El envío electrónico de recetas médicas a farmacias podría volver a cambiar tras el fin de la declaración federal de emergencia de salud pública por la pandemia de COVID-19 y, a falta de una directriz clara del Departamento de Salud sobre los posibles impactos, la incertidumbre imperaba ayer entre proveedores.

“Las farmacias están preocupadas, y con razón, porque las auditorías son las que nos afectan”, dijo la licenciada Idalia Bonilla, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico.

Según Bonilla, muchas disposiciones emitidas por la pandemia resultaron beneficiosas al paciente, como el envío electrónico de recetas a farmacias. En ese sentido, mencionó la Orden Administrativa 555, del año pasado, que extendió la autorización para que profesionales de la salud debidamente licenciados, como los farmacéuticos, puedan prestar servicios a través de telesalud y ciberterapia hasta el próximo 31 de diciembre.

A nivel de farmacia, explicó, lo anterior incluye tanto consultas por teléfono como permitir recibir recetas por otros medios, incluyendo fotos, fax o correo electrónico de la oficina del médico del paciente.

PUBLICIDAD

“Hasta que Salud o el gobierno se expresen, todo eso sigue vigente. Y nosotros no hemos recibido nada (que indique lo contrario)”, sostuvo.

La licenciada Elda Sierra recordó, por su parte, que a los asegurados de la Reforma se les requiere que, cuando un médico fuera de su red de proveedores les emite una receta, acudan a su primario a solicitar contrafirma. Este requisito, sin embargo, se eliminó durante la pandemia.

“Ahora, otra vez, se está recogiendo velas, pero hay una transición. En esos casos, la máquina (para facturar por el servicio) me protesta, pero me da un código que permite que se apruebe en lo que (el paciente) trae una receta nueva. Esto es solo en los ‘refills’, no en recetas nuevas”, dijo Sierra, al exponer que la gran interrogante recae sobre si el servicio de telemedicina continuará vigente o no.

A principios de marzo el Senado aprobó una medida que busca enmendar la Ley de Farmacia de Puerto Rico para facilitar la transmisión de recetas a las farmacias, permitir al farmacéutico participar en el monitoreo e interpretación clínica de la farmacoterapia en determinadas circunstancias y facilitar la comunicación entre aquellas farmacias que decidan compartir bases de datos.

El Proyecto 258 fue aprobado por el Senado y enviado a la Cámara de Representantes el pasado 3 de marzo y ese mismo día fue referido a la Comisión de Salud. No fue posible conseguir información ayer en la Comisión sobre cuál es el status de esta medida como, por ejemplo, si llevarán a cabo vistas públicas y cuando.

Ayer, el gobernador Pedro Pierluisi firmó hoy la Orden Ejecutiva 2023-012, en la que declaró que finalizó el estado de emergencia, decretado desde principios de 2020, a causa de la pandemia.