El apagón que afectó ayer, miércoles, a unos 250,000 clientes de LUMA Energy fue el resultado de la falta de desganche y la rotura de un conector en una línea de transmisión 50700, reveló esta mañana el director de operaciones del consorcio LUMA Energy, Gary Soto.

Además, el funcionario anticipó a El Nuevo Día que no descartan más “desbalances en el sistema” o apagones en los próximos días, en gran parte, porque la línea de transmisión 50200 (que también salió de servicio ayer) enfrenta “deficiencias” que aún no han podido identificar. Esta línea ha salido de servicio en tres ocasiones en menos de una semana.

Para comprender el panorama, es meritorio destacar que fueron cuatro las averías que enfrentó LUMA Energy ayer y que, de alguna forma, todas resultaron en la pérdida de servicio eléctrico para sus clientes. El primero, segundo y tercer evento ocurrieron en líneas de transmisión de 230,000 voltios (kv), mientras que el cuarto se registró en una subestación.

Lo que provocó el apagón masivo en la mañana fueron las primeras dos averías, ambas en la línea de transmisión 50700, pero en tramos separados.

Soto explicó que el tramo de la línea 50700 que discurre entre la cogeneradora privada AES Puerto Rico, en Guayama, con Yabucoa salió de servicio a eso de las 11:08 a.m.. Dos minutos más tarde, el segundo tramo de la misma línea, pero que conecta a AES con Aguirre, en Salinas, también salió de servicio, lo que provocó que se apagara –por autoprotección- la planta de AES y, de inmediato, se perdiera un 25% de la generación eléctrica en la isla.

Una hora más tarde se disparó (salió de servicio tras sobrecarga eléctrica) la línea 50200 y eso, según el ingeniero, ocasionó un “desbalance” de la red eléctrica del país. Mientras, el último ocurrió en horas de la noche en la subestación eléctrica de Fajardo, donde el Negociado de Bomberos tuvo que extinguir un incendio.

“Las tres líneas, más unas condiciones adicionales que surgieron en el evento, se atendieron y están todas en servicio”, aseguró Soto vía telefónica.

“En el caso de la 50700 que va a Yabucoa, allí se trabajó con un desganche que se había visualizado en un patrullaje anterior, pero no se había atendido. Se atendió ayer. En la otra línea 50700 que va hacia Aguirre se atendió un conector que se partió en la entrada hacia Aguirre. En la línea 50200, esa línea no hemos logrado identificar qué es lo que la está sacando de servicio. No son desganches, los desganches en esa línea están al día, pero hay una condición que entendemos hay que hacer una evaluación mayor y minuciosa”, detalló el funcionario.

Las labores de mantenimiento a las líneas por concepto de vegetación no eran, hasta ayer, tan “agresivas” como lo serán, según Soto, a partir de hoy tras darse cuenta que el apagón se pudo haber evitado si se hubiera realizado el desganche que requería la línea de transmisión #50700 tan pronto lo identificaron durante un patrullaje.

“Te puedo decir que después del evento de ayer, pues sí el programa de mantenimiento y vegetación se va a reforzar y se va a tratar más agresivo para evitar esta situación nuevamente”, afirmó.

Estaban advertidos de que podía pasar

Mediante una carta dirigida al CEO de LUMA Energy, Wayne Stensby, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, advirtió que varias líneas de transmisión de la red eléctrica estaban expuestas a vegetación, por lo que requerían de desganche y mantenimiento.

La comunicación, en poder de este medio, se firmó con fecha del pasado 1 de agosto y se enmarcaba en que a partir de agosto comenzaba el pico de la demanda de generación eléctrica en la isla, por lo que las labores de desganche eran necesarias para evitar cualquier complicación en la infraestructura que desembocara en un apagón.

Sin embargo, no se organizó, de inmediato, una operación especial para completar esas labores.

Soto confirmó a este diario que dos de los cinco eventos que han impactado a líneas de transmisión en la pasada semana fueron provocados por vegetación.

A merced de la línea 50200

El ingeniero aseguró que brigadas tanto terrestres como las de patrullaje en helicóptero saldrán hoy a revisar la línea 50200 con la intención de identificar qué está ocasionando que salga de servicio.

En lo que eso ocurre, dejó entrever que es posible que se registren “deficiencias” (apagones) en el sistema eléctrico, porque esta línea de transmisión es la que conecta la generación que se produce en Costa Sur con la demanda en el norte, específicamente, con la subestación en Manatí.

“Mi experiencia me dice que, posiblemente, sea un aislador que está cruzado, pero eso suele dar mucho trabajo poder identificarlo. Para efectos técnicos, esa línea (50200) todavía hoy le vamos a dar patrullaje extensivo y en el área que la protección nos está diciendo que está afectándose para encontrar ese detalle y sacar esa deficiencia del medio”, garantizó Soto.

Acerca de si el mensaje detrás de sus aseveraciones es que la línea de transmisión puede salir de servicio en cualquier momento, respondió lo siguiente: “Fíjate que son eventos no controlados. O sea que estaríamos a la expectativa de que eso pueda suceder. Por eso hoy se va a atender eso de manera prioritaria”.

“Desde nuestro punto de vista, operacionalmente, sabemos que esa línea podría (dejar de) operar sin ninguna razón en estos momentos. Por eso, te vuelvo a reiterar, se va a atender hoy de forma prioritaria para poder dilucidar qué está sacando la línea de servicio”, argumentó.

Aunque no respondió con precisión si cuentan con un plan alterno para implementar en caso de que la línea salga de servicio, dijo que dejarán de atender las restantes líneas de 230,000 y 115,000 voltios en lo que atienden la emergencia en la 50200.