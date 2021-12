“Alba, llévame ‘la gallinita’”.

El informe suscrito por la minoría en relación a la investigación que realizó la Comisión de Ética del Senado sobre la querella ética contra el senador popular Albert Torres Berríos revela un incidente en que el legislador utilizó esa frase para recordarle a la denunciante en el caso que le llevara al hemiciclo del Senado un sobre con $200.

El dinero había sido solicitado por Torres Berríos al esposo de la denunciante, Alba González Rivera.

“Él se lo pidió a mi esposo”, dijo González Rivera en entrevista con El Nuevo Día. “El Senador estaba en el hemiciclo y le dije que no me atrevía a llevar ese dinero allí”, contó la mujer, empleada de carrera del Departamento de Agricultura.

La agrónoma de profesión contó que el dinero lo solicitó Torres Berríos a su esposo, John Torres, en febrero. En vez de llevarlo al hemiciclo del Senado, González Rivera hizo la entrega del dinero en efectivo en el vestíbulo de la presidencia del Senado.

“Le dije que era mejor darle el dinero en la recepción de la presidencia”, dijo González Rivera.

Torres, también en entrevista con este diario, sostuvo que accedió a la petición de dinero, que sería utilizado, según él, para gastos de gasolina y ropa del legislador. “Si no, perdía mi trabajo mi esposa. Él dijo que quien no diera dinero ahí perdería el trabajo. Lo decía verbalmente”.

El informe de minoría, firmado por Henry Neumann, José Vargas Vidot, Ana Irma Rivera Lassén y su autora, María de Lourdes Santiago, concluyó que Torres Berríos violó múltiples leyes y que el castigo adecuado en su caso debía incluir un voto de censura, que se le retirara la presidencia de comisiones, una multa de $5,000, ordena la conclusión de una investigación administrativa que quedó inconclusa y referir el expediente al Departamento de Justicia.

En cambio, la mayoría de los senadores optó por un voto de censura y una reprimenda.

El Nuevo Día publicó el 14 de septiembre las múltiples denuncias, todas anónimas, realizadas por exempleados de Torres Berríos en su oficina legislativa y también colaboradores suyos durante la campaña primaristas. Todos coincidían en la costumbre del legislador de solicitar dinero a sus empleados y colaboradores, utilizar lenguaje soez, permitir la práctica a otros empleados y hacer constantes alusiones que él es quien manda.

“Es nuestra apreciación que la actuación del senador Torres Berríos al requerir que su empleada le entregara en el Capitolio aportaciones económicas que él le ha solicitado al esposo de ella constituye una infracción a la Sección 5 (F) del Código de Ética del Senado”, lee el informe de minoría radicado hoy, donde se recuerda que el Código de Ética dispone que ningún senador o senadora utilizará fondos o recursos públicos para obtener un beneficio y que los senadores y senadoras no llevarán a cabo acciones o actividades que los coloquen en un conflicto de interés o que den la apariencia de este.

También indicaron que la conducta de Torres Berríos podía constituir soborno.

El informe de minoría concluye que la Comisión de Ética, dirigida interinamente por la senadora popular Marially González falló al concluir que no se constituyó un patrón de acoso laboral en las oficinas bajo la dirección de Torres Berríos, al no reconocer que el Torres Berríos intervino indebidamente con la denunciante, al no reconocer que violó Ley para prohibir el acoso laboral (Ley 90-2020), al concluir que Torres Berríos desconocía que se le requirieron aportaciones económicas a sus empleados y al negarse a incluir en el informe final alegaciones de testigos que pudieron haber corroborado las denuncias de González Rivera.

“Los tropiezos en el trámite del referido de epígrafe, la imposibilidad de citar testigos adicionales y los términos para adjudicar la controversia, impiden la consideración acuciosa que exige una falta de esa naturaleza”, indicaron. Sin embargo, señalaron que las denuncias de González Rivera no son lo suficientemente graves para ameritar la expulsión del legislador. “No se satisfacen las exigencias del debido proceso de ley que debe proteger a todo imputado de una acción que, por configurar la comisión de delito grave o un delito menos grave que implique depravación, pudiera, aún en ausencia de una convicción, generar un proceso de expulsión…”, lee el informe.

