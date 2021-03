El antiguo hotel Normandie amaneció hoy con una capa de pintura fresca que tapó algunos de los grafiti sobre su pared, cortesía de un joven ciudadano que se sintió “indignado” al conocer la noticia de que el edificio podría ser derrumbado.

Luis Alberto Maldonado Ruel publicó anoche en su página de Facebook que, por su cuenta, se personó al abandonado edificio para pintar la fachada. La publicación, que tiene varias fotos para evidenciar su labor, se convirtió en viral y el miércoles en la tarde había sido compartida en 12,000 ocasiones.

Según contó en conversación telefónica con El Nuevo Día, Maldonado Ruel decidió tomar el asunto en sus manos al conocer la noticia de que el representante Ángel Matos radicaría una medida para expropiar el antiguo hotel y dar paso a la demolición de la estructura. Según Matos, el abandonado edificio “atenta contra la seguridad de nuestros ciudadanos y visitantes”. El hotel cerró en 2009.

Pinte El Normanie!!!!!! Arriesgue mi vida pero lo hize con la ayuda de Dios!!!!! Porque???? Pues porque Hoy recibi la... Posted by Luis Alberto Maldonado Ruel on Tuesday, March 16, 2021

“Yo estudié diseño y decoración de interiores. Tuve que hacer un proyecto sobre ese hotel hace unos años atrás y creo que me conecté bien profundo con esa estructura, la historia que tiene y la inspiración. Tiene una historia de amor también porque el Normandie fue un regalo del ingeniero Felix Rexach a su esposa”, contó Maldonado Ruel. “Me sentí indignado porque aquí en Puerto Rico le sacan chavos a todos. Poco a poco estamos perdiendo nuestros patrimonios históricos y culturales por los chavos”, abundó.

El joven de 27 años contó que hizo “solo” la labor de pintura. Al entrar, le dijo a un guardia de seguridad que iba al hotel Caribe Hilton.

“Le dije (al guardia) ’mira si me llaman la Policía, pase lo que pase yo no estoy vandalizando, yo no estoy rompiendo, yo estoy quitando lo que supuestamente afea la entrada de San Juan, que son los grafitis que tiene el hotel’. No lo pude terminar, porque el viento estaba fuerte y lo hice sin ningún tipo protección. Yo simplemente me trepé piso por piso y en el último piso no pude terminar porque se me acabó la pintura y realmente he estado apretado económicamente”.

Para Maldonado Ruel, la estructura debe ser revaluada para su reapertura.

“Que lo certifique un ingeniero y arquitecto que vayan allí y evalúen el edificio”, comentó. “Se puede hacer un museo o cualquier otra cosa”.

El Hotel Normandie abrió sus puertas en 1942 y fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Washington, D.C. en 1980.