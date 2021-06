Joel Seda Orona, hijo del fallecido pastor Joel Seda Colón, que murió tras contagiarse con COVID-19, defendió este martes que su padre no instaba a sus feligreses a no vacunarse contra el mortal coronavirus.

“Ni mi padre ni mi madre jamás enseñaron, instaron o aconsejaron a la iglesia ‘Cuerpo de Cristo’ a que no se vacunaran contra el COVID-19”, sostuvo Seda Orona en una carta abierta enviada a la prensa. “Nunca hubo coacción de parte de mi padre, de mi madre ni de ningún líder de la iglesia a no vacunarse”, dijo.

La reacción surge luego que el lunes el principal oficial de Epidemiología del Departamento de Salud, José Becerra, informó en entrevista con este medio sobre la existencia de un brote de COVID-19 en Mayagüez que afectaba a más de 20 personas y que ya había dejado un saldo de cuatro fallecidos, cuyo lazo era una iglesia en la que sus líderes religiosos, según indicó la agencia, habían instado a los feligreses no vacunarse.

Aunque Salud no reveló el nombre de la congregación ni de los implicados, Seda Orona publicó el domingo un vídeo en el que identificó a los fallecidos, incluido su padre. En su carta precisó que el pastor falleció el 23 de junio a consecuencia del COVID-19. También reveló que el hombre no estaba vacunado contra el virus.

“Él tenía su opinión acerca de la vacuna -como la tienen cientos de miles de puertorriqueños- la cual lo llevó a no vacunarse. Esa fue su decisión muy personal”, relató.

Sin embargo, Seda Orona defendió que su padre “decía clara y reiteradamente que todos los miembros de la iglesia que quisieran vacunarse eran libres de hacerlo. Y muchos lo hicimos, ejerciendo nuestra cabal y libre voluntad. Los que no lo hicieron, también lo hicieron así. Incluso, mi madre y demás miembros de mi familia nuclear -además de mi esposa y yo- habíamos decidido vacunarnos previo a que nos acaeciera este brote”, argumentó.

El hijo del pastor sostuvo que, en la iglesia, de un total de 35 miembros bona fide, 17 están vacunados, incluyéndolo a él. “La mitad de la iglesia está vacunada y otros miembros de la congregación ya habían planificado hacerlo, incluyendo la pastora. Estos datos los sé de pleno y personal conocimiento”, alegó.

Pero la investigación de Salud relacionada directamente al brote sostiene hasta el martes que solo había un individuo vacunado, con la primera dosis de vacuna, de modo que se trata de un caso que se considera parcialmente vacunado.

El saldo de infectados en el brote, de hecho, aumentó hoy a 24, al añadir un caso identificado previamente, pero cuyo resultado positivo no se había reflejado en el bioportal de Salud, indicó a este medio la doctora Yadira Guilloty, epidemióloga del Sistema de Investigación de Casos y Rastreo de Mayagüez.

Entre los contagios hay tres menores de edad, uno de ellos de apenas siete meses. “Está estable”, afirmó la epidemióloga en entrevista con este medio. Asimismo, la doctora precisó que hubo 11 hospitalizaciones relacionadas al brote -cuatro hombres y siete mujeres entre los 39 y 83 años-, y una persona adicional que requería la atención hospitalaria, pero renunció al tratamiento. Hasta ayer, dos personas seguían hospitalizadas. Los fallecidos, por otro lado, son una mujer de 80 años y tres hombres de 55, 72 y 83 años.

El lazo en común del grupo es la Iglesia liderada por el fallecido pastor. La doctora Guilloty precisó que de acuerdo con la investigación de contactos y rastreo, así como de confidencias recibidas, permitió concluir que los pastores de la iglesia habían instado a los feligreses a no vacunarse. Además, la investigación apunta a que en el templo no estaban aplicando los protocolos y medidas de prevención básicas, como el distanciamiento físico y el uso de mascarillas. Por la resistencia del grupo a ofrecer información, no fue hasta el 18 de junio que la evidencia recolectada permitió catalogar el grupo dentro de un solo brote, relató la doctora.

“Me preocupa. Hay que reforzar que las personas entiendan la importancia de la vacuna, y que la mascarilla salva vidas, el distanciamiento físico salva vidas, especialmente si no están vacunados”, subrayó la epidemióloga, al tiempo que hizo un llamado a evitar una actitud “punitiva” con los involucrados, y sostuvo que estos estaban recibiendo toda la asistencia necesaria.

“Mi padre era un exquisito maestro de la Santa Biblia. Esta era su única y exclusiva fuente de autoridad en materias espirituales, morales y éticas. Para él, cualquier filosofía, doctrina, dogma, corriente de pensamiento u opinión que se saliera de lo que expresara el Sagrado Texto, estaba apartado de la verdad. Esa exclusiva dedicación y fidelidad al estudio de las Sagradas Escrituras fue lo que él enseñó”, planteó el hijo del pastor en su carta.