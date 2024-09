Jubilados exigen compromiso de los candidatos a la gobernación con otorgar aumentos a las pensiones

El portavoz del Frente, Pedro Pastrana , catalogó como “una falta de respeto mayor” que el mandatario no haya convertido en ley el Proyecto de la Cámara 2038 , que fue aprobado de forma unánime en la Cámara de Representantes y con dos votos en contra en el Senado.

El veto de bolsillo se emite automáticamente si, mientras la Legislatura no está en sesión, el gobernador no toma acción sobre una medida legislativa a los 30 días de haber sido remitida por la Asamblea Legislativa. Este tipo de veto no requiere una explicación por parte del primer ejecutivo.