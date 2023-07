Combinar la agricultura y las placas solares podría resolver un problema que se ha discutido por décadas en Puerto Rico. Conocida como agrovoltaica, esta tecnología –presentada esta semana a cientos de agricultores boricuas– consiste en instalar las placas a una altura y densidad modificada para permitir la siembra de cultivos o el pastoreo del ganado por debajo de ellas.

La energía renovable y la agricultura han tenido una larga historia de conflictos en el país. En Santa Isabel, en 2011, hubo varias semanas de manifestaciones en contra de la instalación de un parque eólico en el valle agrícola. Tan reciente como en febrero, líderes del Partido Independentista Puertorriqueño insistieron en que se revisen 18 proyectos de energía solar en terrenos mayormente agrícolas, que fueron aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal, en 2022.

Pese a esta historia, las placas solares y el terreno agrícola no tienen por qué ser mutuamente excluyentes, explicó Andrew Kennedy, cofundador de la compañía agrovoltaica Phoebus. “No creo en sacar terreno agrícola fuera de producción para reemplazarlo con energía solar”, dijo.

A diferencia de la instalación tradicional de las fincas solares, los sistemas de agrovoltaica se colocan en menor densidad y con un solo palo para minimizar su contacto con el suelo y permitir el paso de la luz.

Imagen de ejemplo de un sistema de tecnología agrovoltaica. (Shutterstock)

Esta técnica conserva el 94% de la capacidad agrícola del terreno, creando una relación simbiótica entre las placas y los cultivos. Las placas ofrecen sombra a las plantas o al ganado, lo cual puede beneficiar su crecimiento. A su vez, las plantas mantienen la humedad de la tierra, ayudando a enfriar la base de los paneles y aumentar así su rendimiento.

Sin embargo, no todos los cultivos tienen el mismo nivel de éxito en las instalaciones agrovoltaicas. Un análisis publicado, en 2022, examinó 58 estudios de estos sistemas y sus cosechas. Encontró que la sombra producida por las placas solares aumentó la cosecha de frutas y no impactó la productividad de los cereales y las plantas de hoja verde, pero causó pérdidas significativas en las cosechas de maíz y leguminosas de grano, como las lentejas y las habichuelas.

Aunque ha existido desde la década de 1980, la tecnología agrovoltaica no tomó impulso hasta 2012, cuando las placas solares se volvieron más energéticamente eficientes y rentables. Kennedy destacó, de paso, que no es una técnica experimental, pues ha sido implantada con éxito en Estados Unidos, Francia, Alemania y Japón, entre otros países.

En Puerto Rico, Vega Alta y Loíza serán los dos primeros municipios en implantar la tecnología agrovoltaica. En Vega Alta, las placas solares se instalarán en campos de heno, mientras que, en Loíza, se ubicarán sobre cultivos de frutas y verduras. Juntas, ambas instalaciones generarán unos 500 megavatios para la red eléctrica.

En cuanto a su durabilidad, Kennedy dijo que las instalaciones “serían resistentes a los huracanes, pero no a prueba de ellos”. Las placas estarán atornilladas directamente a la estructura que las soporte, no con el sistema “quick clip” típico de las instalaciones solares. El diseño también está inspirado en la vela de un barco, indicó, con un hueco cada 30 placas para dejar pasar el viento.

Según documentos publicados el 5 de julio por el Negociado de Energía de Puerto Rico, Phoebus está en diálogo con LUMA Energy para lograr un “wheeling services agreement” o un contrato que permitiría la transmisión de energía generada por las instalaciones agrovoltaicas a la red.

La presentación de Kennedy se dio durante el foro “Adaptando nuestra agricultura ante el cambio climático”, celebrado por el Departamento de Agricultura este pasado jueves.

La autora estudia Biología y es becaria de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.