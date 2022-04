Al cumplirse la tercera semana consecutiva de aumento en la tasa de positividad de COVID-19, la principal oficial médico del Departamento de Salud, Iris Cardona, advirtió este martes que la transmisión comunitaria del virus en la isla está alta, por lo que urgió a la población a tomar medidas preventivas.

En entrevista con El Nuevo Día, la funcionaria reconoció que la gente “está cansada” de la pandemia y del manejo del tema, sobre todo, en momentos en que se celebra la Semana Santa, pero reiteró que el virus no ha terminado y que las estadísticas epidemiológicas de la agencia confirman que Puerto Rico atraviesa una nueva ola de contagios.

“Nosotros llevamos tres semanas alertando y pidiendo prudencia. Diciendo que la pandemia no se ha terminado y que el estado de emergencia no terminó, que nos encontramos con un virus que ha tenido la capacidad de cambiar (mutar) y que, si bien es cierto que los últimos meses hemos visto una presentación de ómicron un poco más leve, no podemos decir que (el virus) es inocuo (que no hace daño)”, manifestó Cardona vía telefónica.

“Mientras más personas se contagien, aumentan la probabilidad de terminar con más personas con complicaciones o fatalidades. Eso lo debemos dar como un hecho”, añadió.

Sus expresiones se dan luego de que la dependencia informó al mediodía que la tasa de positividad del virus aumentó dos puntos porcentuales de ayer a hoy, por lo que se posiciona en 14.57%.

Un porcentaje como el reportado hoy no se registraba en dicho renglón desde el pasado 4 de febrero, cuando el número era 14.04%.

Acerca de cuán representativa es la tasa de positividad de hoy en correspondencia a la cantidad de pruebas realizadas a diario, la doctora afirmó que “se están promediando sobre diez mil pruebas diarias, así que los números debemos tomarlos como ciertos”.

Cardona precisó que hace dos semanas la mayor cantidad de contagios se reportaban en edades pediátricas (19 años o menos), pero la incidencia se movió al grupo de edad de adultos jóvenes entre 20 a 29 años, por lo que le preocupa que el repunte termine afectando a los adultos mayores dentro de dos semanas.

“Los adultos jóvenes de 20 a 29 años tienen la positividad más alta, seguido del grupo de 30 a 39 y 40 a 49, están entre 11 y 12 por ciento de positividad”, detalló, la doctora. “Nos preocupa que esto (los contagios) se mueva y empecemos a ver mayor incidencia del adulto mayor. Te lo puedo decir como clínica, porque entonces en la población de adultos mayores (aunque son el grupo más vacunados) hay cerca de 700 mil personas que les tocan las dosis de refuerzo y no la han recibido”.

En cuanto a los adultos mayores, hace dos semanas está disponible la segunda dosis de refuerzo para aquellos que hayan recibido la vacuna de Pfizer y Moderna y tengan 50 años o más. Tanto la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés) como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) dieron luz verde para la administración de esta dosis, como medida de prevención ante la variante ómicron y tras validar que el fármaco comienza a perder efectividad luego de cuatro meses.

Cuestionada sobre si ponderan implementar medidas de seguridad pública ante este repunte, Cardona respondió que de momento seguirán vigentes las actuales guías de seguridad, aunque no descartó que la agencia considere nuevas medidas a un mediano plazo.

“Personalmente, no me ha gustado la palabra restricciones. Hay un término para eso y son intervenciones de salud pública. En este caso, el Departamento de Salud tiene la obligación de velar por la salud de todos los que vivimos en este espacio. Por lo tanto, si se llega a un momento donde hay que ejercer alguna otra medida de estas de intervenciones de salud pública a nivel comunitario pues hay que hacerlo”, aseveró.

Mientras, sobre el patrón de ascenso de la ola de contagios, señaló que la rapidez con la que se pueda contener su aumento y frenar la transmisión de contagios dependerá de la conducta de la población en los próximos días.

“Esto (la pandemia) ha venido por los pasados dos años con olas de contagios. ¿Cuándo podremos decir si logramos frenarla? Va a depender de cómo nos comportemos. No hay garantía de que no tengamos en un próximo tiempo otra variante que sea más contagiosa y más letal, eso no lo sabemos. Hay muchas cosas que aún no sabemos del virus. Hoy los médicos saben cómo tratarlo y un paciente puede recibir tratamiento siempre y cuando no haya un aumento de contagios que limite el acceso a tratamientos para estos pacientes”, expresó.

La doctora recomendó a aquellas personas que aún no se han vacunado a que acudan a los centros de vacunación, y extendió el mensaje para quienes no hayan recibido su dosis de refuerzo.

“Yo sigo diciendo que la mejor herramienta que tenemos de prevención es la vacunación. Aquellos que no se han vacunado, que afortunadamente es menos de un 10 por ciento de la población, pueden hacerlo. Sepan que, teniendo una transmisión comunitaria alta, si nos infectamos, lo primero que tiene que hacer es buscar ayuda”, puntualizó Cardona.

Nueva variante ómicron XE

Respecto a la nueva variante ómicron XE, detectada en Reino Unido, la doctora aseguró que en Puerto Rico no se ha confirmado un caso con esta cepa, pero la agencia se mantiene vigilante para identificar cualquier potencial contagio de este tipo.

Estudios científicos preliminares de la Agencia de Seguridad de Salud del Reino Unido (UKHSA, en inglés) sugieren que la variante XE es una combinación entre la cepa BA.1 (ómicron original) y la BA.2 (subvariante de ómicron).

“La información que tenemos no es mucha. Entiendo yo que en esta parte de occidente no se ha visto un caso. El informe de vigilancia genómica (del Departamento de Salud) sale cada semana y en el último no teníamos un caso de esta variante. Es una variante que se vigila y creo que todavía no la han catalogado como una variante de preocupación”, comentó Cardona.

“La aparición de variantes no es nueva y las que conocemos no son las únicas, lo que pasa es que se categorizan como de interés o preocupación según su capacidad de contagio o de evadir los diferentes tratamientos que tenemos”, agregó.