La mujer que había sido reportada como desaparecida el viernes junto a sus dos hijas y que fue encontrada en un bosque de Adjuntas el domingo está siendo evaluada por especialistas en salud mental, confirmó la titular de la Administración de Familias y Niños (Adfan), Glenda Gerena.

Giorelis Cruz Rodríguez y sus dos hijas -de tres años y tres meses- fueron encontradas ayer, domingo, acampando en el bosque Guilarte, en Adjuntas, junto a un grupo de mujeres seguidoras de una pastora, natural de Perú, que alega que Puerto Rico sufriría un fuerte terremoto próximamente. La mujer y sus hijas habían sido reportadas como desaparecidas la tarde del viernes por el padre de las menores.

Por el momento, las niñas están bajo el cuidado de un recurso familiar, mientras

“Estamos enfocados en la protección de las menores en lo que se culmina el proceso de investigación (de la agencia). Como parte del plan de acción las menores en estos momentos están ubicadas con un recurso familiar, mientras mamá es atendida en términos mentales para ver si está apta para continuar con el cuidado de las niñas”, afirmó Gerena.

“Es una recomendación médica que recibiera otro tipo de evaluación. Ciertamente, es una situación que nos preocupa y nos ocupa, porque tenemos que certificar que la persona custodia de estas niñas, que están en unas edades muy vulnerables, está apta para continuar con el cuidado de ellas”, señaló Gerena, quien confirmó que en la agencia no habían referidos previos contra esta familia.

Aunque habrá que esperar por los resultados de la evaluación clínica por los profesionales de salud mental, Gerena dijo que el fin de la agencia es mantener a las menores bajo el cuidado de recursos familiares, de determinarse que Cruz Rodríguez no está apta para su cuidado.

“Mamá está en el hospital. No sabemos cuánto tiempo se dilatará hacer el proceso. No obstante, estamos en espera de qué ocurrirá, de los resultados, para tomar una determinación en favor y bienestar de las menores”, expresó Genera.

Por su parte, el teniente Noel Ortiz, director interino del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía en Ponce, indicó que la investigación concluyó que la mujer estaba en el lugar de forma “voluntaria”, según ha surgido de las entrevistas realizadas. La familia de Cruz Rodríguez alegaba que la joven era mantenida cautiva por una “secta” religiosa.

Dijo, sin embargo, que lo ocurrido en el bosque Guilarte, donde las acampantes habían cerrado con un candado el portón que da acceso vehicular al área, que está bajo la administración del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), está siendo investigado por la policía de Adjuntas. “En ese lugar está prohibido acampar”, afirmó.

El grupo estaba en la zona buscando refugio luego que Elsa Magdalena Hayden, quien se hace llamar profeta, vaticinara varias catástrofes para Puerto Rico y el mundo, como terremotos y la caída de meteoritos.

El teniente Ortiz dijo que intentaron comunicarse con Hayden para entrevistarla, pero no responde a las llamadas. “Ella tiene un número que me lo confirmaron varias personas, pero no contesta. La información que tenemos es que se fue del país”, señaló Ortiz.

Con este grupo religioso liderado por Hayden fue vinculado también el senador popular Albert Torres Berríos, quien fue proclamado “rey” por la llamada pastora, según un vídeo que circula por las redes sociales.

Torres Berríos colgó un mensaje en Facebook en el que negó relación con la supuesta pastora y alegó que su única interacción fue durante la actividad religiosa. Sin embargo, en el video del servicio religioso, Hayden establece que Torres Berríos la invitó a bendecir su oficina en el Capitolio, por lo que habían tenido comunicación antes.

Es en ese mismo video, realizado el pasado 18 de diciembre desde el canal de YouTube “The Message 101″, es donde Hayden unge a Torres Berríos y lo declara “rey”. “Sobre este varón que ustedes ven, como su corazón de David, va a gobernar el Señor”, dijo acercándose al legislador.

Más adelante, Hayden dice, con Torres Berríos sentado en una silla a su lado, “todas las naciones del mundo sabrán que Puerto Rico tiene rey”.

El legislador no ha respondido múltiples llamadas y mensajes de parte de este medio para responder a esta situación.