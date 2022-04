El repunte de COVID-19 que atraviesa Puerto Rico es similar al ocurrido para la misma fecha del año pasado, aunque la variante que predomina actualmente es la BA.2 (sublinaje de ómicron), una que parece ser aún más contagiosa que la que dominaba entonces, la alpha.

“Los primeros 21 días (de este repunte) se parecen bastante (al del año pasado). Empezamos con 150-200 casos al día y ya vamos por casi 500″, comentó el doctor Rafael Irizarry, catedrático de bioestadística de la Universidad de Harvard.

Según el experto, análisis de datos demuestran que con las variantes alpha y delta hubo un crecimiento de duplicación de casos cada dos semanas. La BA.2, dijo, empezó lenta pero ha empezado ha crecer notablemente a ritmo similar. Datos del Departamento de Salud advierten que la tasa de positividad ayer estaba en 9.56%. Según el Informe de Monitoreo de COVID-19 en Puerto Rico, para la semana del 11 al 17 de marzo la positividad estaba en 4.4%, mientras del 18 al 24 de marzo subió a 5.7% y del 25 al 31 de marzo estaba en 7.1%. La meta para mantener los casos bajo control es que la tasa de pruebas positivas sea menos de 3%.

“El riesgo de contagio aumenta si se agrupa la gente y si están sin mascarillas”, dijo el bioestadístico al reconocer la cercanía de la Semana Santa, cuando muchos se reúnen por los días libres de trabajo que se conceden por la festividad religiosa.

Según el experto, análisis realizados el año pasado detectaron que los restaurantes eran los lugares de más riesgo de contagio por ser espacios cerrados donde las personas se quitan las mascarillas para comer y beber. Señaló que no se han hecho análisis posteriores al respecto, pero comentó que, como se liberalizaron las restricciones de mascarillas, es posible que los restaurantes ya no sean los lugares de mayor riesgo.

Irizarry advirtió la situación amerita que se tome acción, por ejemplo, requiriendo mascarillas en espacios cerrados para ver si esta medida ayuda a detener contagios. Comentó, además, que a pesar de ser muy contagioso, el ómicron no ha aumentado las hospitalizaciones. Sin embargo, resaltó que hay que estar vigilantes ya que cuando suben los casos el alza en hospitalizaciones se ve a las dos semanas, mientras las muertes suben a la semana del aumento en admisiones hospitalarias. Por eso, tildó de “frustrantes” las expresiones que ha hecho el gobierno de que mientras no suban las hospitalizaciones no se tomarán medidas restrictivas. El problema, dijo, es que si no actúan a tiempo no se podrán evitar hospitalizaciones y muertes.

El doctor Marcos López Casillas, gerente de investigación del Fideicomiso de Salud Pública, también mostró preocupación a la cercanía de Semana Santa por ser un posible disparador de contagios. Señaló que personas contagiadas hace meses ya han ido perdiendo la inmunidad natural contra el virus, mientras recordó que la efectividad de la vacuna baja marcadamente a los cinco o seis meses.

Advirtió que la BA.2 es “mucho más transmisible” que la ómicron original y que variantes previas. “Si las personas no toman esta situación en sus manos no vamos a poder salir adelante”, dijo al recordar que los más a riesgo son los de 60 años o más, aunque los que más se están contagiando son los de 15 a 40 años.