El gobernador Pedro Pierluisi eliminó esta tarde el requerimiento de mascarillas en espacios al aire libre para personas completamente vacunadas, al tiempo que permitió la apertura con hasta un 50% de ocupación de bares, chinchorros y discotecas, como parte de la orden ejecutiva para contener el COVID-19 en Puerto Rico, que entra en vigor este próximo lunes.

“Seguimos abriendo de forma gradual, ya acercándonos más y más a la apertura total y dando beneficios a los vacunados pues cuando todos nos vacunemos podremos verdaderamente regresar a la normalidad. Insisto en que todavía estamos en una emergencia por la pandemia y que todos nuestros ciudadanos deben continuar tomando todas las medidas necesarias para protegerse a sí mismos, a su familia, a sus compañeros de trabajo y a toda la comunidad”, sostuvo Pierluisi.

Estos son los cambios más importantes:

- La nueva orden regirá desde el lunes, 7 de junio hasta el domingo, 4 de julio.

- Personas vacunadas o que hayan tenido resultado positivo a COVID durante los pasados tres meses no tienen que hacer cuarentena al estar expuestos a una persona con COVID.

- No se requiere la mascarilla en espacios al aire libre a personas completamente vacunadas. En espacios cerrados que no se atienda público, las personas vacunadas no tendrán que usar mascarilla. Se requerirá mascarilla en establecimientos de un operador privado que atienda público. Se recomienda que personas no vacunadas utilicen mascarilla en espacios al aire libre.

- Se amplía a un 75% la ocupación máxima de la capacidad total del lugar en las operaciones privadas que atiendan público, incluyendo restaurantes.

- Se elimina la obligación a los establecimientos de hacer cernimiento a sus visitantes, pero se continúa recomendando la medida de precaución.

- Los restaurantes podrán abrir 24 horas, pero entre las 12 de la medianoche y las 5:00 de la mañana no será permitida la venta de bebidas alcohólicas y solo podrán atender mediante delivery o recogido. Se elimina la recomendación de un máximo de seis personas por mesa. Durante ese horario, los restaurantes de hoteles también pueden atender a sus huéspedes. Esta restricción no aplica a farmacias o estaciones de gasolina.

- Se permite apertura de bares, discotecas, chinchorros y “party bus” con aforo máximo del 50%. Si son al aire libre, no tendrán límite de capacidad pero se deberá respetar el distanciamiento de seis pies entre personas que no sean del mismo núcleo.

- Aumenta de 30% a 50% el aforo en coliseos, cines, teatros y anfiteatros. Para estos establecimientos, los visitantes deben presentar prueba de vacunación o prueba molecular negativa.

- Las piscinas podrán operar con un 75% de capacidad.

- Se permite la celebración de actividades corporativas y de asambleas sin necesidad de prueba o vacunación.

- Si todas las personas están vacunadas, pueden realizar actividades al 100% de la capacidad del local.

- Lugares de acampar también están autorizados para operar.

- Se permiten los desfiles, procesiones, ferias, fiestas patronales, festivales y actividades análogas, sujetos a los protocolos que emita el Departamento de Salud.

- Se liberalizan las visitas en centros de cuido prolongado de adultos mayores, bajo el protocolo del Departamento de la Familia.

- La orden ejecutiva faculta al secretario de Salud, Carlos Mellado, a restringir o flexibilizar las operaciones de las entidades privadas.

En su mensaje, Pierluisi destacó que las hospitalizaciones por COVID están en su nivel más bajo, pero exhortó a los ciudadanos a continuar vacunándose y tomando las medidas de salud y seguridad.

El mandatario indicó que, como parte de la orden ejecutiva, la secretaria de la Gobernación, Noelia García, podrá definir, reforzar o modificar las disposiciones del documento.

El anuncio de Pierluisi desde el Centro de Convenciones, en Miramar, se produjo a casi dos semanas de que entró en vigor la orden ejecutiva que eliminó el toque de queda como parte de las restricciones para hacer frente al virus.

La orden ejecutiva vigente mantiene en un 50% el aforo en establecimientos comerciales, restaurantes, anfiteatros, teatros y cines. En el caso de los restaurantes, estos operan desde las 5:00 a.m. hasta las 12:00 a.m.