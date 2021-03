Cientos de maestros regresarán hoy a las escuelas públicas, por primera vez en casi un año, como parte de los preparativos para ofrecer educación en modalidad híbrida en 115 planteles alrededor de la isla.

Pero qué docentes serían convocados a regresar a sus lugares de trabajo era ayer incierto.

El Departamento de Educación estableció que los primeros estudiantes en tomar clases de forma híbrida -con dos días de forma presenciales y dos días en modalidad de educación a distancia- serán los de kínder a tercer grado, duodécimo grado y salones a tiempo completo de Educación Especial.

Pero una comunicación interna emitida por la secretaria designada de la agencia, Elba Aponte Santos, abrió la puerta para que educadores de escuelas que aún no están listas para recibir estudiantes retornen a las aulas, señaló la secretaria general de la Asociación de Maestros Local Sindical, Grichelle Toledo.

“Convocamos a todos los maestros que trabajan en las escuelas de la lista publicada a presentarse en sus centros de trabajo para los preparativos del reinicio de clases, modalidad híbrida. Se autoriza a los directores de escuela a convocar a los maestros a partir del 3 de marzo en un horario especial, independientemente de que su escuela esté o no en la lista de apertura. Además, podrá convocar al maestro para administrar las pruebas estandarizadas en el horario regular”, lee la comunicación escrita emitida por la secretaria designada con fecha del 26 de febrero, pero circulada el 1 de marzo.

Este medio supo que incluso han sido convocados a regresar a las escuelas maestros de planteles ubicados en al menos uno de los 21 municipios que tienen un nivel de transmisión alto de coronavirus, de acuerdo con el Departamento de Salud. En estos municipios, que están en lo que se conoce como nivel rojo, no pueden ofrecerse clases presenciales.

Al momento de esta publicación, Educación no había precisado qué maestros regresarían a sus salones. De acuerdo con el plan de trabajo de la agencia, hoy los maestros solo laborarían en las escuelas de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. para preparar sus salones. Mañana y el viernes, tomarán adiestramientos.

La presidenta de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Únete), Liza Fournier, indicó que esta directriz sería contraproducente, pues no hay garantías de que los maestros podrán dar sus clases virtuales desde las escuelas.

“En escuelas que sí van a abrir, están convocando a toda la facultad de forma presencial, aún cuando no sean de los grados (que estarán en modalidad híbrida). Un maestro de cuarto, quinto, sexto grado, ¿por qué debe ir si las recomendaciones son limitar la cantidad de personas en una escuela?”, sostuvo Fourner, quien forma parte del Frente Amplio en Defensa de la Escuela Pública (Fadep).

Al momento, tampoco se han provisto opciones para los docentes que, por motivos de salud, no puedan regresar de forma presencial a las escuelas en medio de una pandemia, apuntó Toledo.

Los educadores son elegibles para realizar trabajo remoto, de acuerdo con una normativa de septiembre pasado de Educación, y lo han estado haciendo así luego que se determinara que no tenían que regresar a las escuelas. Pero al cambiar la política pública sobre la reapertura de escuelas, el portal para solicitar teletrabajo no acepta solicitudes de maestros pues presume que los docentes no laboran de forma presencial, explicó la secretaria general de la Local Sindical.

Esto deja entre la espada y la pared a las madres solteras cuyos hijos aún no regresan a las escuelas, las que se han convertido en cuidadoras de sus padres, o los que tienen condiciones de salud crónicas que están más en riesgo de sufrir complicaciones si se contagian con el coronavirus.

“Lo único que se le ofrece es una licencia sin sueldo... La gran mayoría de los maestros son mujeres, jefas de familia, y (una licencia sin sueldo) no es una alternativa viable”, expresó.

Toledo indicó que de las 115 escuelas en la lista de reapertura, la Asociación de Maestros identificó tres con problemas de infraestructura que deben ser resueltos previo a la llegada de estudiantes.

“Como maestra reconozco la necesidad de abrir las escuelas, pero tiene que hacerse de forma segura, ordenada y correcta”, dijo Fournier. “Pero este plan de reapertura se va a convertir en un plan de cumplimiento de protocolos. O sea, cuando los niños vayan a la escuela van a ser los maestros y el personal quienes se encargarán de ver si cumplen con los protocolos para evitar el COVID-19 y la enseñanza será mínima”, añadió.