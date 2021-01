La Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración denunció este domingo una ausencia de información y acción en cuanto al proceso de vacunación contra el COVID-19 en los hogares de adultos mayores en la zona oeste de Puerto Rico, por lo que urgieron acción de parte del Departamento de Salud, el Departamento de la Familia y los proveedores encargados de vacunar a los residentes y empleados de estas instalaciones.

“Estamos completamente indignados porque nos sentimos olvidados”, manifestó Marilyn Martinez, delegada de la Asociación para el área oeste del país.

Por determinación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), la vacunación de los residentes y empleados de los centros de cuidado prolongado en todo Estados Unidos está a cargo de la cadena de farmacias Walgreens y la cadena CVS.

Walgreens había informado que a partir del 17 de diciembre comenzaría a realizar llamadas a los 1,146 centros de cuidado prolongado para la coordinación de documentos requeridos para la vacunación y las fechas en las que estarían visitando cada hogar. Hoy se cumple un mes desde que la cadena de farmacias inició ese proceso, pero Martínez aseguró que en la zona oeste hay hogares que todavía esperan por esa llamada inicial.

“Hay algunos (centros de cuidado prolongado) que en este punto no han recibido llamada de la compañía Walgreens. Es una gran preocupación porque los que nos han llamado, no tienen cómo referirse y obtener información, porque llaman a las farmacias y no le dan el contacto directo con los coordinadores. Hay otros que tienen que estar insistiendo para ser atendidos”, denunció Martínez.

Walgreens inició sus visitas para vacunación en los centros de cuidado prolongado el 4 de enero, tal cual lo había confirmado en una entrevista con este medio en diciembre. A dos semanas del inicio de inoculaciones en los hogares, la cadena de farmacias ha visitado 200 centros de cuidado prolongado y ha administrado 6,600 dosis a residentes y empleados de estas instituciones, aseguró la licenciada Eileen Ortega, directora de operaciones de Puerto Rico para Walgreens. Asimismo, sostuvo que el personal asignado a la coordinación de esas visitas, ya se comunicó con la totalidad de los 1,146 centros que tiene a su cargo.

“No todos los centros de cuidado prolongado fueron asignados a Walgreens, hay otros proveedores que también tiene asignado centros de cuidado prolongado. Es un listado que nos provee el Departamento de Salud”, apuntó Ortega. De acuerdo con la licenciada, Walgreens tiene coordinadas unas 1,131 clínicas, incluyendo visitas que corresponden a la administración de la segunda dosis de la vacuna de Moderna, que es el fármaco que se está utilizando en la iniciativa en los centros de cuidado prolongado.

En la entrevista, sin embargo, Walgreens no pudo precisar cuántas de esas clínicas -las ya realizadas y las coordinadas- corresponden a la zona oeste de la isla, y con cuántos centros no se ha establecido una fecha para la vacunación. Tampoco se respondió cuántas dosis de la vacuna ya ha recibido Walgreens directamente de los CDC y en cuántas entregas.

El Nuevo Día intentó obtener la misma información de parte de CVS, pero no respondió. De igual modo, este medio solicitó información y entrevistas con Salud y con Familia, pero al momento de esta publicación en ninguna de las agencias hubo alguien disponible para responder las preguntas.

Por ejemplo, no está claro cuántos centros o facilidades están a cargo de CVS, cuántas dosis ha recibido esa cadena de farmacias y cuántas ha administrado, y si las agencias se aseguraron de que todos los centros de cuidado prolongado activos en la isla estaban incluidos en las listas que entregaron a las dos compañías que coordinan la vacunación. Tampoco está claro cómo se atenderán a los centros que aún no han recibido una llamada para la coordinación de vacunación.

Ortega reiteró que el orden en que se visitan los centros depende de la incidencia de contagios en el municipio o región y la de cantidad de residentes y personal. También dijo que, por orden de los CDC, los centros clasificados como “Skilled Nursing Facilities” y “Assisted Living Facilities”, deben visitarse primero que el resto.

“Nuestra meta y nuestro compromiso es cumplir con todos los centros asignados que tenemos. Ese listado que trabajamos, no tenemos control sobre ese listado, Salud nos lo entrega y nosotros lo trabajamos”, manifestó la licenciada. Ortega aseguró que personal de Walgreens se personó, incluso, en los centros de su lista en los que no fue posible hacer contacto vía telefónica.

En el caso de Martínez, aunque ya sometió toda la documentación requerida para el registro de sus 25 residentes y 21 empleados en la plataforma electrónica correspondiente, Walgreens no le ha confirmado una fecha para la vacunación.

“Necesitamos que esta compañía asuma la responsabilidad de conseguir cada uno de los hogares existentes, desde Aguadilla hasta Guánica, que no se quede ni uno sin ser vacunado”, apuntó Martínez, propietaria del San German Nursing Home en San Germán.

“Son muy pocos los hogares que están siendo vacunados y es en el área metropolitana. En el área oeste estamos olvidados”, manifestó Grisely Soto, por su parte, propietaria del Hogar Puesta del Sol en San Sebastián.

Soto indicó que Walgreens le ofreció una fecha tentativa de vacunación de sus 32 residentes y 20 empleados, para el 3 de febrero, pero lamentó que el proceso ha sido lento y sin la asistencia de Salud o Familia para asegurarse de que todos los centros reciban atención.

“Necesitamos que el gobierno y Salud tomen acción”, afirmó. “Tengo compañeros que ni siquiera han sido contactados, ni siquiera los han llamado. Por lo menos yo tengo fecha tentativa para febrero, hay compañeros que no tiene fecha. Necesitamos que se sepa que los hogares de ancianos en el área oeste no están siendo vacunados”, subrayó Soto.