Una mujer y sus dos hijas, que habían sido reportadas desaparecidas el viernes y que fue identificada en un video compartido en redes sociales de un servicio religioso en el que se proclama “rey” al senador popular Albert Torres, fueron localizadas este domingo en un área de acampar en el bosque Guilarte de Adjuntas, informó la Policía.

“Se encontraba en unos predios de acampar, junto a otras personas. Hasta el momento fueron encontradas en buen estado de salud ”, informó el teniente Noel Ortiz, director interino del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.

La joven Giorelis Cruz Rodríguez y sus dos hijas -de tres años y tres meses- habían sido reportadas como desaparecidas la tarde del viernes por el padre de las menores en Santa Isabel. “Tanto la mamá como las nenas se ven bien físicamente y emocionalmente. Estamos esperando que llegue la ambulancia para que les hagan un chequeo preliminar”, explicó.

Ortiz dijo que, una vez se confirme que la mujer está en buen estado de salud, sería transportada hasta a la Comandancia de Ponce para una entrevista. También fue citado el Departamento de la Familia. “Depende de lo que surja de las entrevistas se determina cuál va a ser el próximo paso”, señaló.

PUBLICIDAD

La mujer se encontraba acampando con otro grupo de féminas, todas pertenecientes a un grupo religioso que inicialmente no pudo identificar. “Es un grupo de personas que creen en una fe, en una religión y estaban reunidas ahí. No sé cuál es la religión”, expresó el teniente. También es parte de la investigación las razones que tuvieron las mujeres para cerrar con un candado el portón que da acceso vehicular al bosque que está bajo la administración del departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). “Ciertamente no es legal”, dijo sobre la acción del grupo de acampantes.

La familia de Cruz Rodríguez ha expresado que, supuestamente, la joven era mantenida cautiva por una “secta” religiosa.

Cruz Rodríguez fue vista en una transmisión en vivo de un servicio religioso realizado el pasado 18 de diciembre desde el canal de YouTube “The Message 101″. Este canal contiene videos de una mujer que no es puertorriqueña y que se hace llamar profeta, de nombre Elsa Magdalena Hayden, quien vaticina catástrofes para Puerto Rico y el mundo, como terremotos y la llegada de asteroides. En el video de ese día, aparece el senador del popular Albert Torres Berríos, de Guayama, en primera fila escuchando a la mujer predicar y se le ha mencionado como una de las personas relacionadas al grupo religioso entre quienes convivía Cruz Rodríguez.

En un momento de su prédica, Hayden hace referencia directa a Torres Berríos e indica que “no fue tantos días, ahora sí me acuerdo, llegué a Puerto Rico y Albert me estaba invitando para bendecir su oficina en el Capitolio”. Luego le pide a Torres Berríos que pase al frente y tome asiento, donde antes de ser ungido por Hayden, la mujer expresa: “Cuando suceda todo lo que va a suceder dentro de poco (en referencia a unos supuestos terremotos), ya no van a tener Capitolio... no va a haber Capitolio y el control se acabó. Tal vez quede un muro o una columna o dos del Capitolio y acá nos va a gobernar el Señor. Y está tan bendecido Puerto Rico; Puerto Rico va a tener rey y (acercándose al senador) sobre este varón que ustedes ven, como su corazón de David, va a gobernar el Señor”.

PUBLICIDAD

Más adelante Hayden dice, con Torres Berríos sentado en una silla a su lado, “Todas las naciones del mundo sabrán que Puerto Rico tiene rey”.

El legislador, por su parte, negó cualquier relación con la supuesta pastora que lidera el grupo y alegó que su única interacción fue durante una actividad religiosa. “Ella desafortunadamente hizo unas expresiones sobre mí, las cuales no aprobé, ni fueron correctas y mis expresiones fueron claras”, publicó Torres Berríos en su cuenta personal de Facebook, aunque en el video se le ve interactuando amigablemente con Hayden, quien señala que ya había recibido una invitación de Torres Berríos para acudir al Capitolio, previamente.

“Lamento mucho la situación de esta familia y me hice disponible hace un rato en comunicación con su suegro para colaborar en cualquier asunto para lograr la aparición de las mismas”, agregó el senador popular natural de Arroyo en sus expresiones y antes de que fuese encontrada Cruz Rodríguez.

Abordado al respecto, el teniente dijo desconocer cualquier supuesto vínculo del senador con lo acontecido. “De mi parte, que estoy a cargo de la investigación desde el inicio, ese nombre no ha surgido”, expresó.