En Guaynabo, a pocos días para que las escuelas reabran sus puertas, una maestra se topó con un salón sin limpiar en más de un año de pandemia, pizarras con instrucciones escritas desde las elecciones de noviembre, un abanico roto en el suelo y pupitres apiñados sin consideración al COVID-19.

La situación es similar en otro plantel que también abrirá el 16 de agosto, en Toa Baja, donde el limo mancha de negro el suelo de la cancha y los pasillos, y la pintura azul está “descascarándose” por todas las esquinas.

Esto es parte de lo que han encontrado maestros a su regreso presencial, a más de un año del cierre por la pandemia. En entrevistas separadas con El Nuevo Día, educadoras se cuestionaron por qué no se hizo nada en los meses de encierro para preparar los planteles.

“Es una cosa increíble que en más de un año mi salón no lo han limpiado. Horita me eché a llorar porque es increíble. Tengo basura desde marzo, de cuando nos fuimos. La bolsa todavía tiene cachispa del sacapuntas de la última clase que di ese día. En el piso no cabe un polvo más”, narró Sheila Mercado, maestra en la escuela Juan B. Miranda en Guaynabo.

Mercado, quien lleva seis años en esta escuela intermedia y 32 años como educadora, aseguró que “es la primera vez que me encuentro con una cosa como esta”. Agregó que la administración de la escuela respondió a sus preocupaciones con un “ay, bendito”.

La escuela María Justina Corredor Rivera, en Toa Baja.

Funcionarios del Departamento de Educación (DE) visitaron ayer, miércoles, esta escuela tras conocer de las denuncias a través de este diario. El secretario interino de la agencia, Eliezer Ramos Parés, aseguró que el plantel está listo para recibir a su matrícula. “Enviamos personal que nos certificó que la escuela está bien, que tiene los equipos necesarios”, acotó.

“No quiero negarle al país que el problema de infraestructura y de mantenimiento en nuestras escuelas es un problema serio, profundo y severo que no va a desaparecer esta semana ni la que viene. Estamos tratando de reabrir y levantar el sistema por la importancia que tiene para nuestros estudiantes. Sin duda, vamos a tener retos, vamos a tener problemas, pero estamos tratando de tener todo lo mejor posible al día”, declaró.

Los problemas de infraestructura y de falta de mantenimiento se repiten en múltiples planteles alrededor de la isla, confirmó el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez.

“Nos hemos dado cuenta esta semana, según lo que hemos visto y hemos visitado, que la infraestructura de las escuelas está pésima. El plan de trabajo de Departamento de Educación en el área que tiene que ver con el día a día de las escuelas, entiendo que no fue un plan revisado y no fue estructurado”, expresó el líder magisterial.

Bonilla Sánchez señaló que han identificado falta de mantenimiento de áreas verdes, presencia de plagas y filtraciones en los techos en varios planteles, entre otros problemas.

Limo y columnas cortas

Otra maestra de la escuela María Justina Corredor Rivera, en Toa Baja, contó a este medio que, aunque ya limpiaron las áreas verdes y los maestros se encargan de acondicionar sus salones, otros espacios como la cancha y los pasillos continúan llenos de limo.

“A nosotros lo que nos impresionó fue el estado de la pintura, el limo y como está la escuela cuando han tenido tanto tiempo para arreglarla. Ha sido un proceso bien difícil, nos dicen que no hay dinero para la pintura. ¿Dónde está el dinero? Esta escuela tiene columnas cortas y (dicen) que eventualmente la van a pintar… Pero no se ha hecho nada”, denunció la maestra, quien pidió permanecer en el anonimato.

La directora Mirta Alicea reconoció las malas condiciones en las que se encuentra su escuela. A preguntas sobre si se ha comunicado con Educación, indicó que la agencia le dijo que “se van a pintar las escuelas este año, durante este primer semestre se van a hacer arreglos en las escuelas y vamos a estar trabajando con eso”. Sobre el limo, indicó que alquilarán una máquina de presión.

