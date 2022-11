La exdirectora de la División de Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia Janet Parra descargó ayer, viernes, en Facebook, contra el secretario de la agencia, Domingo Emanuelli, por presuntamente no haber atendido 15 casos de asesinatos que ella señaló que estaban listos para radicar en su carta de renuncia como fiscal, entregada hace siete meses.

“Yo le hablo, en esa carta, de 15 asesinatos que están listos para radicarse, que lo único que falta es una gestión de la Oficina de la Jefa de Fiscales. Los fiscales de esos casos están listos para radicarlos y litigarlos”, expresó Parra en un vídeo que publicó en su cuenta personal de Facebook.

“Me fui con la indignación no solo de esos 15 asesinatos, sino con la indignación de tener un secretario que trata con tanta liviandad los asuntos importantes del Departamento”, dijo la exfiscal después de señalar su disgusto porque el gobernador haya dicho el jueves que no había leído su carta de renuncia.

Además, Parra denunció la falta de acción de la agencia para mantener a los funcionarios, al señalar que han renunciado más de 100 fiscales. “¿Por qué nadie le cuestiona al secretario?”, insistió.

Mientras tanto, la actual la jefa de los fiscales, Jessika Correa González, defendió el trámite que les han dado a los 15 casos que mencionó Parra.

“Los casos que mencionó la excompañera Janet Parra están siendo atendidos de manera diligente, conforme con los procedimientos y leyes aplicables, de modo que estos prevalezcan en corte más allá de duda razonable. En algunos de ellos, faltan análisis de armas, entre otros aspectos ajenos al Departamento. En el Departamento de Justicia radicamos los casos cuando estamos seguros de que están listos para prevalecer en un tribunal”, dijo Correa González en declaraciones escritas.

Asimismo, Correa González exhortó a su excompañera a “aunar esfuerzos para fortalecer la confianza de los ciudadanos sobre nuestro sistema y procesos, de manera que puedan continuar colaborando en el procesamiento de delitos”. “Es la mejor forma de contribuir a la justicia”, dijo.

“¿Cómo es posible que yo le diga al señor gobernador que ahí hay 15 asesinatos y que él ni siquiera le pregunte al secretario de Justicia...? Obviamente, si no leyó mi carta de renuncia, él no sabe ni que existen esos 15 asesinatos. (...) ¿Qué vamos a esperar, que esos 15 asesinatos duerman el sueño de los justos porque nadie dice nada ni hace nada? Ya es hora de que el secretario de Justicia haga su trabajo”, descargó en el video, por su parte, Parra.

La licenciada Parra renunció, en abril pasado, después de brindar 26 años de servicio como fiscal. “Mucha gente se preguntará: ¿por qué no habló antes?, ¿por qué no lo dijo cuando estaba en Departamento de Justicia...?”, expresó, para luego señalar que cuando ejercía como fiscal, la entonces jefa de Fiscales Olga Castellón, la llamaba personalmente para “regañarla” o “quejarse” de sus redes sociales.

Contó que, en mayo, publicó un video, en Facebook, en contra de un proyecto de ley que iba dirigido a hacer retroactivo los veredictos por unanimidad porque entendía que no se estaban considerando a las víctimas de delito. Alegó que, ese mismo día, la entonces secretaria de Justicia, Denisse Longo, le informó que le iba a radicar cargos y que iban a comenzar un proceso para destituirla.

“La realidad es que siempre ha habido una mordaza. En mi caso particular, yo sabía que me estaban vigilando las redes sociales y se me amenazó con que me iban a botar. Imagínense, estuve 26 años en el gobierno. Nunca estuve en la práctica privada (...) Soy jefa de familia, tengo unos hijos que mantener y no es fácil que unas jefas te digan que ‘te vamos a botar si tú sigues dando tu opinión’”, dijo.

Explicó que compartió su historia siete meses después de su renuncia porque habían asuntos confidenciales que entendía que debía “sentarse (personalmente) con el secretario de Justicia” y hablar sobre sus razones para dejar el cargo. “Eso nunca fue así”, sentenció.

“No me fui ‘mordía’ porque a mí nadie me pidió la renuncia. Ni fue que se me agotó el término. Me quedaba término como fiscal. (...) Gobernador, el Departamento no se ha caído por un barranco porque usted tiene allí fiscales comprometidos... que mantienen en pie a pesar de tener una persona allí que lo dirije que nunca ha sido funcionario público”, concluyó la exfiscal.