Once meses después que se detectara el primer caso de COVID-19 en Puerto Rico, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín inauguró este martes su propio servicio de pruebas de coronavirus, mediante una alianza con la cadena local de laboratorios CMT Group.

La iniciativa persigue brindar a los pasajeros que entran y salen de la isla una opción ágil y accesible para cumplir con las normas de prevención establecidas por el gobierno estatal y el de otras jurisdicciones.

“Lo que estamos haciendo sirve como una herramienta o mecanismo adicional para aquellos pasajeros que ingresen o que salgan, de poder tener consigo una prueba molecular tanto en su salida como entrada”, destacó Jorge Hernández, principal oficial ejecutivo de Aerostar Puerto Rico, empresa que opera el aeropuerto. “Para nosotros es sumamente importante hacer esto, demuestra cómo seguimos trabajando en conjunto con el gobierno para seguir sirviéndole a nuestros pasajeros y la comunidad general”, dijo.

El servicio se ofrecerá en horario de 6:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche los siete días de la semana en tres centros de colección de pruebas PCR, ubicados en las principales terminales del aeropuerto. El costo de la prueba para el pasajero será de unos $110. Los resultados de las pruebas estarán disponibles de forma electrónica entre 24 y 48 horas luego de la toma de muestra, explicó el doctor Ojo Otegbola, principal oficial ejecutivo de CMT Group.

Otegbola destacó que el servicio “está dirigido a cuidar la salud pública, así como la mejoría y establecimiento de las actividades comerciales”.

Al repasar los inicios del impacto de la pandemia sobre Puerto Rico, el doctor recordó que “se veía que la manera en que estaba entrando el virus a la isla era por personas que estaban entrando (llegando desde el exterior), o sea que era importante establecer un proceso de recibimiento”, dijo en referencia a los protocolos implementados por el gobierno desde verano pasado. “Lo que estamos haciendo hoy es entregar estas pruebas exactas, poder detectar el virus en el cuerpo”, enfatizó, al resaltar la importancia de la prueba molecular para detectar en los viajeros el SARS-CoV-2, la cepa de coronavirus que causa el COVID-19.

El primer caso de COVID-19 en Puerto Rico fue reportado el 8 de marzo de 2020, y se trató de una turista italiana que viajaba en el crucero Costa Luminosa. A partir de los primeros casos, se detuvo la llegada de cruceros a la isla y el gobierno implementó medidas en el aeropuerto internacional.

Aunque desde marzo pasado efectivos de la Guardia Nacional comenzaron a realizar cernimientos a viajeros en el Luis Muñoz Marín, no fue hasta el 15 de julio que mediante orden ejecutiva firmada por la exgobernadora Wanda Vázquez se comenzó a solicitar a los viajeros una prueba molecular negativa de COVID-19 realizada 72 horas antes de llegar para entrar a la isla.

No obstante, Salud dejó una ventana abierta al establecer que si la persona no presenta un resultado negativo, puede salir del aeropuerto pero tendría que hacerse una prueba molecular en un laboratorio local o aislarse por 14 días. Mientras eso ocurre, en teoría personal de Salud estaría monitoreando al individuo. Los viajeros deben completar un formulario con su información de identificación y demográfica, para ser registrado en el monitoreo automatizado de la plataforma digital SARA Alert (Situational Awareness and Response Assistant, en inglés).

“También tendrá la opción de realizarse la prueba rápida en el aeropuerto y si sale positivo le realizarán la prueba molecular”, sostiene Salud en su portal cibernético, como un paso voluntario que puede tomar el viajero en el aeropuerto. Las pruebas rápidas o de anticuerpo, sin embargo, pueden arrojar falsos negativos, reconoció Otegbola.

“Es importante enfatizar en que la prueba de anticuerpos es la prueba que solamente detecta si hubo enfermedad (COVID-19) en el cuerpo, pero no da positivo hasta cuatro a siete días luego de la infección. Por eso es que es una prueba de cernimiento, no una prueba diagnóstica”, declaró a El Nuevo Día.

Al momento de esta edición, estaba pendiente una petición de este medio a Salud, que no había sido respondida, respecto a casos de viajeros con resultados positivos detectados, cuántos han sido registrados en el SARA Alert desde comenzó a utilizarse ese mecanismo, cuántos han inclumplido con los protocolos y con cuántos la agencia ha intervenido debido a ese incumplimiento.

De acuerdo al informe más reciente publicado por el Departamento de Salud (DS), que corresponde a los datos recopilados hasta el lunes, 15 de febrero, en Puerto Rico unos 224 casos positivos mediante prueba molecular corresponden a individuos que residen en “otro lugar fuera de Puerto Rico”. Bajo ese mismo renglón, se han detectado nueve positivos mediante prueba de antígeno y 730 mediante prueba rápida o de anticuerpos. No obstante, Salud desconoce el lugar de residencia de unos 2,596 positivos mediante prueba molecular y otros 286 mediante prueba de antígeno, los dos exámenes que detectan el virus activo en el organismo. La agencia también desconoce el lugar de residencia de unos 2,392 positivos mediante prueba de anticuerpo.