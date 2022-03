El Departamento de Salud hizo este lunes un llamado a la prudencia, ante lo que podría ser un nuevo repunte de casos de COVID-19 debido al avance del sublinaje BA.2 de la variante ómicron de COVID-19, que se proyecta como la próxima dominante en términos de contagio comunitario en Puerto Rico.

“El llamado es la prudencia. Estamos de cara, probablemente, a un nuevo repunte, no necesariamente más grave y más mortal, pero sí más contagioso”, afirmó Iris Cardona, principal oficial de Epidemiología de Salud, durante un encuentro con periodistas en la sede de la agencia.

La doctora, sin embargo, no planteó la necesidad de cambios en las medidas fijadas por el gobierno ante la pandemia, hasta el momento. “Realmente creo que a dos años de este ejercicio ya deberíamos saber individualmente cuál es nuestro riesgo. [...] El llamado es que nosotros tenemos la oportunidad de no permitir que no llegue a 10% o que llegue a 40%, como pasó en diciembre (con el repunte por ómicron)”, apuntó.

La tasa de positividad para la isla –actualizada al mediodía– es de 5.93%, un nivel moderado dentro de los estándares de Salud, de acuerdo con las guías de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés). La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la tasa de positividad no sea mayor de 5%. La incidencia, por otro lado, se colocó en 48.85, también un nivel moderado y acercándose al nivel sustancial, luego de haber registrado 42.21 el 15 de marzo, el punto más bajo tras el dramático repunte vivido entre diciembre de 2021 y febrero de 2022.

Sobre BA.2, Cardona recordó que es un hecho que el sublinaje es más contagioso que la variante original de ómicron y delta, aunque en términos clínicos las observaciones internacionales apuntan a una menor severidad en los síntomas. “Se está viendo en adultos jóvenes más presencia de síntomas gastrointestinales, quizás un poco menos a nivel de tracto respiratorio bajo, pero se sigue viendo congestión nasal, dolor de garganta. Las personas pueden pensar, ‘me levanté con alergia’. [...] No piense que es alergia, busque hacerse la prueba”, señaló.

La doctora Melissa Marzán, principal oficial de Epidemiología, enfatizó, por su parte, que en los resultados obtenidos en la secuencia genómica de muestras de casos de COVID-19 en la semana del 6 al 12 de marzo, 13 de las 19 muestras -o un 40.6%- correspondían a BA.2, mientras en la semana del 17 de febrero al 5 de marzo, solo cuatro de un total de 42 -un 9.5%- correspondía al sublinaje. La tendencia, en ese sentido, apunta a que BA.2 será predominante en cuanto a contagio comunitario en la isla.

“El panorama global es que, donde está circulando BA.2, está comenzando a ser predominante. Vislumbramos que sea el mismo escenario para Puerto Rico”, sostuvo Marzán. “Hemos visto la tendencia de aumento en la incidencia, más allá de la positividad”.

La epidemióloga reiteró, además, que ha estado activa la vigilancia genómica mediante dos estrategias principales, que son el muestreo atado a características de interés en grupos poblacionales como pediátricos, personas hospitalizadas y brotes en escuelas, y cumplir con al menos un 5% de las pruebas moleculares con resultado positivo. En ese sentido, Manzán planteó que el número varía según la cantidad de pruebas realizadas y resultados.

“Bajo ambas estrategias nosotros cumplimos con ellas”, afirmó. De febrero a marzo se han secuenciado 679 muestras de un total de 8,140 casos mediante prueba confirmatoria, “así que eso es más el 5%”.

Marzán recordó que siguen activos los centros fijos de prueba, con entre 85 y 90 eventos semanales a través de la isla. “Tenemos pruebas para hacer, al ritmo de 40 mil pruebas (semanales), hasta mediados de verano”, indicó, aunque solo se están realizando entre 3,500 y 4,000. “No se están realizando, porque las personas no están participando”, manifestó la epidemióloga, al llamar a las personas a realizar la prueba molecular si presenta síntomas o tiene sospecha de contagio.

“La detección temprana es un pilar para poder controlar cualquier asunto epidémico. Queremos que las personas, si son positivas, lo sepan. Lo que necesitamos es que haya más participación de la ciudadanía”, apuntó.

A través de los equipos de rastreo municipales, la Oficina de Epidemiología atendía hasta esta mañana unos 200 brotes identificados, “que se han trabajado y están en contención”, aseguró Marzán. Del total de brotes, 36 corresponden a instituciones educativas -que incluye escuelas públicas y privadas, centros de cuido, preescolar e instituciones educativas superiores-.

La epidemióloga también mencionó que los brotes familiares y brotes relacionados a viajeros son categorías que han representado cadenas donde hay dos o más personas contagiadas de un mismo evento o en un mismo espacio. Los grupos de edad que al momento presentan la incidencia mayor, indicó Marzán, son los menores de hasta 19 años.

La cifra de hospitalizados por COVID-19 en la isla se ubicó este lunes en 42, un aumento de cuatro pacientes en las pasadas 24 horas, según el informe de Salud. El total se divide en 34 adultos y ocho casos pediátricos. Por otro lado, la agencia indicó que no se reportaron muertes nuevas por el virus, por lo que el total se mantuvo en 4,159.

Cardona aseguró que los hospitales están conscientes del aumento que se ha observado en casos. Durante el repunte por ómicron, la Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día recopiló relatos de personal hospitalario que evidenciaban falta de recurso humano para atender adecuadamente a pacientes y disponibilidad de espacios y camas para pacientes de COVID-19, pese a que en números absolutos las instituciones hospitalarias informaban a Salud que había camas disponibles.

“La comunicación es directa, están al tanto”, afirmó la principal oficial Médico, al tiempo que reiteró que los antivirales Molnupiravir y Paxlovid están disponibles tanto en farmacias de hospitales como en Centros de Diagnósticos y Tratamientos (CDT) y farmacias de la comunidad. “Tenemos presencia en todos los pueblos de Puerto Rico”, sostuvo. El objetivo con los antivirales, principalmente con las personas que padecen condiciones preexistentes o que se encuentren en grupos de riesgo, es evitar que desarrollen enfermedad severa y sean hospitalizados.

De igual modo, está disponible el tratamiento de anticuerpos monoclonal Bebtelovimab, para pacientes con síntomas de leves a moderados en adultos y niños (12 años en adelante) con resultados positivos del coronavirus y que tienen un alto riesgo de progreso a enfermedad severa, hospitalización y muerte. De ese tratamiento hay disponible 157 cursos y Salud espera que entre este lunes y el martes se reciban 165 adicionales. Evushield, por otro lado, es una combinación de dos anticuerpos monoclonales que funcionan como un tratamiento preventivo, recomendado para pacientes inmunocomprometidos.

Por otro lado, Cardona reiteró que las vacunas disponibles son un método recomendado para la prevención de contagios, enfermedad severa y muerte, de modo que insistió que aquellas personas que no se han vacunado o no han recibido el refuerzo, lo hagan. “Las vacunas que tenemos funcionan”, apuntó.