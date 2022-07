La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunció en la noche de hoy, sábado, que personal de la corporación realizó una apertura controlada de compuertas en la represa de Carraízo en Trujillo Alto debido a la precipitación depositada por una onda tropical que ha afectado a Puerto Rico desde temprano en el día.

Sin embargo, el director ejecutivo de la Región Metro de la AAA, el ingeniero Roberto Martínez Toledo, advirtió que aunque abrir varias compuertas en la represa de Carraízo es una buena noticia al tener un buen nivel, enfatizó que casi toda la isla permanece bajo algún grado de sequía, por lo que exhortó a la ciudadanía a continuar las prácticas de mesura para conversar agua.

“Estuvimos en una llamada de conferencia con personal del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) y estiman que han caído entre cuatro a seis pulgadas de precipitación en el área de la cuenca de Carraízo. Eso es una excelente noticia y ya logramos recargar la represa. Ya estamos en un buen nivel y por eso tenemos compuertas abiertas”, explicó Martínez Toledo a El Nuevo Día.

“Como vienen buenas escorrentías, estamos descargando hasta que las escorrentías sean menores para dejar la represa en un nivel entre 40.80 a 40.90 metros, que es el nivel de seguridad adecuado”, añadió.

Aunque la represa de Carraízo, que sirve a los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo, no se encontraba en etapa de ajustes operacionales, Martínez Toledo indicó que la corporación se mantenía monitoreando los niveles de agua por si hubiesen tenido que tomar la decisión.

“Pero, gracias a Dios, con estas lluvias esa posibilidad se aleja. El número de compuertas (que abrirán) va a depender de la necesidad. Hasta el momento tenemos dos compuertas abiertas por un metro y medio, lo que se conoce como una descarga controlada y, por el momento, así la dejaremos. Si llegan más escorrentías, pues abriríamos un poco más”, resaltó el director ejecutivo de la Región Metro.

En cuanto al estatus de los demás embalses de Puerto Rico, Martínez Toledo dijo que todas las plantas que se sirven de tomas en el área este de la isla “ha recuperado”, “así que la situación (en esa zona) es positiva en términos generales”, subrayó.

“No obstante, ese no es el caso para el lago Guajataca, que no se ha visto que haya recibido todavía buenas escorrentías. Y aunque ha caído algo en el lago La Plata, todavía es muy poco. No es que se prevea que tengamos que entran en un plan de interrupciones, pero no está en las condiciones tan positivas como está Carraízo”, recalcó Martínez Toledo.

El embalse del lago Guajataca sirve a los municipios de Moca, Aguadilla, Aguada, Isabela, San Sebastián, Quebradillas y el barrio Puntas de Rincón, mientras que La Plata cubre a Dorado, Guaynabo, Naranjito, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta, Bayamón, Cataño y Corozal.

“Es importante recalcar que con estas lluvias no se acabó la sequía. De acuerdo con el Informe del Monitor de Sequía del jueves pasado (el informe se publica todos los jueves), más del 90 por ciento de la isla estaba en algún tipo de sequía. Tenemos que ver los números del informes del próximo jueves, pero mantenemos el llamado al público de mantener prudencia en el consumo de agua”, sostuvo Martínez Toledo.