El informe de la mayoría de la Comisión de Ética del Senado concluyó que el senador Albert Torres Berríos utilizo lenguaje soez y conducta impropia en el entorno de su oficina, pero la prueba no fue suficiente para que se probara que violó el Código de Ética del Senado y tampoco la Ley para prohibir y prevenir el acoso laboral en Puerto Rico.

No obstante, se concluyó que pronunció palabras soeces hacia la denunciante, Alba González Rivera, quien también fue víctima de “conducta impropia”, según el informe.

En el informe firmado por la presidenta interina Marially González, se indicó también que no desfiló prueba que demostrara que Torres Berríos haya solicitado algún bien como dinero para beneficiarse. No obstante, se concluye que integrantes de la oficina de Torres Berríos solicitaron “dinero voluntario” a otros miembros de su oficina, pero sin la anuencia del legislador.

“El Senador en ningún momento solicitó dinero a sus empleados de manera directa o indirecta”, lee el informe.

Torres Berríos alegó que una petición de $10 fue hecha por su directora de oficina, María Ocasio, y él sostuvo que la desautorizó. También se organizó, supuestamente sin él saberlo, una vista de para celebrar su cumpleaños con un costo de $100 por persona y también desautorizó el evento.

“Por la prueba ante la Comisión de Ética, y evaluada la totalidad de las circunstancias expresadas por la señora Alba González Rivera, se determina que no se constituyó un ambiente de acoso laboral. Los casos aislados de conducta no deseada en un ambiente de trabajo no provocan acoso laboral”, lee el informe al referirse al texto de la ley de acoso laboral en el empleo. “La referida ley requiere un patrón constante y reiterado que, ante la totalidad de las circunstancias en el presente caso, no se constituye.

La mayoría en la comisión sí avaló, como anticipó El Nuevo Día, una reprimenda pública y un voto de censura contra Torres Berríos. El senador de primer turno no ha reaccionado a la determinación. La comisión también recomienda al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, que tome las medidas para evitar que se repita la conducta de Torres Berríos.

“Para tales fines, el senador Torres Berríos deberá coordinar con la oficina de recursos humanos del Senado de Puerto Rico para obtener material y recursos que puedan brindar consejería y educación sobre dicho tema”, lee el informe.

El testimonio de González Rivera

El informe indica que fue víctima de un “ambiente hostil, perturbador e injusto, a su juicio, constitutivo de una conducta de acoso laboral, lo cual queda prohibido por ley”. La mujer señaló a los responsables de este ambiente a Torre Berríos; a la directora de la oficina, María Ocasio y al asesor del legislador, Jensen Santos.

Santos indicó al ser interrogado, según el informe, que el ambiente de trabajo en la oficina de Torres Berríos era normal (y) característico de un ambiente laboral. Rechazó las alegaciones en su contra, dijo que en su presencia nunca ha escuchado a Torres Berríos proferir palabras soeces y tampoco lo ha visto maltratar empleados.

“Expresó que el evento catalogado como fiesta de cumpleaños del Senador Torres Berríos era una fiesta sorpresa y que, en cuanto el Senador Torres Berrios advino en conocimiento de dicho evento, dio instrucciones específicas conducentes a Ia cancelación de dicho evento”, lee el informe.

González Rivera indicó a El Nuevo Día que la cancelación se debió a cambios a una orden ejecutiva que apretaba las restricciones sobre el Covid-19, particularmente eventos en lugares cerrados.

Se desprende del informe que la denunciante en el caso, González Rivera, se convirtió en investigada luego de que el senador popular Ramón Ruiz Nieves presentara, y se aprobara, una moción para solicitarle al secretario de Agricultura, Ramón González Beiró que certificara varios asuntos, incluyendo si había solicitado algún acomodo razonable o modificación de tareas u horarios y si había estado envuelta en querellas o incidentes por hostigamiento o acoso laboral.

El Departamento de Agricultura contestó que la mujer no había estado envuelta en ningún incidente de hostigamiento o acoso laboral.