sé si es que hay que gerenciar más rápido los procesos o eliminar la burocracia. Fondos (económicos) deben haber, voluntad... por lo menos yo te puedo hablar por nosotros en Educación. Nosotros tenemos el compromiso de hacer un trabajo de excelencia, pero a veces estamos atrapados en la burocracia de otras agencias que no depende de nosotros”, aseveró el funcionario, quien asumió su puesto en junio del 2021.

Cartel del Departamento de Salud colgado en una de los muros de la escuela Juan B. Miranda en Guaynabo, donde se aprecia el deterioro de la pintura.

Actualmente, son 344 las escuelas que administra la AEP, 470 las que están bajo la Oficina para el Manejo de Edificios Públicos (OMEP) y 41 las que administran ambas en colaboración, confirmó el Departamento de Educación.

“Eso es un factor común que yo he encontrado en las escuelas de Edificios Públicos: llevan años que no las pintan. Conozco, al menos, tres que están así. Yo como director regional quisiera que esos casos estuvieran resueltos para ver a mis compañeros directores tranquilos y satisfechos. Por lo menos, mi compromiso es tener apertura con todos los directores y mientras yo esté en la posición buscar la manera de que se aligeren estos procesos”, aseguró Santiago Ramos.

PUBLICIDAD

La falta de mantenimiento en la escuela Juan B. Miranda es tan solo un ejemplo que se repite en otros planteles, dicho por el secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Parés. El funcionario, incluso, reconoció que hay escuelas que le dan “vergüenza” por el estado en que se encuentran en pleno inicio de clases, luego de un año sin estudiantes en los salones.

Ramos Parés indicó hoy, sin embargo, que solicitará una rendición de cuentas por la falta de mantenimiento en las escuelas.

“Es un tema de mucho cuestionamiento y es un tema que debemos revisar y repasar. El Departamento invirtió $14 millones en servicios de mantenimiento. El departamento tiene conserjes contratados. Obviamente, cada director escolar es supervisor de las labores que se dan en los planteles escolares, así que el personal estuvo todo este año en las escuelas”, manifestó el funcionario.

La periodista Keila López Alicea colaboró en esta historia.