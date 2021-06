Mayagüez - Los vecinos de la Iglesia El Cuerpo de Cristo en el barrio Río Hondo de este municipio del oeste, no salían este martes de su asombro ante la muerte del pastor de dicha congregación, Joel Seda Colón, pero sobre todo ante las circunstancias que rodearon ese fallecimiento y el de otras tres personas, en medio de un mortal brote de COVID-19, cuyo saldo de contagios aumentó a 24 e incluye un bebé de siete meses.

Al caer el sol la tarde del martes, el templo –epicentro del brote que aún es investigado por el Departamento de Salud-, permanecía cerrado. El vecino inmediato de la iglesia, Maximiliano Santiago Ortiz, aseguró que en la comunidad se hablaba tanto de los contagios como de los fallecimientos. Indicó que no tenían una relación de amistad, pero conocía al pastor.

“Se veía buena gente, buena persona, siempre era bien amable conmigo”, relató el hombre de 74 años a El Nuevo Día. “Preocupa a la comunidad completa”, manifestó Santiago Ortiz.

Las otras tres personas fallecidas, reveló, en un vídeo en Facebook, Joel Seda Orona, hijo del pastor, son su tío Gilberto Seda Colón, “y dos hermanos más de la iglesia que amamos mucho”, en referencia a un hombre y una mujer.

PUBLICIDAD

Este medio intentó contactar a Judith Orona Colón, pastora y esposa del pastor fallecido, así como al hijo que informó sobre los fallecimientos, pero al momento de esta publicación no habían respondido a las peticiones de entrevista.

Para don Maximiliano Santiago Ortiz, vecino de la iglesia El Cuerpo de Cristo, el fallecido pastor que la lideraba era “buena persona”.

Salud informó el lunes sobre un brote de COVID-19 con un saldo de cuatro personas muertas, hasta ese momento, con 23 contagios y ocho familias afectadas.

Ese saldo aumentó hoy a 24, al añadir un caso identificado previamente, pero cuyo resultado positivo no se había reflejado en el bioportal de Salud, indicó la doctora Yadira Guilloty, epidemióloga del Sistema de Investigación de Casos y Rastreo de Mayagüez.

Entre los contagios, hay tres menores, uno de ellos de apenas siete meses. “Está estable”, afirmó la epidemióloga en entrevista con este medio. Asimismo, la doctora precisó que hubo 11 hospitalizaciones relacionadas con el brote -cuatro hombres y siete mujeres entre los 39 y 83 años-, y una persona adicional que requería atención hospitalaria, pero renunció al tratamiento. Hasta ayer, dos personas seguían hospitalizadas. Los fallecidos, por otro lado, son una mujer de 80 años y tres hombres de 55, 72 y 83 años.

El lazo en común del grupo es que acudían a la Iglesia liderada por Seda Colón. La doctora Guilloty precisó que, con la investigación de contactos y rastreo, así como confidencias recibidas, se pudo determinar que los pastores de la iglesia habían instado a los feligreses a no vacunarse. Además, la investigación apunta a que, en el templo, no estaban aplicando los protocolos y medidas de prevención básicas, como el distanciamiento físico y el uso de mascarillas. Por la resistencia del grupo a ofrecer información, no fue hasta el 18 de junio que la evidencia recolectada permitió catalogar el grupo dentro de un solo brote, relató la doctora.

PUBLICIDAD

“Me preocupa. Hay que reforzar que las personas entiendan la importancia de la vacuna, y que la mascarilla salva vidas, el distanciamiento físico salva vidas, especialmente si no están vacunados”, subrayó la epidemióloga, al tiempo que hizo un llamado a evitar una actitud “punitiva” con los involucrados, y sostuvo que estos estaban recibiendo toda la asistencia necesaria.

“Tenemos una planificación para orientar y educar a todas las comunidades religiosas de Mayagüez sobre la importancia de la vacunación y los protocolos de COVID”, indicó. En dicho municipio, un 57.3% de la población ya completó su serie de vacunación.

Desaprueba la alegada conducta

Mientras, Santiago Ortiz, el vecino de la iglesia afectada, desaprobó tal conducta. “Creo que está incorrecto”, afirmó. “Uno tiene que buscar la forma de evitar el problema, no se puede decir que no se vacune. Tu voluntad es tu voluntad, yo te la respeto, pero no puedo decirte que no te vacunes, ni a nadie por ahí”.

De la investigación epidemiológica, se desprende que el paciente inicial comenzó a presentar síntomas el 9 de junio, mientras compartía con su familia y visitaba la congregación en la que expuso al resto de los presentes. Todos los contagiados identificados han sido aislados y los contactos guardan cuarentena, informó Salud. El contagio más reciente se identificó el 23 de junio.

