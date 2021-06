Aunque la aparente baja transmisión y hospitalizaciones por COVID-19 en Puerto Rico podría justificar la eliminación del uso de mascarillas en ciertos lugares y circunstancias, expertos opinan que mantener ese requisito y otros protocolos de prevención por un tiempo adicional sería una salvaguarda para evitar la posibilidad de futuros repuntes.

“Todo parece demostrar que los números (de casos) han bajado. Si la gente coopera, sería posible (no usar mascarillas). Es razonable, si todo sigue como va, ir iniciando una normalidad”, comentó la doctora Ángeles Rodríguez.

Advirtió, no obstante, que urge limitar la cantidad de personas permitidas en ciertos espacios, especialmente en eventos multitudinarios, para impedir que aumenten los casos.

Resaltó que hay países en los que recientemente han habido repuntes del virus, como Japón y Australia, por lo cual apremia la cautela. “Hay que tener cuidado de que, ahora en verano, vengan personas de países donde la vacunación (contra el COVID-19) no sea muy alta y entren variantes que hagan que la vacuna sea académica”, subrayó la ex epidemióloga del Estado.

Para el doctor Jorge Santana, la prueba de fuego para confirmar si la transmisión ha bajado será esperar a mediados de la semana próxima para conocer si el pasado fin de semana largo provocó un alza de contagios.

“Si no suben los casos, estamos en buen momento de abandonar las mascarillas bien pronto”, dijo, aunque puntualizó que aún no es prudente dejar de usarlas en espacios cerrados, especialmente si hay muchas personas y los techos son bajos.

Advirtió que usar mascarilla o no pasará a ser “una decisión personal”, y afirmó que él seguirá usándola en espacios cerrados hasta que se alcance la inmunidad de rebaño, en julio o agosto.

Según el Departamento de Salud, ayer se reportaron tres decesos a causa del COVID-19, 28 casos positivos nuevos con prueba molecular y 16 con prueba de antígeno. Mientras, 107 personas permanecían hospitalizadas.

El doctor Juan Carlos Reyes destacó que las estadísticas actuales validan la efectividad de las vacunas para prevenir contagios, enfermedad severa y muerte por el virus. Sin embargo, se mostró preocupado de que se permita a las personas vacunadas ir a eventos masivos sin mascarillas. “Estamos viendo luz al final del camino, pero no es momento de dar oportunidad a situaciones que creen brotes. No debemos quitarnos las mascarillas porque hay suficiente población no vacunada como para causar brotes. Hay que seguir con distanciamiento y no aglomeraciones”, subrayó.

El epidemiólogo comentó que será cuando haya inmunidad de rebaño de un 70% que se creará un “escudo poblacional” de protección contra el virus. Pero puntualizó que siempre habrá personas vacunadas, especialmente aquellos con condiciones preexistentes o sistema inmune debilitado, que podrían reinfectarse con el virus.