El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, le exigió esta mañana al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, que someta bajo juramento sus alegaciones sobre un presunto “terrorismo interno” que provocó un apagón ayer que dejó a más de 400,000 abonados sin servicio.

“Yo lo invito bajo juramento que someta toda la información y su teoría y su tesis como funcionario ante las autoridades federales y que se investigue hasta las últimas consecuencias. Tiene que explicarle al país cómo anoche le dijo al pueblo de Puerto Rico que no encontraron nada, que no había nada y de madrugada encontraron lo que no pudieron encontrar de día. Que no sea tratar de desviar la atención ante los señalamientos que ayer la prensa le hizo”, estableció Figueroa Jaramillo en entrevista radial (WKAQ 580AM).

El líder sindical reaccionó de esa forma a las declaraciones de Ortiz, quien aseguró que tiene evidencia para probar el presunto “terrorismo interno” ante las autoridades federales como el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) y el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés).

“Esto lo hizo la mano humana, ciertamente. Y vuelvo y digo o alguien en un olvido dejó ese sistema de protección abierto o fue adrede. Pero fue manual. No fue algo fortuito o causado por la naturaleza”, sostuvo Ortiz, añadiendo que hoy sometería la evidencia ante las autoridades federales para que comiencen la investigación.

El Nuevo Día solicitó una entrevista con Ortiz a través de dos oficiales de prensa de la AEE, pero al momento de esta publicación ninguno había respondido a la petición.

El funcionario explicó que el apagón, supuestamente, fue provocado por una caja de interruptores que fue manipulada y a la que se le eliminó toda la protección entre el área de Arecibo a Isabela, que es el terreno que acapara la línea eléctrica. Una vez sale el servicio de protección de la línea eléctrica, la central de EcoEléctrica también se apaga y, por ende, casi medio millón de abonados quedaron sin servicio.

Sin embargo, Figueroa Jaramillo dijo que es imposible probar que hubo una caja de protección del sistema “saboteada” porque, de lo contrario, dicha línea no hubiese funcionado.

“Si la línea entró en servicio, entonces el sistema no pudo estar abierto. Si la línea estaba en servicio, como él dijo anoche al país, que en dos a tres horas volvió a servicio, es imposible haber encontrado eso hoy”, expuso Figueroa Jaramillo.

Indicó, además, que la línea de transmisión en cuestión, que es la 50500, aún no estaba en servicio esta mañana, por lo que tildó como una mentira las expresiones de Ortiz durante una conferencia de prensa anoche en las instalaciones del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

“Anoche frente al país y frente a la gobernadora el director ejecutivo le dijo al pueblo de Puerto Rico que ellos habían patrullado, que ellos habían ido físicamente, que no habían encontrado nada y que la línea regresó a servicio en dos a tres horas. Esas fueron sus expresiones anoche. [...] Esta mañana volvimos aclarar que la línea 50500 no estaba en servicio y de momento en la mañana encontró algo que no le pudo decir a la gobernadora y ahora está haciendo señalamientos de sabotaje”, acotó Figueroa Jaramillo.