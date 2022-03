Una joven aiboniteña de 17 años obtuvo la máxima puntuación en la Prueba de Admisión Universitaria (PAA), mejor conocida como el College Board, así como la prueba estandarizada de de nivel avanzado en matemáticas (Precálculo).

Fabiola Wah Figueroa, quien estudia en el Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Villalba (Croev), le reconoció a El Nuevo Día que jamás pensó que alcanzaría semejante logro.

“Fue bien sorprendente (enterarme de la puntuación) porque en inglés ya yo había tenido una puntuación perfecta, pero en matemáticas no me lo esperaba. Me sorprendió”, expresó emocionada, durante una entrevista telefónica.

“Obviamente, me han dicho que soy buena en matemáticas y he participado en otras actividades de matemáticas, pero jamás uno se esperaría sacar perfecto. Especialmente en una prueba así de difícil. La parte de matemáticas siempre es retante por cuestión del tiempo”, añadió.

Hoy un grupo de estudiantes nos representan en la Feria Científica Regional. Les deseamos mucho éxito en la presentación... Posted by CROEV - Página oficial on Thursday, March 3, 2022

Los resultados del College Board son utilizados por la mayoría de las universidades de Puerto Rico, aunque no todas, para determinar si un estudiante es admitido a sus programas académicos. En este caso, la joven alcanzó los 800 puntos, la escala más alta en tanto en la prueba de inglés como de matemáticas.

Además, obtuvo 5 puntos en el examen de precálculo, lo que también representa el puntaje más alto en dicha prueba con la que convalidará varios créditos en la universidad. “En esa prueba tuve unos ejercicios dudosos, pero me fue bien y obtuve una puntuación perfecta”, dijo.

Wah Figueroa es amante de la ciencia y aspira a convertirse en neurocirujana.

“Yo quiero estudiar un bachillerato en química para luego moverme a la Escuela de Medicina, ya que en un futuro quiero ser neurocirujana. Siempre me han gustado mucho las ciencias y la investigación científica”, manifestó.

La joven, que también practica soccer desde los siete años, solicitó admisión a la Universidad de Puerto Rico, Universidad de Massachusetts Amherst, Universidad Central de Florida, Universidad de Pittsburgh, Universidad de Chicago, y la Universidad Yale.