“Nadar es como disfrutar de una buena comida, como compartir con los amigos, como estar con la familia. Es para disfrutar, para tener salud”.

Así describe la natación el entrenador Alfonso Santiago de Jesús, reconocido por su carrera en esa disciplina.

Chago, como le conocen, destacó en el deporte de pista y campo en su juventud, pero, a los 30 años, empezó a entrenarse en la natación y a competir en tríalos. A sus 75 años sigue activo, nadando de 1,500 a 2,000 metros diariamente, entrenando a unas 50 personas todos los días y organizando tríalos en diversos puntos de la isla con la organización Puerto Rico Triathlon Series. Es el presidente del equipo Escambrón Máster Swimmers y secretario de la Liga Máster de Natación de Puerto Rico, que cobija a diversos grupos a nivel isla.

“Yo soy natural de La Puntilla, en Cataño. Yo me tiraba de las lanchas de Cataño pa’ coger velloncitos cuando éramos pequeños, cuando le llamaban al área La Popular, que estaban las lanchas de madera. Yo me crie en el agua, como quien dice”, destaca Chago mientras termina su clase del día en la piscina del Loyola Athletic Club, en San Juan.

Recuerda que su historial atlético se concentró principalmente en pista y campo, hasta que hizo su carrera de delineante, se casó e hizo una pausa. Como a los 30, comenzó a correr nuevamente con el grupo de Trotadores Taínos y empezaron a participar en maratones.

Alfonso Santiago de Jesús recuerda que su historial atlético se concentró principalmente en pista y campo, hasta que hizo su carrera de delineante, se casó e hizo una pausa. (Xavier García)

“Corrimos en el Maratón San Blas y llegué último, pero eso fue el puntillazo para dedicarme más al atletismo. Entonces, una vez fuimos a la piscina de la Base Naval y los muchachos me dijeron que nadaba bien y que por qué no hacía un tríalo (que combina las destrezas de natación, ciclismo y fondismo). Cogí una bicicleta prestada, que ni me servía porque era muy alta para mí, y llegué tercero en la categoría mía. Y desde entonces hice tríalos por veintipico de años”, dice, al destacar que siempre se puede comenzar a practicar un ejercicio o deporte en la adultez.

Entró a la Liga Máster de Natación (que ingresa personas desde los 25 años) y compitió en y fuera de Puerto Rico y ayudó a formar y luego se quedó a cargo del grupo Escambrón Máster.

“El propósito de Liga Máster es traer personas mayores, después de los 25 años, para mejorar su salud, que hagan eventos para compartir”, indica el entrenador, quien siempre combinó la natación con su trabajo como delineante.

Trabajó 40 años con la empresa desarrolladora de viviendas Levitt Homes, 30 de las cuales estuvo a cargo del Departamento de Ingeniería desde el cual desarrolló proyectos como la urbanización Encantada, en Trujillo Alto.

Nadar por salud

En la Liga Máster, hay personas desde los 25 hasta los 86 años, que es la edad del nadador ponceño Antonio Tony Maldonado. También está Isaac Galarza, de 81 años, quien reside en Miami, pero compite aquí. “Luego estoy yo con otros más. Yo antes era de los jovencitos, pero ya llegué a viejo”, bromea Chago.

Menciona que a esa Liga también pertenecía Doña Piro (Adelina Rodríguez), quien se hizo famosa por nadar en El Escambrón y cruzar la bahía de San Juan cuando tenía más de 80 años. “Doña Adelina nadó toda la vida conmigo. Doña Adelina era para mí como segunda madre”, sostiene el entrenador, quien por más de 20 años participó en el evento del cruce a nado de la bahía de San Juan a Cataño.

Alfonso Santiago de Jesús comenzó a certificarse como entrenador cuando tenía como 42 años y, desde entonces, ha preparado a cientos de nadadores de diferentes ligas y pueblos de Puerto Rico. (Xavier García)

Chago comenzó a certificarse como entrenador cuando tenía como 42 años y, desde entonces, ha preparado a cientos de nadadores de diferentes ligas y pueblos de Puerto Rico. Luego de una pausa tras el huracán María, que dañó el Natatorio de San Juan, le hicieron espacio en la piscina de Loyola. “De prestarme dos carriles me han dado la llave porque yo mantengo esto aquí, soy el handyman de aquí”.

Respecto a sus clases, Chago explica que recibe atletas que entrenan para mantenerse o para participar en eventos de nado o tríalos. Pero también recibe adultos mayores que nadan para mejorar o mantener su salud, incluso algunos que han llegado sin saber nadar y él les enseña. Otros llegan porque tienen alguna condición de salud o lesión y necesitan rehabilitación.

Señala a un hombre mayor que nada en uno de los carriles de la piscina atlética y explica que “es un arquitecto que llegó aquí con debilidad muscular y sin saber nadar. Ya nada bien y entra y sale solo a la piscina. El mejor ejercicio con el que la persona mejora es la natación. No tiene impacto, mejora la oxigenación en todo el cuerpo y fortalece”.

Los interesados en tomar clases con él pueden llamar al (787) 643-1592.

De los beneficios de la natación, Chago puede dar fe. “No soy un nadador superestrella, pero a mis 75 años compito, hago buen trabajo y no tomo medicamentos”. Indica que lo único que tiene es hipertensión porque es una enfermedad hereditaria en su familia, pero dice que la controla con el ejercicio y buena alimentación pues dejó de tomar medicamentos hace años.

Como parte de su compromiso con la natación, el catañense es parte de la organización Puerto Rico Triathlon Series, que organiza tríalos desde hace como 15 años. En los tríalos “yo mido las boyas, certifico las distancias y tengo sobre 10 paddle boards y voy con un grupo de personas para vigilar que no le suceda nada a los nadadores” durante la competencia y luego realiza otras tareas relacionadas a la parte pedestre de la competencia.

El grupo organiza tres tipos de tríalos al año: el olímpico, el sprint y el súper sprint (que se diferencian por las distancias); en Dorado, Punta Salinas, Cataño, Isla Verde y un cierre en la Laguna del Condado. Este último será el 7 de diciembre. Este año también planifican hacer un evento similar para niños de 4 a 12 años. “Queremos fomentar que los niños vayan aprendiendo lo que son estos eventos de participación”, declara Chago.