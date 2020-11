Una agresión física por parte de su expareja fue lo que llevó a Laura (nombre ficticio para proteger su identidad) a correr en busca de ayuda para salvar su vida. Tras acudir a las autoridades y sin idea de lo que encontraría, la joven llegó a las puertas del Hogar Ruth, una organización sin fines de lucro que por 37 años se ha convertido en el hogar temporero de miles de sobrevivientes que escapan de las garras del maltrato y la agresión sexual.

“Al principio es un poco difícil, pero después uno se va adaptando. El lugar es muy bueno, te tratan muy bien, las veces que yo me he sentido triste me dan consejo y me dicen que siga adelante y eso me anima, ellos me animan”, sostuvo Laura en entrevista con El Nuevo Día, al tiempo que afirmó que ahora lo que quiere es “echar pa’lante y no mirar atrás”.

Una sobreviviente de violencia de género compartió su testimonio y aseguró sentirse bien en el Hogar Ruth.

La directora ejecutiva del Hogar Ruth, Lisdel Flores, destacó que más allá de ser un albergue, la entidad ha desarrollado una serie de programas de vanguardia para ofrecer un servicio integral a sus participantes.

Entre estos, detalló que cuentan con tres programas de vivienda transitoria; un programa de intercesoría legal en los tribunales de las regiones de Bayamón y Arecibo; un programa ambulatorio de orientación a víctimas y apoyo emocional y psicosocial; un programa de impacto y acción comunitaria, dirigido a llevar el tema de prevención a escuelas, comunidades, empresas y agencias gubernamentales; y un programa de agresión sexual que atiende a mujeres, niñas y niños.

La población atendida a través de todos los programas en 2019 fue de 7,355. Mientras, un total de 364 participantes -mujeres y menores- se albergaron de emergencia ese año. El 79% de las mujeres albergadas tenían entre 18 a 45 años.

“La víctima que va a buscar ayuda siempre va a tener el temor de a dónde voy a llegar, quiénes son las personas que me van a recibir y cómo es ese lugar. Yo pensaría que tú me hablas de un albergue y yo imagino la cancha de tal lugar, llena de catres o posiblemente como miramos las emergencias cuando ocurre una catástrofe. Con gran probabilidad, las víctimas no saben que esto es un hogar, que esto es una casa, pero mucho más amplia que tiene una serie de cuidados y servicios prestos para mí”, indicó la trabajadora social.

Flores expuso que, a su juicio, en muchas ocasiones las sobrevivientes no toman la decisión de llegar a un albergue porque no conocen que el espacio está preparado para ofrecer un servicio de calidad y especializado y que, en vez de sentirse encerradas entre cuatro paredes, llegarán a un lugar dispuesto a recibirlas con brazos abiertos.

“Por eso hablamos de hogares porque la palabra da calidez, como que ‘ahí me están esperando’. Es un sitio que me va a dar un servicio bueno, que me voy a sentir respetada, que me voy a sentir valorada… Cuando empiezan a conocer el personal, va bajando ese nivel de ansiedad”, afirmó Flores.

Arte creado en el Hogar Ruth.

Destacó que los programas del Hogar fueron desarrollados para atender al ser humano en todas sus facetas y las necesidades con las que pueda llegar una sobreviviente. Su labor, sin embargo, va más allá de ofrecer seguridad. Se trata de brindar las herramientas para ofrecer estabilidad.

“Uno de los llamados que nosotros hacemos en estos espacios es que sepas que hay un servicio y que no es cualquier cosa, que es un hogar que tiene los recursos especializados, que tiene todo el personal presto para brindar un servicio con el conocimiento y que no te vas a quedar en la nada. No es solo que dejaste todo y vamos a empezar, es que vamos a empezar en cero, pero con otras herramientas. Vas a comenzar una vida con control, vas a tener el control de tu vida, la libertad de decidir por tu vida y la de tus hijos”, sostuvo Flores.

A las iniciativas que llevan a cabo, esperan sumar en enero la primera escuela Montessori dentro de un albergue para víctimas de violencia doméstica, un proyecto piloto único a nivel mundial para trabajar directamente con los hijos de las sobrevivientes, tanto de los programas de vivienda y albergue, como de participantes de los programas de servicio ambulatorio.

