Ante la baja precipitación de los pasados días, la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Ing. Doriel I. Pagán Crespo, informó hoy que a partir de mañana, miércoles, activarán nuevamente los planes de interrupciones programadas para las plantas de filtros Canóvanas y El Yunque en Río Grande.

Para clientes en Loíza y Canóvanas, se mantendrá el mismo plan de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 2:00 p.m. con servicio y de 2:00 p.m. a 5:00 a.m. sin servicio. Mientras que sábados y domingos tendrán servicio de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Para los clientes de Río Grande se mantiene el horario establecido de interrupción de ocho horas de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

Las plantas de filtros (PF) que se mantienen bajo observación en la región este son: Humacao (que sirve a Las Piedras y Humacao), Aibonito Urbano, Juncos Urbano, Jagual en San Lorenzo y Barranquitas Urbano.

Mientras, en la región norte, las plantas que se encuentran bajo observación se encuentran: PF Cedro Arriba (sirve a Corozal, Naranjito y Barranquitas), PF Sabana Grande en Utuado y PF Morovis Urbana.

De igual forma, en la Región Metro las instalaciones en observación son: PF Cubuy, en Canóvanas. En la Región Oeste se añade: PF Guamá en San Germán y PF Montaña ubicada en Aguadilla. Finalmente, en la Región Sur, la PF Ruccio en Peñuelas se incluye también bajo este renglón de observación.

La presidenta añadió que, el informe del Monitor de Sequía del pasado jueves, 16 de junio, reportó que el 91.96% de Puerto Rico continúa afectándose por condiciones de sequía atípica y otro 67.32% de sequía moderada para la zona oeste. Se incluyó además, un 1.32% de sequía severa para pueblos en la zona este.

Se espera que hoy, martes, baje un nuevo informe del Monitor de Sequía.

“Seguimos observando diariamente los abastos de agua y cuencas hidrográficas para establecer los planes de trabajo que nos ayudarán a manejar este período seco de una forma efectiva y minimizando el efecto en nuestros clientes”, sostuvo Pagán Crespo.

/ Fachada de La Plata, uno de los embalses impactados por la falta de lluvia y la sequía en Puerto Rico. (Carlos Rivera Giusti)

Al lunes, 20 de junio, el nivel de La Plata es 46.63 metros. (Carlos Rivera Giusti)

La Plata entraría al nivel de Ajustes Operacionales si llega a 44.90 metros. (Carlos Rivera Giusti)

Diez de los 11 embalses alrededor de la isla mostraron descensos en sus niveles en la actualización más reciente de la AAA. (Carlos Rivera Giusti)

El embalse Guajataca está a solo 0.11 metros de entrar en el nivel de Ajustes Operacionales. (Carlos Rivera Giusti)

La AAA registró un aumento en el consumo por parte de los clientes de La Plata. (Carlos Rivera Giusti)

La presidenta de la AAA, Doriel Pagán, describió la situación en los ríos como una "sensitiva". (Carlos Rivera Giusti)

La AAA mantiene bajo observación a sobre una docena de plantas de filtros alrededor de la isla. (Carlos Rivera Giusti)

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan no anticipa eventos significativos de lluvia para esta semana. (Carlos Rivera Giusti)

Sobre el 67% de la isla se encuentra bajo condiciones de sequía moderada, según el Monitor de Sequía de Estados Unidos. (Carlos Rivera Giusti)

Además, una porción concentrada en el noreste ya registra parámetros de sequía severa. (Carlos Rivera Giusti)

Los embalses de La Plata, Carraízo y Guajataca suplen a sobre 373,400 clientes, según la AAA. (Carlos Rivera Giusti)

Entre las plantas de filtros bajo observación están Aibonito, Barranquitas, Humacao, Jaguar en San Lorenzo, Cedro Arriba en Naranjito y Sabana Grande en Utuado. (Carlos Rivera Giusti)

El embalse Toa Vaca es el único al momento en el nivel de Ajustes Operacionales. (Carlos Rivera Giusti)

El efecto positivo de las lluvias registradas la pasada semana ya comenzó a disiparse. (Carlos Rivera Giusti)

Pagán urgió a los clientes a "no sobre almacenar el agua, conservar, no utilizarla en labores de la casa que no sean estrictamente necesarias". (Carlos Rivera Giusti)

La funcionaria reiteró el llamado a la conservación del agua y, a su vez, destacó los esfuerzos que realiza la AAA para mitigar la situación como, por ejemplo, la reparación de salideros y fugas a través de todo Puerto Rico.

Para más información, los clientes pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente en su horario regular de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., al (787) 620-2482, o al (787) 751-8125 para personas con problemas auditivos. También puede mantenerse informado con los comunicados de prensa de la AAA accediendo desde su computadora o móvil a www.acueductospr.com o siguiendo la cuenta @acueductospr en Twitter, Facebook e Instagram.