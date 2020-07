La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tiene todavía alrededor de 113,000 clientes, el 8%, sin servicio eléctrico, pero el administrador de Reestructuración y Asuntos Fiscales de esta corporación pública, Fernando Padilla, confía en que una gran parte del sistema esté restablecido mañana sábado.

Sin embargo, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, advirtió hoy, en Mayagüez, que el 99% del servicio debe estar recuperado hoy mismo.

La primera ejecutiva pidió al director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, explicaciones sobre por qué miles de abonados estuvieran sin el servicio de energía eléctrica, incluso antes de los efectos que provocó el paso de la tormenta Isaías por el Caribe.

Aunque no quiso decir si el titular de la AEE gozaba de su confianza, dijo que de no haber explicaciones convincentes sobre el fallo del servicio y si no se normaliza la situación, tomará “las medidas que correspondan”.

“No es aceptable. Hay personas que en muchas de las comunidades se les fue la luz desde el sábado; otros el miércoles...Tiene que haber una respuesta para aquellos sectores que todavía no tienen energía eléctrica en una situación como la que pasamos. Esto no puede pasar”, sostuvo la primera ejecutiva.

En tanto, el administrador de la AEE explicó que en la región suroeste- desde Yauco hasta Añasco- es donde mayores áreas permanecen sin servicio. Los municipios más afectados son Lajas, Cabo Rojo, Hormigueros, San Germán y algunas partes de Mayagüez.

“Hemos visto avances durante el transcurso de la mañana (de hoy, viernes) y estaremos haciendo mayores avances durante la tarde, según vamos entrando en algunas subestaciones en el área suroeste”, señaló el funcionario. “Tengo la expectativa de que para mañana vamos a estar bien cerca de completar los trabajos de restauración”, afirmó.

El administrador de la AEE explicó que a través de los patrullajes aéreos realizados no se han encontrado daños significativos en el sistema. El trabajo a realizar es más bien de poda de árboles y de reparaciones en infraestructura dañada por caída de árboles y deslizamientos de terreno.

Fernando Padilla, director de la Oficina de Reestructuración y Asuntos Fiscales de la AEE, espera que el sábado puedan restablecer el servicio eléctrico.

“Las lluvias y el viento causaron daños en las líneas de servicio y en las subestaciones”, dijo Padilla, al explicar que 400,000 clientes llegaron a estar sin el servicio ayer. “En las pasadas 24 horas hemos podido entrar cerca de 350,000 clientes.

Padilla dijo que, al momento, la AEE no tiene un estimado de los daños económicos sufridos. Espera que esa cifra esté disponible en los primeros días de la semana que viene.

En tanto, Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), dijo que las averías en el sistema debido a la caída de ramas y árboles era total mente prevenible “porque es una cuestión de mantenimiento de la línea”.

“Es lamentable que tengas un problema identificado y no lo hayas resuelto”, comentó el líder de la unión.

Figueroa Jaramillo dijo que para el 2000, la corporación pública tenía 600 podadores y hoy día hay cerca de 200.

$37.5 millones en contratos para poda y desganche

Entre enero de 2019 a la fecha de hoy, la corporación pública ha comprometido $37.5 millones en cinco contratos a cuatro compañías para realizar trabajo de poda y mantenimiento de vegetación en las líneas eléctricas.

Mediante esos acuerdos la corporación pública, explicó a principios de año que pretendía “atacar” una de las principales causas de las interrupciones en el servicio eléctrico que es el contacto de las ramas de árboles con las líneas de transmisión y distribución provoca fallas y averías, y la lluvia y el viento agravan estos efectos.

En la actualidad, cuatro de esos contratos están vigentes porque, aunque expiraban el 30 de junio pasado, se enmendaron para extenderlos hasta septiembre de 2020.

Sin embargo, a dos meses de que finalicen los acuerdos, en total las compañías han completado entre un 22% y 23% del trabajo de mantenimiento en las más 600 millas asignadas, según indicó Padilla.

No obstante, el administrador de la AEE defendió estas contrataciones y se mostró conforme con la labor realizada por los contratistas, que son supervisadas por su división. Argumentó que “los alimentadores” no tuvieron daños debido al trabajo encomendado a estos contratistas.

“Los asuntos de poda de árboles y de vegetación en línea son programas que la Autoridad no ejecutó durante varios años. Nosotros tenemos un atraso significativo en estos programas. Así que, estos contratos pues obviamente ayudan a mitigar las partes que están con mayor vegetación”, señaló Padilla.

Las compañías que dan el servicio son Perfect Integrated Solutions con un contrato que alcanzó los $5.5 millones y que se ha enmendado en cuatro ocasiones; Master Link, que ha tenido dos contratos que suman $14 millones; DCR Emergency Services, con un contrato por $9 millones; y Xpert’s, LLC, con un contrato también por $9 millones.

Figueroa Jaramillo dijo que se tiene que investigar el trabajo realizado por estas firmas.

Mientras que Padilla argumentó que las tarifas pagadas a estas compañías son competitivas y que “bajo ningún concepto” era más razonable que, sin buscar un intermediario, la corporación pública contratara de manera temporera y directamente a los trabajadores necesarios para hacer esa labor en la que la AEE tiene la experiencia.

“(La contratación) de un empleado de emergencia tiene unos elementos de costos y gastos que no son comparables a un contrato”, argumentó Padilla. “La cantidad de empleados de emergencia que necesitaríamos para poder ejecutar estos trabajos se hace insostenible”, agregó.

Mientras que Figueroa Jaramillo señaló que la AEE rechazó la propuesta de la unión de flexibilizar disposiciones del convenio colectivo sobre contratación de emergencia bajo un acuerdo especial para que se trajera personal para hacer las tareas de poda.

“Salía entre un 30% a 50% más barato que el contrato”, alegó el líder sindical.

Lester Jiménez colaboró en esta historia.