En respuesta a los señalamientos sobre las deficientes operaciones del consorcio que dirige y la frustración general que domina en la isla sobre los constantes apagones desde que opera en Puerto Rico, el presidente y CEO de LUMA Energy, Wayne Stensby, alegó esta tarde que “hay un patrón de culpar a LUMA”.

Durante una conferencia de prensa en la que la mayoría de las respuestas y datos se ofrecieron en inglés y no en español, el funcionario minimizó las cinco averías que han ocurrido en menos de una semana e insistió en que todo es el resultado de la complejidad de la red eléctrica.

Incluso, argumentó, ante la expresión de insatisfacción por su servicio que ventiló esta mañana el gobernador Pedro Pierluisi, que la compañía no trabaja “justificándose”, sino considerando la fragilidad del sistema eléctrico. Este último planteamiento es el argumento que utiliza el consorcio cada vez que ocurre una interrupción de servicio.

“Sabemos que los apagones son frustrantes y los de ayer no son diferentes. Reconocemos que hay retos significantes que hay que atender en Puerto Rico y por eso estamos aquí. Las deficiencias no se reparan en un año. Es un sistema, un sistema interconectado. No es una excusa, es la simple verdad”, expresó Stensby.

“Hay un patrón donde Prepa (Autoridad de Energía Eléctrica) y otros no reconocen el pasado y toman la oportunidad para culpar a LUMA en la prensa. Si tengo una petición para Prepa y otros, es que es tiempo de trabajar en conjunto. Seamos honestos de las limitaciones que enfrentamos y seguiremos trabajando para atenderlas”, agregó.

Lejos de decir qué provocó las averías de los pasados días, el funcionario, quien estaba acompañado por otros tres directivos de la compañía, Stensby se limitó a responder a la fiscalización pública que ha recibido LUMA Energy desde que asumió, el pasado 1 de junio de 2021, las operaciones del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica.

“Cuando un evento como este (apagón que afectó a 250,000 clientes del consorcio) pasa, es fácil olvidar el progreso que hacemos a diario para reparar el sistema”, exclamó.

Por su parte, la vicepresidenta senior de ingeniería de LUMA Energy, Shay Bahramirad, articuló a preguntas de El Nuevo Día que sus estadísitcas sugieren que han reducido en un 30% los apagones desde que comenzaron a trabajar en la isla y en un 19% los eventos de explosiones y averías en las subestaciones de energía eléctrica.

“Es la realidad básica: el sistema es el sistema y nuestros clientes entienden que el sistema ha enfrentado años y décadas de negligencia. Esto requiere generación, transmisión y distribución y requiere una reforma sustancial y reconstrucción. Sabemos que (la reconstrucción) no puede pasar durante la noche, ni en meses ni en años. Hemos hecho un progreso sustancial y lo celebramos”, defendió Stensby.

Sobre la carta que le cursó el director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, en la que advertía que varias líneas de transmisión de la red eléctrica estaban expuestas a vegetación, por lo que requerían de desganche y mantenimiento, el ejecutivo aseveró que contestaron a la comunicación el mismo día y utilizaron patrullaje en helicóptero para revisar las líneas.

Sin embargo, el director de operaciones del consorcio, Gary Soto, reconoció -en entrevista con este periódico- que una de las averías que ocurrieron ayer fue por falta de desganche de vegetación. Dijo, además, que habían identificado esa necesidad de desganche, pero no lo hicieron.

“El problema es el sistema (eléctrico)”, reiteró Stensby.

La conferencia de prensa concluyó sin que se supiera, con exactitud, qué factores o elementos -además de conocer que el sistema eléctrico de la isla está deteriorado- han propiciado las constantes averías tanto en subestaciones como en líneas de transmisión y distribución.

La directiva de LUMA Energy tampoco expresó si colaborará con el proceso que inició ayer el Negociado de Energía de Puerto Rico para investigar la salida de servicio de tres líneas de transmisión -todas de 230,000 voltios- durante el día de ayer.

“El Negociado de Energía fue creado para asegurar que la política energética que establezca el pueblo de Puerto Rico por medio de sus representantes electos sea efectivamente implantada, con transparencia, y siempre velando por el interés público. Así pues, el Negociado de Energía, en el descargo de sus deberes y funciones fiscalizadoras, entiende prudente, razonable y en beneficio del interés público, iniciar una investigación sobre las causas del incidente de hoy (ayer) y las acciones investigativas o correctivas tomadas por LUMA y la Autoridad (de Energía Eléctrica) con relación al mismo,” expresó ayer el presidente del ente regulador, Edison Avilés Deliz, en declaraciones escritas.