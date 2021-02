Del 21 de enero al 21 de febrero se reportaron 111 brotes de COVID-19 en 38 municipios, de los cuales 57 permanecen abiertos, según el más reciente Informe del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC).

A pesar de que este documento advierte que la mayoría de los brotes han sido familiares, también reconoce que el promedio de contactos identificados en un ámbito laboral es más del doble que en escenarios familiares.

Un brote se define como dos o más personas contagiadas vinculadas al mismo tiempo y espacio.

La mayoría de los brotes que permanecen abiertos son de la región Metro (19) y Caguas (14), seguido de Arecibo (7), Bayamón (5), Fajardo (4), Mayagüez/Aguadilla (4) y Ponce (3). Mientras, hay uno que se extiende a más de dos regiones.

Dolor de cabeza, congestión nasal, tos, dolor muscular y fatiga son los síntomas más reportados entre las personas contagiadas, seguido de pérdida de olfato y gusto, fiebre, escalofríos, dolor de garganta y diarrea. Náusea y/o vómito, dificultad respiratoria, dolor de pecho, pérdida de aliento, dolor abdominal, síntomas gastrointestinales y sibilancias fueron otras manifestaciones registradas.

La mayoría de los casos (64%) fueron confirmados en visitas médicas, mientras 24% fueron identificados por rastreo de contactos y 23% en vigilancias rutinarias.

Entre los casos confirmados, el 81.3% tenía otras condiciones preexistentes, principalmente hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, enfermedad cardiovascular y una condición sicológica.

En cuanto a los lugares de exposición al virus, la mayoría aparenta haber sido en su lugar de trabajo, seguido del aeropuerto, un centro comercial, tras un viaje doméstico, en un restaurante, una congregación religiosa, un evento comunitario o un viaje internacional. Facilidades correccionales, escuelas, universidades o cuidos de niños, gimnasios, lugares de cuidado prolongado y cruceros o viajes en barco fueron otros de los posibles sitios de contagios, según los lugares donde la persona tuvo exposición en los 14 días previos al diagnóstico o comienzo de síntomas.

De los casos investigados entre el 19 de enero y 19 de febrero, se advierte que una serie de casos brindó información limitada sobre otros posibles contactos. Según se informó, en 10% de estos casos no aparecía dirección para poder darle seguimiento, mientras 4% no brindaron número telefónico y 2% no tenía un municipio identificado. De acuerdo con el SMICRC, el 12% de los contactos de una persona infectada resultan contagiados.