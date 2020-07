El director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, afirmó categóricamente esta mañana que el apagón que dejó ayer a más de 400,000 abonados sin servicio eléctrico fue producto de un “terrorismo interno” en la corporación pública.

“El otro día estuvimos con la gobernadora en el almacén de Palo Seco y también se fue la luz. Con la salud mental de un pueblo no se puede relajar. Quien se haya prestado para esto que coja todo el peso de la ley. Esto es terrorismo, terrorismo interno”, expresó el funcionario en entrevista radial (WKAQ 580AM).

Ortiz dejó entrever que cada vez que la gobernadora Wanda Vázquez Garced se dirigirá al país para hablar de temas de preparación ante emergencias o en alguna conferencia de prensa ocurre un apagón que, a su juicio, es para hacerle daño a su imagen o la de la ejecutiva.

“Esto es un comportamiento que tú lo ves mucho en la época de huracanes o durante las conferencias de prensa. No sé si quieren hacerme daño a mí o daño a la gobernadora, no sé de verdad. Por que es que en una cabeza sana no cabe un razonamiento lógico de que estas cosas ocurran”, acotó.

Ortiz explicó que el apagón, supuestamente, fue provocado por una caja de interruptores que fue manipulada y a la que se le eliminó toda la protección entre el área de Arecibo a Isabela, que es el terreno que acapara la línea eléctrica. Una vez sale el servicio de protección de la línea eléctrica, la central de Ecoeléctrica también se apaga y, por ende, casi medio millón de abonados perdieron su servicio.

“Esto lo hizo la mano humana, ciertamente. Y vuelvo y digo o alguien en un olvido dejó ese sistema de protección abierto o fue adrede. Pero fue manual. No fue algo fortuito o causado por la naturaleza”, puntulizó.

Añadió que la evidencia que pudieron recopilar ayer la referirán al Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) y al Negociado de Investigaciones Federales para que investiguen.

El Nuevo Día solicitó una entrevista con José Ortiz, pero al momento de esta publicación no se había obtenido respuesta.

Las expresiones de Ortiz y el apagón se dan a solo horas de que la isla reciba el paso cercano del Potencial Ciclón Tropical #9 que podría dejar grandes cantidades de acumulación de lluvia y vientos de más de 45 millas por hora.