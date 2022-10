En momentos en que se pronostica más lluvia para Puerto Rico durante los próximos días, la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) describió esta tarde como “preocupante” el estado en que se encuentra la infraestructura vial en la isla, debido a la precipitación en exceso que se ha recibido desde septiembre.

La funcionaria detalló a El Nuevo Día que 26 segmentos de carreteras alrededor del país se mantienen cerrados tras los estragos que produjo el huracán Fiona, al tiempo en que anticipó que es posible que ocurra lo mismo con otras vías a medida que sigan saturándose los terrenos.

Sus expresiones se dan en respuesta al más reciente ejemplo del colapso de una carretera durante un evento de fuertes aguaceros. En esta ocasión, 400 familias del sector Jácanas Granja en Yabucoa tardarán unos 20 minutos en llegar al pueblo, versus los cinco que les tomaba antes, luego de que se desplomó parte de un puente en la carretera 920, kilómetro 7.9.

“Tenemos una carreteras que siguen cerradas tras el paso de Fiona o que se habían cerrado por las lluvias de las dos semanas que tuvimos antes de Fiona. Definitivamente, tenemos unas carreteras más vulnerables que otras y que estamos monitoreando para agilizar las obras y abrirlas”, señaló vía telefónica.

Así luce el puente colapsado en la PR-920 en Yabucoa. (Suministrada)

“Es una situación preocupante, porque hemos tenido demasiada lluvia desde antes de Fiona y luego de Fiona no se ha detenido la lluvia. Nosotros necesitamos que las condiciones del tiempo mejoren para entonces salir y trabajar las áreas”, agregó.

Entre algunas carreteras cerradas, mencionó la PR-861 en Toa Alta que tuvo un “colapso mayor” durante el huracán Fiona, por lo que no se puede reabrir hasta que se repare. Con una situación similar, están la PR-143 en Orocovis, la PR-1 en Salinas y la PR-763.

Insistió en que algunas labores de mantenimiento a carreteras y rehabilitación están activas y ejecutándose, pero se han atrasado debido a las lluvias.

“Necesitamos que deje de llover, para nosotros trabajar. Cuando estamos trabajando en los proyectos de respuesta a veces tenemos dos y tres horas de sol y después llueve todo el día y se nos afecta. Nos está pasando en los proyectos de pavimentación. No podemos pavimentar cuando está lloviendo”, expresó.

No obstante, el total de 26 segmentos cerrados tendría que sumarse a las cientos de vías de tránsito (entre segmentos de autopistas, puentes y carreteras rurales) en mal estado que no han podido repararse, incluso, desde el paso del huracán María, hace cinco años.

Cuestionada acerca de por qué ha tomado tanto tiempo la reconstrucción, Vélez Vega apuntó que cuando comenzó su administración, en enero de 2021, solo el 20% de los proyectos de reparación de carreteras tenían sus fondos obligados para poder ejecutarlos. La obligación de dichos fondos es parte del proceso que ejecuta la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

Aseguró que ese porcentaje se acerca hoy al 100%, pero, de esa cifra, 108 proyectos siguen en la etapa del diseño, lejos de comenzar a ver una “primera piedra” como señal de que la reconstrucción comenzó.

“Nosotros, el año pasado cuando llegamos a DTOP, queríamos obligar todos los fondos que no se habían obligado. Logramos esa obligación, logramos poner esos proyectos en diseño y ahora nuestro próximo paso es subastar esos proyectos para que empiecen el año próximo”, defendió. “Es un proceso largo, no podemos decir que no lo es. Lo que estamos trabajando con COR3 y con FEMA es cómo podemos agilizar”.

El portal de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés) mostraba, este jueves, que para el tercer trimestre de este año no se había completado ningún proyecto de reconstrucción en vías públicas entre aquellos declarados como desastres por el huracán María y los terremotos, a solicitud de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y el DTOP.

Según el resumen de ejecución, hay 466 proyectos -entre ambas agencias- en etapa de diseño y solo siete ya se encuentran en fase de construcción, a un costo de $26,308,682.

Asegurando que existe un esfuerzo para agilizar los trabajos, Vélez Vega resaltó que cuentan con “25 contratistas que están haciendo trabajos de emergencia alrededor de la isla y más de 19 millones de dólares de la ‘Federal Highway’ invertidos en arreglar daños de Fiona”.

“Se está trabajando con un memorando de entendimiento con los alcaldes para que ellos pudieran hacer los trabajos y pedirle el reembolso a FEMA. [...] Recursos a la mano tenemos en Puerto Rico y estamos trabajando también con equipo pesado en la directoría de Obras Públicas que en el pasado no teníamos. Seguimos mejorando las condiciones que tenemos. Nunca podemos predecir un evento o su magnitud, lo importante es que seamos ágiles con la respuesta”, puntualizó la secretaria.