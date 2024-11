Nota del editor: no te pierdas ni un detalle tras las elecciones de 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Lo que me sorprendió es que esta determinación se tomara hoy y no hace unas semanas, cuando se le advirtió que esta persona no representaba el interés público y que estaba parcializado con el PNP en todas las áreas que ella lo enviaba”, señaló la comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró, quien primero hizo pública la comunicación oficial sobre la remoción del funcionario.