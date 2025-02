“Hemos visto temor en nuestros niños”: Educación presenta protocolo de inmigración al cónsul dominicano y HSI

“Queremos que la comunidad entienda que no podemos estar en una crisis y en una histeria. Nosotros no queremos que los niños estén faltando a las escuelas, no queremos que alguien que necesite ayuda médica no vaya a un hospital”, insistió González Ramos, quien llegó a la sede de Educación con su esposo, Alexis Torres, quien este viernes concluyó sus funciones como subsecretario del Departamento de Seguridad Pública.