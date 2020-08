Ante la denuncia de varios electores afiliados al Partido Popular Democrático (PPD) sobre las papeletas de la Legislatura que fueron impresas por ambos lados y al votar con un marcador tipo sharpie podría invalidarla, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) aseguró que no procede la invalidación, ya que se adjudicará la intención del voto.

Griselle López Díaz, directora de prensa de la CEE, aseguró esta mañana que no hay espacio para la invalidación de la papeleta del PPD por ser impresa por ambos lados.

“No se puede invalidar la papeleta por la impresión de ambos lados. La Comisión Estatal de Elecciones va a adjudicar la intención del voto del elector”, sostuvo López a este medio.

La portavoz recordó que en las elecciones pasadas hubo papeletas impresas por ambos lados y fueron adjudicadas.

En esa misma línea, Nicolás Gautier, ex segundo vicepresidente de la CEE, explicó a este medio que la “máquina es la que reconoce los errores en las papeletas“ una vez se introducen las mismas. Los funcionarios de colegio no realizan la adjudicación de papeletas a mano a excepción de algunas.

“La intención del elector es lo que la máquina lee. El que algunas papeletas estén impresas por ambos lados no tiene nada que ver. La máquina reconoce los errores de las papeletas y el voto con sharpie no afecta esa papeleta. El que el elector vote por ambos lados no daña la papeleta”, indicó Gautier.

El PPD es el único partido que utiliza en estas primarias las papeletas de sus precandidatos a la Legislatura con una impresión por ambos lados. El Partido Nuevo Progresista (PNP) optó por que todas sus papeletas fueran impresas por un solo lado.