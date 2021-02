El Departamento de Hacienda ha depositado los $600 correspondientes al último pago federal de ayuda por la pandemia de COVID-19 en las cuentas de 1,752,000 contribuyentes, por lo que la agencia está encaminada a cumplir con su meta de realizar los desembolsos a más de 2.8 millones de puertorriqueños elegibles antes de finalizar el mes de febrero.

Francisco Parés Alicea ofreció los nuevos datos como parte de una transmisión por Facebook Live desde la sede de la agencia en el Viejo San Juan. Parés Alicea estuvo acompañado por el subsecretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, y por secretaria auxiliar de Rentas Internas, Roxanna Santiago Ortiz.

Actualización de los datos sobre los desembolsos de $600. El Secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea y su equipo de trabajo, ofrecen detalles sobre los pagos a empleados federales y los desembolsos incompletos de los $600.

“Reconocemos que hay circunstancias excepcionales que no están contempladas en esta cifra, pero los pagos para las personas que no han recibido el estímulo original de $1,200, y el de $600, se pueden solicitar en este ciclo contributivo. Nos encontramos en esa etapa final de desembolsos y el Departamento va a cumplir”, sostuvo Pantoja Rodríguez en la transmisión.

El Pago de Impacto Económico de $600 a cada ciudadano y sus dependientes fue aprobado a finales de diciembre como parte de un paquete de medidas federales para lidiar con el golpe que la pandemia de COVID-19 le ha propinado a la economía de Estados Unidos y sus territorios.

En total, Hacienda ha desembolsado, hasta hoy martes, 16 de febrero, $1,455,532,770 entre pagos de los $1,200 y $600 de estímulo económico.

Del mismo modo, Santiago Ortiz informó que 30,525 contribuyentes no han recibido el desembolso de estímulo económico debido a errores en el número de cuenta de banco. La contadora pública autorizada (CPA) exhortó a estas personas a completar el formulario necesario para actualizar la información bancaria para corregir el error.

“Deben haber recibido un mensaje, ya sea por correo electrónico o a través de la plataforma, indicando un rechazo (al depósito) por parte del banco. Tienen que actualizar su información bancaria para completar el depósito”, resaltó Santiago Ortiz.

Además, Parés Alicea dijo que la radicación electrónica de planillas para el año contributivo 2020 comenzará el 24 de febrero y, hasta el momento, la fecha límite será el 15 de abril.

“Sin embargo, si el Congreso federal aprueba una nueva ronda de pagos de estímulo económico antes del 15 de abril, podríamos recomendar a la Legislatura retrasar la fecha límite de entrega”, dijo Parés Alicea.

A continuación, detallamos otros datos ofrecidos durante la transmisión.

Envío de cheques

- Para las personas que solicitaron se les enviara el pago del estímulo económico mediante cheque, Pantoja Rodríguez explicó que han procesado sobre 352,000 de dichas solicitudes y que se han expedido sobre 135,708 cheques que están en el correo o en proceso de ser enviados.

Solicitud de dinero de estímulo económico para no radicantes

- Para los no reclamantes que recibieron los $1,200 del primer pago de estímulo económico por llenar el formulario del Servicio de Rentas Internas (IRS) y no han recibido el de $600, pueden solicitar el pago para el año contributivo 2020 (este año). Aunque no radique planillas, puede reclamar los $600 usando la planilla 2020.

- La planilla 2020 ahora cuenta con un anejo, B3, que debe llenar y someter junto con la planilla 2020 si no tuvo ingresos el año pasado, para solicitar el desembolso de los $1,200 y $600.

- En cuanto a los empleados federales que recibieron su pago de estímulo económico con la planilla federal, Santiago Ortiz explicó que cuentan con listas del IRS que ya habían recibido el pago, por lo que Hacienda emitió, la semana pasada, los pagos de $600 a los demás empleados a los que no se les había pagado el estímulo.

Ciclo contributivo 2020

- La radicación electrónica de planillas comenzará el 24 de febrero, y la fecha límite, por el momento, es el 15 de abril. Sin embargo, la fecha límite podría extenderse dependiendo de si el Congreso federal aprueba otra ronda de pagos de estímulo económico.

- Pantoja Rodríguez sostuvo que este ciclo es considerado uno beneficioso para el contribuyente debido a los créditos y reducciones legislados a nivel federal que otorgan una reducción de un 3% a la responsabilidad contributiva (lo que una persona debe pagar) en comparación al 2019.

- Parés Alicea añadió que Hacienda espera recaudar una cantidad igual o mayor en comparación al año contributivo 2016, cuando la pandemia no existía.

Programa de Asistencia Económica a Comerciantes por Interrupción de Negocios (BIG)

- Al momento, Hacienda ha recibido 3,018 solicitudes para recibir ayuda del programa del gobierno federal. De cualificar, los comerciantes podrían recibir desde $5,000 hasta $15,000. Pantoja Rodríguez añadió que comenzarán a procesar las solicitudes esta semana y podrían iniciar el desembolso esta misma semana.