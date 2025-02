“ En estos tres días, en turnos de cuatro horas diarias, tenemos un total de 150 llamadas se han recibido. A partir de la semana que viene, vamos a poder expandirlo de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. sumando más abogadas por turnos. Extendemos horario y capacidad ”, destacó la directora ejecutiva de Ayuda Legal, Ariadna Godreau .

Inicialmente, se encuentra operando de lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., sujeta a extender servicio, según recursos y necesidad.

“El hotline funciona de manera remota. No se hacen listas, no se recogen datos, no pregunta la nacionalidad, estatus, género, ninguna pregunta que sirva de identificador a la persona que llama, se hace totalmente confidencial”, enfatizó.