Los dos salarios más altos entre los empleados que no son legisladores en la Cámara de Representantes corresponden al secretario del cuerpo legislativo, Javier Gómez Cruz y al principal asesor de la presidencia Ryan Hernández Pérez, quienes devengan $10,000 mensuales, respectivamente.

Mientras, el administrador de la Cámara, Manuel Díaz Espino, devenga $9,000 mensuales y Angélica Colón Alejandro, directora de la oficina de asesores del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, devenga $8,500 mensuales, según un documento que divulgó hoy el cuerpo legislativo. El salario de Hernández Montañez es de $9,921 mensuales.

“Este es el primer paso para fomentar una cultura de apertura y de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de un procedimiento sencillo, ágil, económico y rápido. Con la divulgación de la nómina de la Cámara honramos nuestro compromiso de garantizar el derecho de acceso a la información pública que tienen todos los puertorriqueños”, sostuvo el presidente de la Cámara en un comunicado de prensa.

Mira el listado de los salarios aquí:

Del documento también se desprende que en la oficina de Hernández Montañez labora el exalcalde de Utuado por el Partido Popular Democrático (PPD), Ernesto Irizarry, quien en las pasadas elecciones generales fue derrotado. Según el listado, Irizarry se desempeña como director de una comisión legislativa y su salario asciende a los $6,000 mensuales.

“Siempre he sido partidario de la más absoluta accesibilidad a los documentos públicos, por lo que hoy divulgamos el detalle de toda nuestra estructura legislativa y administrativa. Se acabó el tiempo en que el pueblo no sepa o no tenga acceso a la información que le pertenece. Esta será una Cámara transparente”, defendió Hernández Montañez. La nómina mensual de la Cámara supera los $1.4 millones para un total de 501 empleados.

Entre los representantes que más recursos tienen asignados a su oficina figura Luis “Narmito” Ortiz Lugo del PPD, quien cuenta con 26 empleados, lo que se traduce en un presupuesto mensual de $34,474. Los salarios de su oficina oscilan entre los $700 y $6,147.

En el caso de la minoría, la oficina del portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos “Johnny” Méndez, cuenta con un presupuesto mensual de $15,170, siendo su salario de $7,070 el más alto.

Mientras, en el reglón de $8,000 mensuales se ubica María de los Ángel Rullán, quien labora como asesora en la oficina del portavoz alterno penepé, Gabriel Rodríguez Aguiló. Rullán repite como principal asesora de Rodríguez Aguiló, quien el pasado cuatrienio se desempeñó como portavoz de la mayoría.

La oficina del portavoz del Partido Independentista Puertorrriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, tiene un presupuesto de $31,120 para un total de ocho empleados. Su salario mensual asciende a $7,070 y el de su director de Asuntos Legislativos, Ángel Negrón de León, a $5,300.

En el caso de la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), la representante Mariana Nogales, su oficina cuenta con un presupuesto mensual que asciende a $15,820 y cubre su salario de $7,070, así como el de su asesor legislativo, Edgardo Santiago Reyes ($4,000) y el de su asesora legislativa, Nicole Díaz González ($4,750).

Entretanto, la oficina de la portavoz del Proyecto Dignidad en la Cámara, Lisie Burgos, tiene asignado un presupuesto de $14,070 que cubre el salario de dos empleadas. La directora de su oficina, Janise Santiago Ramos, devenga $4,500 mensuales y su ayudante legislativo, Raymind Ruiz Díaz, cobra $2,500 mensuales. El salario de la legisladora asciende a $7,070 mensuales.