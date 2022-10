Personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y doctores voluntarios asistieron este miércoles a los migrantes haitianos y dominicanos que fueron abandonados en Isla de Mona, al oeste de Puerto Rico, al compartir comida, espacios y camas para dormir; vendando heridas y brindado ayuda humanitaria.

“Haití está mal ahora. Todo el mundo vive mal. No puedo vivir allí. Los riesgos son peores por el gobierno haitiano. Haití no tiene agua, comida... no tiene nada”, lamentó Samuel Neus, residente de Puerto Príncipe de 43 años y quien es parte del grupo de 104 sobrevivientes que fueron dejados a la deriva en Isla de Mona.

El haitiano tuvo que separarse de su esposa y sus tres hijas, unas gemelas de 4 años y una de 7 años. Neus es comerciante en la capital de Haití. Tenía un negocio que fue asaltado recientemente. Contó que ese incidente violento fue la razón principal para huir de su hogar.

Un primer grupo de las 104 personas encontradas por vigilantes de DRNA de la reserva natural en Isla de Mona fueron trasladados a Mayagüez durante el día en un barco patrullero de la Guardia Costera.

El portavoz de la Guardia Costera en Puerto Rico, Ricardo Castrodad, precisó a El Nuevo Día que ese grupo se compone de 51 mujeres adultas, de las cuales hay tres embarazadas, cuatro hombres adultos y nueve menores (seis féminas y tres varones).

Al llegar el barco de la Guardia Costera al sector Maní de Maygüez, personal médico en ambulancia atendió a las mujeres embarazadas y demás niños y personas que fueron trasladadas.

“Este es el tercer vuelo que sale hoy (miércoles) y, ciertamente, hemos estado en comunicación con las agencias que tienen jurisdicción que son las federales que trabajan en nuestras costas. (...) Lo cierto es que el Cuerpo de Vigilantes es quien custodia la Isla de Mona así que una vez los migrantes llegaron allí, hemos estado trabajando con estas agencias para hacer los trámites pertinentes (para trasladarlos)“, dijo, por su parte, la secretaria interina de DRNA, Anaís Rodríguez Vega antes de salir en una avioneta hacia Isla de Mona.

Asimismo, indicó que el resto de personas que no fueron movidas hoy, miércoles, pernoctarán en el Centro de Investigación y Educación. Los refugiados recibieron también comida y agua desde que fueron encontrados por los vigilantes de DRNA.

“Han llegado mujeres embarazadas y niños. Esos son nuestra prioridad en estos momentos para sacarlos de la Isla de Mona. Se están llevando suministros para que las personas que estarán pernoctando en Isla de Mona tengan lo necesario para su supervivencia como una ayuda humanitaria de parte del gobierno de Puerto Rico. Aun cuando no somos la agencia con la jurisdicción pertinente para este rescate, siempre tiene que haber empatía porque no dejan de ser personas”, compartió Rodríguez Vega.

Asimismo, el doctor Luis Ríos Reboyras, de la Fundación Haití se Pone de Pie, se unió al viaje de DRNA para asistir con vendajes a las personas que pernoctarán un día más en Isla de Mona.

Miguel Bonet, uno de los vigilantes de DRNA, comentó a El Nuevo Día que en menos de un mes han tenido más de tres intervenciones con personas indocumentadas, en su mayoría haitianos, que llegan mediante yolas a las orillas del oeste de Isla de Mona.

“Anterior al huracán Fiona, tuvimos que rescatar 15 personas en el agua y sacar cinco ahogadas. Después de paso de Fiona, que no se podía entrar a Isla de Mona por las condiciones, estuvieron 48 indocumentados. Y esta situación (de las 104 personas) que pasa una semana después”, detalló Bonet.