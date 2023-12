La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) llenó este jueves las vacantes que existían en las rectorías de los recintos de Humacao y Arecibo.

Con 10 votos a favor y dos en contra, el cuerpo rector del sistema universitario designó al doctor Carlos Galiano Quiñones como rector del recinto de Humacao.

Mientras, con ocho votos a favor y cuatro en contra, se determinó que la rectora en propiedad del recinto de Arecibo será la doctora Yeidi Altieri Sotomayor.

Galiano Quiñones había sido rector interino de Humacao desde julio de este año, cuando fue designado como sucesor de la exrectora Aida Rodríguez Roig, quien se había acogido al retiro. Este pasará a ser rector en propiedad con efectividad inmediata, indicó el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Dalmau Santana. Previo a ocupar el puesto de rector interino, Galiano Quiñones fue decano de Asuntos Académicos, ha sido miembro de la Junta Universitaria y fue integrante de la Junta de Gobierno como representante claustral.

La designación de Galiano Quiñones contó con la oposición de Herman Cestero, uno de los integrantes del cuerpo rector, por considerar que violenta el estándar VII de la Middle States Commission on Higher Education, relacionado con la gobernanza y liderato. Cestero argumentó que el doctorado en Sicología industrial no está alineado con la misión del recinto humacaeño.

“El recinto de Humacao no tiene un solo grado académico en Sicología. Él tiene un doctorado, pero no va con la misión del recinto”, sostuvo Cestero.

Por su parte, el nombramiento de Altieri Sotomayor surgió mediante consulta directa del presidente de la UPR, Luis A. Ferrao Delgado, ya que el Senado Académico del recinto de Arecibo no constituyó un comité para realizar el proceso para buscar un candidato y consultar a la comunidad universitaria. La presidenta del Comité de Asuntos Académicos de la Junta de Gobierno, Margarita Villamil, señaló que Ferrao Delgado entrevistó a dos candidatos para el cargo.

Altieri Sotomayor ha sido decana de Asuntos Estudiantiles interina del recinto de Arecibo, directora del Departamento de Español, es catedrática y cuenta con 26 años de trabajo en la UPR, detalló Villamil.

El representante estudiantil a nivel graduado, Channiel Peñaloza, se opuso a la designación de Altieri Sotomayor, dado que no incluyó diálogos o trabajos con el Consejo General de Estudiantes como parte de su plan de trabajo.

“Dentro de su plan de trabajo, no establece ningún contacto con el Consejo General de Estudiantes. Una cosa es una disertación verbal, que se le pueden quedar muchas cosas, pero un plan de trabajo es algo escrito, pensado… Me causa preocupación que ahí no se mencionó el Consejo General de Estudiantes, aunque sí se mencionan otros grupos sindicales de la UPR”, señaló Peñaloza, al destacar que la catedrática no presentó soluciones para problemáticas que afectan al estudiantado, como los relacionados con los elevadores de las instalaciones y la cafetería.

Altieri Sotomayor llena así el cargo que quedó vacante tras la destitución del catedrático Carlos Andújar Rojas, en octubre pasado, luego que la Oficina de Ética Gubernamental presentara una querella en su contra por el presunto mal uso de su vehículo oficial.

Dalmau Santana informó que el nombramiento de Altieri Sotomayor entrará en vigor el próximo 2 de enero de 2024, para permitir que se dé un proceso de transición con la actual rectora interina, Brenda Laboy González.

Con los nombramientos de Altieri Sotomayor y Galiano Quiñones, ahora solo queda el Recinto de Ciencias Médicas sin un rector en propiedad.