Ambas escuelas esperan recibir a partir del lunes, en conjunto, poco más de 400 estudiantes.

No llega el dinero para las escuelas

El director de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), Andrés Rivera Martínez.

El director de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), Andrés Rivera Martínez, explicó a El Nuevo Día que estas escuelas forman parte de un listado de unos 174 planteles -sin contar aquellos administrados por el DE- que sufrieron daños severos por el huracán María en septiembre de 2017, y que casi cuatro años más tarde esperan por fondos federales para ser reparados.

“Muchas escuelas de la AEP sufrieron daños severos con el huracán María, particularmente en los sellados de techo, el asunto de la pintura, alguna parte de la estructura de la cancha, etcétera. Como esta escuela de Guaynabo (Juan B. Miranda), hay unas cuantas más que nosotros (en AEP) habíamos pedido a Educación que, por los daños que tenía, considerara no utilizarla y esperar” hasta arreglarlas, explicó.

Para arreglarlas, primero hace falta que el DE logre acceso a $2,300 millones en fondos asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) a través de la Estrategia de Obligación Acelerada (FAAST, en inglés). ¿Y cómo lo hace? Tiene que contratar lo que se conoce como una Oficina de Gestión de Proyectos (Program Management Office o PMO), que incluirá los servicios de un planificador, para desarrollar un plan maestro de las obras permanentes en las escuelas públicas.

“Estamos revisitando este acuerdo de la administración pasada, tenemos que buscar la manera de acceder estos fondos porque están ahí disponibles para mejorar nuestras estructuras. Lo que hay es que acelerar el paso de tomar las decisiones que se tengan que tomar, para que podamos invertir y recuperar a través de ese dinero, porque FEMA te va a poder reembolsar hasta un 90%”, precisó.

“Tenemos los fondos, pero no se ha creado la estructura en Educación para poder accederlos”, abundó.

Sobre este particular, el titular de Educación explicó que el proceso está paralizado en espera de que el Tribunal de Apelaciones dilucide una impugnación de uno de los solicitadores, que cuestiona la compañía que solicitó la agencia como PMO. Sin embargo, adelantó que no ve necesario enmendar el acuerdo con FEMA, como pidió el director de la AEP.

El secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Parés. (Teresa Canino Rivera /STAFF)

Preocupación por el virus

A las pobres condiciones de los centros de trabajo de estas maestras se une la inquietud por el COVID-19. En conversación con este diario, la voz de la maestra Mercado se quebrantó cuando se le preguntó sobre lo más que le preocupa de esta situación, a lo que respondió: “Mi vida”.

“Nos quieren obligar a estar dentro del salón en estas condiciones. Voy a tener cerca de 22 estudiantes por grupo dentro del salón y no hay distanciamiento, está establecido en la guía que cada silla tiene que tener un acrílico y no lo hay. En esta escuela ni siquiera se han puesto las marcas en el piso de cómo va a ser el tránsito, no hay dispensadores de sanitizer en ningún sitio. Me preocupa la vida, mi vida, la de mi familia. Me preocupa llevar esta enfermedad a mi casa”, lamentó.

La guía para el regreso presencial a las escuelas ordena un distanciamiento social de al menos tres pies entre estudiantes en las aulas. Pero esta distancia “se podrá modificar cuando no sea posible mantener los tres pies con el propósito de asegurar que no se excluyan estudiantes de la instrucción presencial”. En ese caso, se deben implementar otras medidas como el uso de barreras físicas entre los alumnos.

“Sé que hay miedo, sé que tenemos ansiedad de volver a las escuelas. Si nos dio ansiedad encerrarnos, igualmente nos va a dar ansiedad el regresar a las escuelas, pero tenemos que caminar, tenemos que movernos”, concluyó el secretario de Educación.