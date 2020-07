Los adultos mayores que residen en hogares de cuidado prolongado a través de la isla han sufrido la prohibición de la visita de sus familiares a esos hogares durante los pasados cuatro meses.

La medida extrema se tomó como mecanismo de prevención por la pandemia de COVID-19, y junto a otras acciones cautelares, se evitó en Puerto Rico la ola de contagios que ha cobrado la vida de miles dentro de estas instituciones en Estados Unidos y otros países.

Pero la situación cambió hoy, cuando el Elderly Task Force –grupo de trabajo del gobierno creado para atender las necesidades de los ancianos durante la pandemia–, confirmó que cinco adultos mayores, de los cuales uno falleció, arrojaron positivo a la prueba de COVID-19 en un hogar en Carolina.

“Es un riego que veníamos venir”, afirmó Juanita Aponte, presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración.

Aunque el hogar en cuestión no es parte de la matrícula de alrededor de 300 hogares que conforman la Asociación, la situación los mantiene en alerta.

El pasado lunes el grupo notificó el primer caso positivo en dicha facilidad y correspondía a un ciudadano de 61 años, quien actualmente está hospitalizado en condición estable. Mientras, la muerte corresponde a un hombre de 52 años quien tenía condiciones de salud comprometedoras. Los otros tres casos son féminas de entre 76 a 84 años.

“Esto lo que hace es estimularnos a redoblar esfuerzos y no bajar la guardia”, enfatizó Aponte, quien añadióque situaciones como esta retrasan la posibilidad de reactivar las visitas de familiares.

“Eso es una preocupación porque, muchas veces, el bienestar de estos residentes descansa en mantener esa relación saludable con su ser querido, porque nosotros le podemos el mayor amor del mundo, pero no se sustituye por el de hijo, hija, pareja, cónyugue. Es bien difícil y yo lo he visto, como pierden el apetito, ves señales de que sí están extrañando a su familiar, pero este es el momento de cuidarlos por sobre todas las cosas, la prioridad es la vida”, relató.

El refuerzo de acciones preventivas para proteger a los adultos mayores se da en medio de una masiva reapertura económica apoyada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced que preocupa a los administradores de hogares, así como un aparente exceso de confianza por parte de la ciudadanía.

“Hay más flexibilidad de entrar en más lugares donde sabemos que hay riesgos y posibles contagios. Antes se iba con limitaciones a las tiendas y se socializaba con ciertas limitaciones. Este fin de semana, la gente se conglomeraron en las playas y otros lugares sin tener precaución, no veías a la gente con mascarilla”, relató la presidenta de la Asociación. “Eso es lo que nos preocupa más en este momento, que la gente está bajando la guardia, y no puede ser”.

Llamado a los empleados a no bajar la guardia

El problema, sostuvo Aponte, es que existe una probabilidad grande de que, si el virus llega a un centro de cuidado prolongado, sea a través de uno de los empleados del lugar o algún proveedor de servicio de salud, que además de los adultos mayores que requieren salir de los hogares por asuntos médicos, son los únicos que entran y salen de estas instituciones.

“El llamado a todos los trabajadores de esta industria es que para poder cuidar, tienen que cuidarse ellos”, sostuvo Aponte, al tiempo que lamentó que a estas alturas, y confirmados los primeros casos en un hogar de cuidado prolongado, el gobierno no haya acogido la recomendación que desde mayo a reiterado la Asociación tras un consenso de su matrícula: que se establezca una estructura que permita y sostenga pruebas de COVID-19 para los empleados de estos asilos al menos cada dos semanas, así como que se obligue a los hospitales a realizar la prueba de COVID-19 a todo adulto mayor hospitalizado previo a ser dado de alta, aunque no presente del virus.

“No podemos descansar en que el estado tome acción. Nos encantaría recibir el apoyo del estado, pero si el estado no lo hace, la alternativa no es no hacer nada, la alternativa es ser proactivo y buscar opciones”, manifestó Aponte, quien recomendó a los administradores de hogares a establecer comunicación con laboratorios privados y mantener pruebas diagnósticas continuas para los empleados.

El hogar en Carolina donde surgió el brote tiene actualmente una matrícula de 59 residentes, de los cuales 27 están bajo la custodia del Estado y 32 de manera privada. El Elderly Task Force también informó que el hogar tiene 38 empleados.

Salud y Familia investigan los casos

La doctora Idania Rodríguez Ayuso, epidemióloga del Departamento de Salud a cargo de la iniciativa de cernimiento preventivo de COVID-19 en los Centros de Cuidado Prolongado para Adultos Mayores, relató que el lunes, luego de que se identificara el primer caso, se le realizó la prueba molecular a todos los empleados y residentes del hogar.

"Ese mismo día el Departamento de Salud activó sus protocolos y se visitó el establecimiento para orientación y comenzar la investigación epidemiológica", indicó la doctora. Entonces, comenzaron a recibir los resultados positivos adicionales.

"Se ha mantenido comunicación constante con el personal del establecimiento. Ante el recibo de los nuevos resultados en la mañana de hoy se desplegó un equipo de médicos al hogar para monitorear la salud de empleados y residentes. Seguimos con la investigación epidemiológica de casos, la identificación de contactos y la recopilación de información que nos permita describir esta cadena de transmisión", explicó Rodríguez Ayuso.

Por su parte, el Departamento de la Familia informó que asignó “personal exclusivo para atender este establecimiento y se comenzaron coordinaciones con otras agencias y entidades para suplido de suministros y alimentos”. La agencia sostuvo que se coordinó suplido de agua para la cisterna con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ya que el hogar en cuestión se encuentra en la zona de racionamiento.

Asimismo, la división de Licenciamiento de Familia indicó que, una vez finalizado el análisis sobre las circunstancias y el origen de los contagios, y se controle la situación, “tendremos más información para tomar las determinaciones que corresponda en cuanto a los protocolos de licenciamiento”.

“En general, establecimientos que no cumplan con los protocolos establecidos por ley y con las guías de seguridad y salud recomendadas por el gobierno de Puerto Rico, no solo ponen en riesgo a sus residentes, sino que se exponen a perder la licencia de operación, de encontrarse que han obrado de manera negligente”, sostuvo la agencia mediante comunicación escrita.