“En 37 años hemos hecho un análisis bien profundo de las necesidades de las víctimas, más allá de la seguridad porque lo que comienza con un albergue para víctimas, para simplemente proteger su vida y alejarlas de las garras de la muerte, se convierte en toda esta gama de servicios entendiendo que las necesidades de las víctimas son bien amplias. Y para que tú puedas atender la situación de manera puntual y puedas ofrecer herramientas que logren ellas empoderar sus vidas, necesitábamos esa amplitud de servicios y allegar unos recursos”, explicó Flores sobre la creación de Mariposa Montessori.

En enero, Hogar Ruth espera inaugurar la primera escuela Montessori dentro de un albergue para sobrevivientes de violencia de género.

Enfrentan la pandemia

A finales de marzo, cuando apenas Puerto Rico comenzaba a sentir los efectos del COVID-19, los albergues alertaron sobre una baja en referidos por violencia de género ante el cierre forzoso debido a la pandemia. Las organizaciones señalaron que la merma correspondía a que las víctimas estaban atrapadas con sus agresores, lo que podría propiciar a un alza en feminicidios, como se está observando ahora, cuando ya suman 44 asesinatos de mujeres, 10 de estos por violencia de género, según cifras de la Policía.

Según el Observatorio por la Equidad de Género, estos números aumentan a 52 y 15, respectivamente, incluyendo los asesinatos de seis mujeres trans -población que el Hogar Ruth también brinda servicios-, una veintena de casos bajo investigación y 11 desaparecidas.

“Sabíamos y preveíamos que esto iba a detonar a unas dimensiones que las estamos viendo hoy… Ciertamente en el efecto (de la pandemia) sobre los albergues tuvimos una disminución. No obstante, esa disminución ya no está, ahora lo que hay es un aumento considerable de solicitud para la prestación de servicios con unas limitaciones. Estamos en un momento pandémico y lo que son espacios congregados como los albergues, tenemos que proveer espacios de aislamiento que permitan a su vez el que nosotros podamos acaparar la cantidad de casos”, detalló Flores.

Afirmó que las organizaciones han trabajado en conjunto para asegurar que ninguna mujer quede desprovista de servicios durante la emergencia, ante la reducción de camas disponibles para cumplir con las medidas de distanciamiento social y los espacios de aislamiento preventivo.

Campaña de prevención y recaudación de fondos

La pandemia también provocó la cancelación del evento anual para recaudar fondos, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En su lugar, la entidad ha reforzado su campaña “Amo vivir sin miedo, ¿y tú?”, así como el llamado a la ciudadanía a aportar con la causa.

“Hogar Ruth ha levantado esta campaña desde 2017, le estamos dando un mayor énfasis en este mes de la prevención porque particularmente en este mes nosotros celebramos nuestro baile anual, que es una de las actividades de recaudación de fondos más importantes de la organización porque Hogar Ruth depende de este fondo para poder pagar su hipoteca”, que no puede ser cubierta mediante asignaciones de fondos federales o estatales, explicó Flores.

Apuntó, además, que han tenido un gasto aproximado de $48,000 desde marzo hasta la fecha en todo lo relacionado al COVID-19.

“La realidad es que, aunque recibimos nuestras propuestas (de fondos), ninguna contemplaba ni contemplan una emergencia de esta magnitud, así que eso proporcional y económicamente afecta las finanzas de cualquier organización porque estamos hablando de unos gastos que tú no consideras dentro de un presupuesto que vas a utilizar en un año”. Puntualizó que no fue hasta la semana pasada que comenzaron a recibir las asignaciones por la emergencia del coronavirus.

La entidad invita a las personas a adquirir su camisa o mascarilla alusiva a la campaña y compartir un video en redes con un mensaje positivo bajo el lema “Amo vivir sin miedo, ¿y tú?”.

“Estamos hablando de llevar un mensaje a las sobrevivientes de hacernos la pregunta ‘¿tú amas vivir sin miedo?’ y yo creo que todos debemos amar vivir sin miedo, creo que todos debemos salir a la calle sin miedo, creo que el estar dentro de nuestro hogar, dentro de lo que es el seno del lugar a donde yo pernocto debe ser un lugar donde yo no tenga miedo de estar”, agregó.

Puedes donar a través de ATH Móvil mediante negocio /HogarRuthparaMujeres o al teléfono 787-400 8841. Para ordenar camisetas o mascarillas, o para más información sobre Hogar Ruth, comunícate al 787 883-1884; 787 883-1805; o 787 792-6596. También puedes escribir a [email protected].