Pero, a pesar de la información que proveyó Salud a partir de su investigación, hubo vecinos que reaccionaron incrédulos ante el hecho de que el pastor, supuestamente, haya recomendado a los feligreses a no vacunarse.

“Era muy buen pastor, muy buen ser humano, responsable, una familia excepcional”, expresó una mujer de 51 años que no quiso ser identificada.

PUBLICIDAD

Desde el exterior, el templo, una construcción de un nivel en concreto, luce como un espacio de poca ventilación natural y con instalación de aire acondicionado. Sería difícil calcular su capacidad de cumplimiento con medidas de prevención como el distanciamiento físico entre personas sin observar el interior, pero su estructura aparenta ser pequeña.

“Una persona cristiana como él, yo sé que sigue las leyes al pie de la letra, era un buen ser humano y daba el ejemplo. Yo no te puedo decir si es cierto o no, pero en mi opinión, dudo mucho, dudo que él haya dicho eso a las personas”, apuntó.

La vecina del lugar indicó que en el pasado fue feligresa de la mencionada iglesia, que ha estado cerrada recientemente. “La iglesia lleva como dos semanas cerrada más o menos. Es lamentable la situación, no sé en qué condición fue que pasó eso”, manifestó, sin esconder tampoco su preocupación ante el brote y cómo podría impactar a la comunidad.

“Cualquiera se preocuparía, uno se preocupa, siempre hay que llevar las precauciones necesarias, porque el COVID no escoge a quién (infecta o no), a nosotros nos corresponde como personas responsables cuidarnos, cuidar a las familias y los demás”, sostuvo la mujer, que completó su serie de vacunación contra el coronavirus.

Aseguran que situación en iglesia no es lo común en la comunidad

Desde el exterior, el templo, una construcción de un nivel en concreto, luce como un espacio de poca ventilación natural y con instalación de aire acondicionado. Sería difícil calcular su capacidad de cumplimiento con medidas de prevención como el distanciamiento físico entre personas sin observar el interior, pero su estructura aparenta ser pequeña.

Una segunda vecina que prefirió no ser identificada sostuvo que la familia que lidera la congregación es una “muy querida”, y aseguró que la norma entre los pastores de las iglesias de la zona, incluyendo a la que asiste, ha sido recomendar la vacunación a sus feligreses. En ese sentido, le costaba creer los presuntos hechos que habrían sentado las bases para el mortal brote, cuyo saldo final todavía es desconocido.

PUBLICIDAD

Santiago Ortiz aseguró que, entre los rostros que veía que visitaban la iglesia, no todos eran cercanos. “Mucha gente que venía ahí, a la iglesia, los saludaba, ellos me saludaban. Hay gente que son de otros lados que vienen aquí”, dijo.

La doctora Luz Noelia Durand Torres, cuyo consultorio de medicina general está ubicado a un par de calles de la iglesia, explicó que entre el barrio Río Hondo y comunidades aledañas hay más de 8,000 personas.

La doctora Luz Noelia Durand Torres, cuyo consultorio de medicina general está ubicado a un par de calles de la iglesia, explicó que entre el barrio Río Hondo y comunidades aledañas hay más de 8,000 personas.

“Nosotros tenemos entre 4,000 a 5,000 pacientes”, dijo. Durand Torres aseguró que, en su gran mayoría, la comunidad ha estado en la disposición de vacunarse y así lo ha hecho. “Esta comunidad está bien activa y aquí (acudiendo a vacunarse)”, planteó. Pero, también hay quien muestra escepticismo con la vacuna, por desconocimiento, porque están en la espera de ver los efectos en otros individuos, “o porque otra persona le dijo que no de vacune”.

“Cada paciente que viene aquí, lo primero que se le pregunta es, ¿te vacunaste? El que no se quiere vacunar, uno trata de persuadirlo”, relató.

Durand Torres mostró preocupación ante el hecho de que exista la posibilidad de que una variante más agresiva del COVID-19 esté detrás del brote en la iglesia El Cuerpo de Cristo, o incluso afectando toda la zona oeste, como planteó el lunes el doctor José Becerra, principal oficial de Epidemiología de Salud. Principalmente, alertó sobre la necesidad de evitar que la variante Delta -con un caso reportado en Puerto Rico- se expanda en la isla. Esta variante, reportada por primera vez en India, ha demostrado ser más contagiosa y peligrosa que otras.

PUBLICIDAD

“Hay que aprovechar la vacuna gratuita, lograr la inmunidad colectiva, parar el virus y evitar que se siga replicando. Si llegamos a tener esa contaminación comunitaria con esa variante del virus, ahí sí que vamos a tener un problema”, advirtió.