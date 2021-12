En una vista técnica en la que quedaron expuestas diferencias entre ambas partes, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy justificaron hoy, miércoles, el propuesto aumento de 4.053 centavos o 18.4% en la factura de luz para el primer trimestre de 2022, el cual atribuyeron principalmente al incremento en el uso de combustible caro.

Por seis horas, representantes de la corporación pública y el consorcio repasaron ante el Negociado de Energía de Puerto Rico las fallas y averías que, entre septiembre, octubre y noviembre, sacaron de operación varias unidades principales o de generación base –que queman búnker C y gas natural–, llevando a la puesta en servicio de unidades pico, que usan diésel y son menos eficientes.

Según los representantes de la AEE y LUMA, el aumento en el uso de las unidades pico y, por consiguiente, en el consumo de diésel (que es más caro), coincidió con el alza en el costo de todos los combustibles, que es fijado por los mercados internacionales. El costo del petróleo y gas natural no ha parado de subir tras su estrepitosa caída a inicios de la pandemia de COVID-19, en marzo de 2020.

Mario Hurtado, principal oficial regulatorio de LUMA, detalló que, entre abril de 2020 y noviembre de 2021, el precio del barril de petróleo subió de $17 a $70. En el mismo periodo, el precio del gas natural subió de $2.50 a $4.57 por millón de BTU (unidades de calor).

“Aunque no podemos controlar los precios internacionales del petróleo y gas natural, es sumamente importante que se mejore la disponibilidad de las plantas base de la autoridad y la administración de sus contratos de suministro de combustible”, dijo Hurtado, quien defendió y urgió a que el gobierno concluya “exitosamente” la selección de un operador privado para el sistema de generación.

“La administración profesional y técnica de la flota ayudará a disminuir las ineficiencias y los déficits en el desempeño de las plantas generadoras”, agregó.

Fueron estas expresiones las que, al parecer, disgustaron al director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, quien exigió disculpas de LUMA por considerarlas “una falta de respeto” y solicitó retirarlas del récord del Negociado, pues “no tienen ningún fundamento ni fiscal ni técnico”.

“Aseverar que la razón por la que X o Y unidades están o no disponibles se debe la gerencia es un comentario desacertado, que no se ajusta a la realidad. Me opongo a que esa expresión haya ocurrido y, de hecho, lo lamento”, dijo Colón, quien no nombró específicamente a Hurtado.

Acto seguido, se hizo eco de declaraciones previas de la subdirectora de Operaciones de la AEE, Maricarmen Zapata, al recomendarle a LUMA que “revisen los pronósticos que han provisto, porque entendemos que los coeficientes de reparaciones o salidas forzadas que se han utilizado para publicar o realizar las simulaciones que se han hecho, deben ajustarse”. Según Colón, esos pronósticos “que no se ajustan a la realidad del sistema de generación” contribuyen a que “tengamos que estar haciendo recobros como los que están ocurriendo en estos momentos”.

En principio, Zapata había dicho que los pronósticos de LUMA “han sido muy optimistas desde el punto de vista de uso de combustible, pues han sido enfocados en unidades que están saludables y nuestras unidades no están saludables”.

Al respecto, Hurtado respondió que LUMA recibe los datos de combustible y disponibilidad de plantas de parte de la propia AEE, y “el hecho de que cambie el pronóstico no cambia el costo total, porque hay un elemento de conciliación”. “Argumentar que cambiar el pronóstico va a cambiar el costo o una posible alza en tarifa, no es correcto”, estableció.

El presidente del Negociado, Edison Avilés, coincidió con Hurtado en que, al final, el costo real no cambiaría. Empero, enfatizó que “estos asuntos deben ser atendidos, tanto por LUMA como la Autoridad, antes de ser presentados al Negociado; traten de resolverlos ustedes”.

De otro lado, a preguntas de Avilés, Zapata indicó que la AEE “no tiene objeción” en que el Negociado utilice un diferencial de $223,211.80, producto de una reconciliación anterior, para mitigar el incremento solicitado ahora.

Igualmente, dijo Avilés, el Negociado “va a pasar juicio y tomará una decisión” sobre el posible impacto en la factura del cese de operaciones, el 15 de octubre, del terminal de gas natural de la empresa New Fortress Energy en la central San Juan. La AEE sostuvo que el cese supone una violación contractual y ha redundado en un gasto extra de $59 millones por concepto de la compra de diésel. New Fortress Energy ha dicho, por su parte, que el cese es un mantenimiento programado y reiniciaría operaciones a finales de enero.

Si se aprueba tal como fue solicitado, el aumento de 18.4% representará un cantazo de $16.21 adicionales al mes.