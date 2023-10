Congregados en el Parque del Indio, en Condado, familiares y amistades dieron el último adiós este viernes a la ex primera dama Kate Donnelly, en una ceremonia en la que honraron y respetaron la voluntad de la viuda del exgobernador Carlos Romero Barceló.

Melinda Romero Donnelly, hija de la también ex primera dama de San Juan, recordó que esa plaza, ubicada frente al mar, “significó mucho” para Donnelly, quien falleció el 18 de septiembre en Estados Unidos.

“Cuando ella fue primera dama del municipio de San Juan, ella logró rescatar esta propiedad”, relató Romero Donnelly, exlegisladora y actual delegada electa por la estadidad.

“Mi mamá siempre dijo -aunque no es finalmente lo que podemos hacer porque la ley no nos permite- que, cuando ella falleciera, quería que la pusieran en una caja de madera y la pusieran en el mar, en la placita del Indio, en la puesta del sol”, agregó.

La ceremonia fue convocada para las 4:30 p.m., y en ella se presentaron las cenizas de la fenecida. Bajo un cielo gris, más de 30 personas se reunieron en el parque bajo una carpa, donde había un retrato de Donnelly vestida de amarillo. Un gaitero -en alusión a las raíces irlandesas de Donnelly- tocó “Amazing Grace” al culminar la actividad.

Entre los presentes, se encontraban figuras como la comisionada residente, Jenniffer González; la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales; el senador Carmelo Ríos y el exsecretario de Estado Kenneth McClintock.

“Doña Kate siempre fue una dama en todas las circunstancias, en todas las controversias, en todos los ‘issues’”, expresó González. “Era una imagen de seriedad, una imagen de respeto, una imagen de cariño”.

Luego de la despedida en Condado, los restos de Donnelly serán trasladados al estado de Florida, donde reposará junto a sus progenitores, precisó Romero Donnelly, quien recordó a su mamá como una persona que amó a Puerto Rico.

“Mi mamá era una persona dulce, que se dejaba querer de todo el mundo, irrespectivamente de los partidos políticos”, expresó Romero Donnelly. “Siempre se va a distinguir por haber luchado incansablemente por las personas discapacitadas, por los niños y la educación, y por las artes”.

La ex primera dama, natural de Long Island, en Nueva York, se mudó a Puerto Rico, en 1961, para trabajar con Citibank, luego de haber pasado varias vacaciones en el archipiélago, y se casó con Romero Barceló en 1966, reportó The New York Times en 1979.

Fue primera dama de Puerto Rico entre 1977 y 1985, durante la incumbencia de Romero Barceló, el quinto gobernador electo en la isla y quien falleció en 2021. Anteriormente, fue primera dama de San Juan desde 1969 hasta 1976.

Publicó el libro “Cocinando desde La Fortaleza” mientras era primera dama del país, y fue fiduciaria del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico hasta 2013. Durante su vida, abogó por la estadidad para Puerto Rico.