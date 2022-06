Con 30 pies de ancho y 90 de largo, la bandera más grande creada en Puerto Rico en representación de la comunidad trans será develada por la clínica Translucent este domingo en la parada del Orgullo, para defender los derechos humanos de esta población y exigir acceso a servicios de salud para las personas trans en la isla.

La enorme bandera formará parte de la serie de actividades de la 32da edición de “PRIDE Puerto Rico”, que comenzará con una marcha desde el Parque del Indio hasta el Parque del Tercer Milenio, en San Juan, a las 10:00 a.m.

“Que sea del tamaño de la Fortaleza. (…) La vamos a llevar con orgullo. Queremos que sea un acto de activismo y visibilidad al país diciendo que necesitamos más profesionales de la salud capacitados en lo que es la salud trans. Tenemos muchos doctores y profesionales, muy bien preparados, pero muchos se niegan a atender a personas trangénero y tenemos que recurrir a emigrar a Estados Unidos o Europa”, sostuvo Sachelle Pagán, especialista en Adherencia y Retención en Centro Ararat, que dirige la clínica Translucent.

La iniciativa nació un día que estaba ofreciendo talleres de empoderamiento a la comunidad transgénero en el Centro Ararat. “Me quedé pensando porque mi comunidad trans no ha hecho una bandera grande si hemos luchado por los derechos de nuestro colectivo. Me fui a casa, me relajé y vino un sueño en el que estaba marchando con mi comunidad con esa bandera haciendo un reclamo”, narró Pagán.

Cada junio se celebra el mes del orgullo para honrar la diversidad de la comunidad LGBT+ y exigir políticas públicas, legislación e inclusión a nivel mundial para erradicar el discrimen.

La clínica Translucent del Centro Ararat es la única en la isla que ofrece servicios especializados de cuidado primario y preventivo a participantes de la comunidad transgénero.

Pagán ofreció la idea a los organizadores de la parada para que se hiciera realidad su sueño de ondear la bandera trans más grande en un evento tan importante para la comunidad LGBT+ en Puerto Rico.

“Deseo que esa parada tenga la bandera más grande trans que haya existido a nivel mundial”, recordó sobre lo que dijo en una de las reuniones para organizar la parada.

Además, Pagán indicó que había estudiado si existían banderas similares en otros países, pero se percató que no había otra igual. La clínica Translucent tiene en mente someter la bandera al Guinness World Records por su tamaño.

“La iniciativa comenzó hace dos meses. Cada año, Centro Ararat, junto a otras organizaciones sin fines de lucro, participa de la marcha del Orgullo. Sin embargo, este año se quiso que quien llevará un mensaje en la actividad fuera la clínica Translucent por las necesidades que se han identificado en el colectivo y porque es una población de mucho crecimiento”, comentó Bruny Velázquez, portavoz del Centro Ararat.

Asimismo, mencionó que se necesitarán sobre 70 personas para llevar la gigante bandera trans en la actividad del próximo domingo en Condado. El taller Tropical Flags, en Arecibo, estuvo a cargo de la elaboración de la bandera, en la que trabajaron alrededor de 12 puertorriqueños.

“Es un acto de valentía, de esfuerzo, de lágrimas derramadas y muertes, porque muchas compañeras que han pasado por transfeminicidios. La mayoría de ellas las conocía y, por eso, quise dar esta idea y agradezco al señor Juan Rivera y al doctor Iván Meléndez de creer en mí”, manifestó Pagán sobre lo que considera un acto de levantar consciencia y hacer historia.