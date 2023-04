Tras morir el chimpancé Magnum, en mayo del 2022, Mara quedó sola en el zoológico de Mayagüez Dr. Juan A. Rivero. Casi un año después, justo la noche del jueves, llegó al zoológico de Indianápolis, un centro sin fines de lucro que contribuye a investigaciones a nivel internacional.

El Departamento de Recursos Naturales Ambientales (DRNA) confirmó el miércoles que Mara había salido hacia su nuevo hogar al noreste de Estados Unidos. En las redes sociales, Indianapolis Zoo colgó ayer, viernes, una fotografía en la que se le ve a Mara muy bien.

“Mara es activa y curiosa. Inmediatamente comenzó a revisar su nuevo entorno y comió una buena comida de verduras y frutas, una señal segura de que se estaba sintiéndose cómoda con nuestra Hoosier Hospitality. Todos en el Zoológico de Indianápolis están comprometidos a asegurar que Mara tenga una gran vida aquí. ¡Será muy querida y cuidada y pronto será parte de una gran comunidad de chimpancés!”, lee la publicación del zoológico en Facebook.

Sahir Pujols, la presidenta de Vículo Animal PR, una de las organizaciones que ha denunciado el maltrato de los animales en el zoológico de Mayagüez, informó que se mantiene en comunicación con entidades pro derechos de los animales en Estados Unidos, como el Animal Legal Defense Found, que estarán pendientes al cuidado de Mara.

Contó que, en enero pasado, le habían donado varios juguetes a Mara, entre ellos una bola de soccer, cuando un primatólogo la evaluó antes del traslado. Esta pelota la acompañó los últimos meses en la jaula y en el camino antes de llegar al aeropuerto para viajar a Indiana. “Nos dijeron que no la soltaba”, dijo.

Fotos de Mara durante sus últimos meses en el clausurado Zoológico de Mayagüez. Sostiene algunos juguetes que le donaron cuando un primatólogo la evaluó antes del traslado. (Suminstrada / Vínculo Animal)

“Nosotros hubieramos preferido el santuario ‘Save the Chimps’ (en Florida), pero no sabemos las razones para no escogerlos. Ellos (fiscalía federal) son los que van a tomar la decisión de a dónde se trasladan los animales por su intervención, en la que encontraron maltrato, violaciones de leyes federales y estales y por eso es una encautación masiva. Prácticamente, van a desalojar todo el zoológico”, explicó la profesora de la Universidad del Sagrado Corazón.

Indicó que Indianapolis Zoo tiene en sus proyectos hacer un centro de conservación para los chimpancés en el 2024. “Está en construcción. Va a ser más natural, tendrá áreas verdes y la chimpancé estará con otras especies. Creo que hay cinco ahora mismo”, dijo.

Entiende que Mara estará en cuarentena al principio, en lo que va a adaptándose al ambiente. “Ha respondido bien a la alimentación y todo. No se ha visto ansiosa así que ha respondido bien al lugar donde está. Eso es lo que nos han dicho”, comentó.

Señaló que, en el pasado, la chimpancé estaba aislada en Puerto Rico y en unas condiciones que no aportaban a su desarrollo.

“El espacio era como un calabozo, bien reducido y confinado. No tenía enrequecimiento ambiental. No tenía lo que le decimos juguetes que usan los primates en los santuarios. No tenía nada de eso. Solo tenía una cuerda para trepar en un espacio muy pequeño, y estaba sola”, contó Pujols.

Además, insistió en que un primate no puede estar solo ya que son epsecies bien sociales. “Ella vivía con Magnum, y al morir tuvo un cambio de conducta. Se volvió más retraída y también fue de las primeras que movilizaron por la urgencia de sus capacidades de inteligencia y sicológicas. Era urgente moverla a un lugar que pudiesen atenderla mucho mejor”, detalló.

Mundi se va en mayo

Mientras, la elefanta Mundi será enviada al santuario Elephant Refuge North America (ERNA), en Georgia. Este es el mismo santuario al que se supone hubiese sido trasladada a mediados del 2019. La elección del nuevo hogar fue una recomendación del personal de The Wild Sanctuary.

“El clima es muy similar a Puerto Rico. Ese santuario sube unos videos por YouTube y transmiten en vivo por lo que se ven los animales todos los días. Nosotros vamos a poder ver a Mundi. Ese santuario es gigante, y los dividen y las personas pueden ver los animales en su estado natural”, abundó Pujols.