Según los senadores que firmaron el informe de minoría, Torres Berríos violó la disposición sobre conducta decorosa hacia empleados contenida en el Código de Ética del Senado y la Ley 90-2020 cuando increpó a González Rivera por llevar una queja en su contra ante la oficina de recursos humanos y por solicitar la cancelación de su destaque en su oficina en medio de una investigación administrativa. Ambas acciones constituyen represalias, indicaron por haber informado un patrono de acoso laboral.

Debido a estas conclusiones, los senadores que firmaron el informe indicaron que las sanciones impuestas fueron insuficientes.

“A juicio de las senadoras y senadores que suscriben, el testimonio de la Agrónoma González merece entera credibilidad en cuanto a su alegación de que en las oficinas bajo la dirección del Senador Torres Berríos prevalecía un ambiente hostil, cargado de expresiones impropias de un espacio de servicio público, que incluían palabras soeces y gestos destemplados del propio Senador, y que dicha actitud era compartida por empleados que se percibían como investidos de autoridad por el Senador Torres Berríos, en particular María Ocasio y Jensen Santos”, lee el informe.

Los senadores le dieron credibilidad a la alegación que hizo González Rivera sobre la petición de $100 por boleto para la fiesta de cumpleaños de Torres Berríos y la petición de dinero para un evento llamado Copa Salinas

En el documento se consigna, por ejemplo, que luego de que González Rivera presentara una queja ante la oficina de recursos humanos del Senado por diferentes asuntos: lenguaje soez de parte de Torres Berríos, conducta hostil de su parte, de María Ocasio (directora de oficina) y de Jensen Santos (asesor), el senador popular solicitó la cancelación del destaque que había sido autorizado por el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.

El 9 de agosto se recibió en la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) una comunicación anónima en la que se recibieron alegaciones “compatibles”, según el informe, con las que hizo González Rivera ante la oficina de recursos humanos. Tres días más tarde, lee el informe, el director de la OEG, Luis Pérez Vargas le indicó al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, que no tenía jurisdicción sobre el legislador. Esto dio paso a que Dalmau Santiago ordenara una investigación interna.

La investigación interna realizada por el Senado incluyó declaraciones en formato de affidávit de González Rivera, Luis Felipe Ramírez Olivencia, Ángel Torres Romero, Marisol Rosario González, Miguel Antonio Santiago Santos, y Joel Anaudi Chiclana Osorio, todas empleadas y empleados de las oficinas del Senador Torres Berríos. Solo la de González Rivera y la de Ramírez Olivencia estaban juramentadas.

Uno de esos empleados, Chiclana Osorio, indicó que no juramentó la declaración debido a que Santos lo había llamado “para influenciarlo”, reza el informe.

El informe de minoría denuncia que cuando el expediente de la investigación interna fue referido a la Comisión de Ética por parte de Dalmau Santiago, la investigadora del cuerpo legislativo, Marta Vera, no había finalizado su pesquisa y le faltaba citar a Ocasio y a Santos.

Vera, según el informe, sí indicó al ser entrevistada por la Comisión de Ética que en la oficina de Torres Berríos había “un ambiente intimidante y hostil que uno no puede pasar por alto” constitutivo de “hostigamiento laboral”.

En el informe se critica cómo la mayoría votó por desestimar declaraciones que no estuvieran juramentadas y su negativa de citar a dos exempleados por petición de González Rivera para que corroboraran sus alegaciones.

La declaración jurada de Ramírez Olivencia fue desestimada porque fue juramentada más de 60 días después de los hechos denunciados. Ramírez Olivencia declaró que Torres Berríos se llegó a molestar tanto por un incidente en la Comisión de Internado Córdova-Fernós que fue necesario que se solicitara la intervención de una pastora y que se llevar al senador a orar “para que se apaciguara”.

“La explicación de los suscribientes sobre por qué los documentos que son parte del expediente de una investigación laboral no son “desestimables” fue descartada de plano. Este incidente procesal resultó ser el preludio de exclusión injustificada y limitante de prueba testifical más adelante en los procedimientos”, lee el informe de minoría.

Los firmantes del informe también señalaron que los miembros que los demás senadores trataron de sacarle a González Rivera una confesión “de que estaba actuando por ánimo de venganza”.