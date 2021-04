La multa de $300 para los viajeros que al llegar a Puerto Rico no presenten una prueba molecular negativa de COVID-19, y que no cumplan con acudir a un laboratorio en un periodo de 48 horas para realizarse el examen, generó reacciones mixtas entre los pasajeros que entraban a la isla hoy a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, incluyendo dudas sobre si realmente el gobierno podrá cobrarlas.

“Si yo no me hago la prueba, ¿ellos (las autoridades) se van a ir detrás de mí a buscarme porque yo no me la hice para que yo pague esa multa? Lo veo de esa manera”, cuestionó Magdalena Laureano, una residente de Puerto Rico que se encontraba de viaje en Orlando, visitando a su familia.

La mujer relató a El Nuevo Día que intentó realizarse una prueba molecular en dicha ciudad del estado de Florida, pero desistió de asumir el costo. “Yo llamo a un laboratorio, no tengo orden médica y me cobraban $200”, dijo. Al llegar al aeropuerto y pasar por el proceso de cernimiento de la Guardia Nacional y el Departamento de Salud, seleccionó la opción de realizarse la prueba en la isla en un término de 48 horas.

Indicó que el personal que la atendió en las mesas de cernimiento ubicadas en al área de recogido de maletas “me explicó cómo entrar al sistema para evidenciar que me hice la prueba”. Sin embargo, nadie le informó que se expone a una multa de $300, aseguró, y tampoco se le requirió información para un método de pago en el proceso para completar su declaración de viajero.

“Realmente ella no me lo explicó, eso es porque yo lo leí y sé que van a dar una multa, que para mí es ridículo”, sostuvo.

La experiencia fue similar para Ángel Merced, un residente de Bayamón que estaba de vacaciones en Nueva York. El joven relató que se realizó una prueba molecular antes de partir a Nueva York, el pasado jueves, pero a su regreso no se había hecho una prueba para detectar COVID-19.

-¿Le dijeron que tenía que hacerse una prueba en 48 horas?, cuestionó este medio.

“Tampoco me dijeron eso”, respondió.

-¿Le dijeron que si no se la hace tiene una multa de $300?

“No, tampoco me lo dijeron”, aseguró Merced.

Entre los que sí llegan con su prueba molecular con resultado negativo de COVID-19, consideraron que la medida que entró en vigor hoy es justa y debe servir como un disuasivo para aquellos que realizan esa gestión previo a su llegada a la isla.

“Yo considero que sí, que es una cosa que si la gente no quiere escuchar ni quiere ser responsable por sí mismo, entonces la responsabilidad tiene que cogerla el gobierno”, manifestó Félix Ortiz, un puertorriqueño que reside en Nueva York y que vino de vacaciones a visitar a su familia en Puerto Rico. Ortiz indicó que evidenció en su declaración de viajero el resultado negativo de su prueba molecular de COVID-19.

“Estoy al tanto de todo eso, de los $300 que la persona recibe si no tiene prueba de que su PCR ha sido negativo. Yo me enteré porque yo veo tanto las noticias allá en Nueva York con respecto a lo que está pasando en Puerto Rico, porque yo viajo aquí seguido”, sostuvo. El hombre indicó que en el aeropuerto también se le informó sobre la multa, que en su caso no le aplica.

Magda Fajardo, una turista guatemalteca que reside en Nueva Jersey, opinó en la misma dirección. “(La multa) está bien. Porque mucha gente no hace caso a las leyes, para cumplirlas como debe ser”, manifestó. La mujer vino “a conocer la isla”, junto a otros cinco miembros de su familia. “Venimos todos ya con prueba (negativa de COVID-19), vacuna y todo”, aseguró.