Mayagüez.- El pastor Joel Seda Colón, líder de la Iglesia El Cuerpo de Cristo en Mayagüez y quien habría instruido a sus feligreses a no vacunarse contra el COVID-19, es una de las cuatro personas que fallecieron tras contagiarse con el virus como parte de un brote que surgió en la congregación, confirmó su hijo, Joel Seda Orona, a través de Facebook.

Al mediodía de este martes, el templo –epicentro de un brote de COVID-19 que aún es investigado por el Departamento de Salud- ubicado en el barrio Río Hondo de este municipio del oeste, permanecía cerrado. El vecino inmediato de la iglesia, Maximiliano Santiago Ortiz, aseguró que nadie le había confirmado la información, pero que en la comunidad se hablaba tanto del brote como de los fallecimientos. Por este brote, además de cuatro muertos, hay nueve personas hospitalizadas, según informó Salud.

“Preocupa a la comunidad completa, porque si verdaderamente la persona no dice lo que tiene y anda por ahí, pues puede contagiar a alguien más. Yo estoy vacunado, pero, con todo y eso, puede pasar”, manifestó el hombre de 74 años a El Nuevo Día.

Las otras tres personas fallecidas, según el hijo del pastor, son su tío Gilberto Seda Colón, “y dos hermanos más de la iglesia que amamos mucho”, en referencia a un hombre y una mujer.

Salud informó ayer sobre un brote de COVID-19 con un saldo de cuatro personas muertas, hasta ese momento, y otras nueve hospitalizadas, con 23 contagios y ocho familias afectadas.

El lazo en común del grupo es que acudían a la Iglesia liderada por Seda Colón. La investigación epidemiológica y rastreo de contactos municipal confirmó que el liderato religioso del templo instruyó a los feligreses no vacunarse contra el COVID-19. La congregación no vacunada se compone de unas 35 personas, según Salud, que ha descartado contagios adicionales entre los individuos que están en cuarentena.

De la investigación epidemiológica de Salud se desprende que el paciente inicial comenzó a presentar síntomas el 9 de junio, mientras compartía con su familia y visitaba la congregación donde expuso al resto de los presentes. Todos los contagiados identificados han sido aislados y los contactos guardan cuarentena, informó Salud. El contagio más reciente se identificó el 23 de junio.

En reacción a lo descrito por Salud, Santiago Ortiz desaprobó tal conducta.

Maximiliano Santiago, vecino de la iglesia, habló sobre el pastor fenecido con El Nuevo Día. (VANESSA SERRA DIAZ)

“Creo que está incorrecto”, afirmó. “Uno tiene que buscar la forma de evitar el problema, no se puede decir que no se vacune. Tu voluntad es tu voluntad, yo te la respeto, pero no puedo decirte que no te vacunes, ni a nadie por ahí”.

El vecino del barrio Río Hondo dijo que no tenía una relación de amistad con el pastor o los feligreses, aunque sí había cordialidad entre ellos. A Seda Colón, lo describió como una persona “buena gente”.

“Yo lo conocía porque él venía ahí (a la iglesia), se veía buena gente, buena persona, siempre era bien amable conmigo”, expresó a este medio.

“Cuando venían por ahí, me saludaban y yo los saludaba. Mucha gente que venía ahí a la iglesia, los saludaba, ellos me saludaban”, relató. Según el hombre, no todos los visitantes de la iglesia eran vecinos de la misma comunidad. “Hay gente que son de otros lados que vienen aquí”, dijo.